Принц помог нищему: рубль поднялся, чтобы больнее упасть

Рубль в ночь с понедельника на вторник укреплялся сразу на нескольких новостях. Но одна из них неожиданно оказалась самой важной.

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В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетикив Саудовской Аравии на принца Абдель Азиза бен Салмана Аль Сауда, то есть на одного из своих сыновей. Сначала это известие всколыхнуло рынки, добавив неопределенности к шаткому затишью.

Но вскоре инвесторы выдохнули и расценили это событие, как положительное. Теперь следует ожидать ужесточения позиции Саудовской Аравии, то есть, еще большего сокращения добычи нефти. Это и вызвало повышенные интерес к нефти, котировки которой росли всю сессию.

Королевство рубля и барреля

Но и это не все о нефти.

Инвесторов приободрили данные от Baker Hughes, согласно которым число активных нефтяных вышек в США упало за неделю на 4 единицы до 738.

Правда, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла незначительно: до $63 за баррель. Оптимизм скромный. Но тренд, похоже, обозначился.

Королевский гамбит саудитов, пожертвовавших в своей партии одним игроком, возможно, действительно даст эффект. Саудовский король не раз высказывался за то, чтобы нефть выросла в цене до $85 за баррель. С нынешних $62. А российские чиновники мечтают о нефти по $100. Благоприятную стоимость барреля для российской экономики однажды даже обсуждали всерьез на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Некоторые эксперты так вдохновились грядущими переменами в позиции ОПЕК+, что начали давать радужные прогнозы на конец года по курсу доллара.

К концу года доллар может снизиться до 63 рублей. Месяц назад некоторые эксперты говорили о долларе по 70 рублей и даже по 80. Узнаем, кто был прав под звон бокалов.

Торговый фронт – безе перемен

Вторая поддержка рублю — затишье на американо-китайской торговой войне. Хотя и стало известно, насколько китайская экономика пострадала от введения пошлин США. Опубликованные ночью данные показали, что в августе объем экспорта Китая снизился на 1% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали наоборот рост объемов на 2%.

Ночной отчет также показал, что объем импорта Китая сократился чуть слабее прогнозируемого значения в 5,6%.

В итоге профицит торгового баланса Китая за прошлый месяц сократился почти на четверть – до $34,8 млрд против $45 млрд в июле.

При этом общий торговый дефицит США снизился менее заметно. США побеждает. Зато оказалось, что подает признаки жизни сокращающаяся экономика Германии: в июле объемы экспорта выросли на 0,7% против прогноза о том, что снижение продолжится.

Немецкий DAX вырос на 0,27%, до 12224,39 пункта. Эксперты говорят, что замедление немецкой экономики, самой большой в еврозоне, возможно, прекратится, а это значит, что хоронить «старушку Европу» и заодно списывать со счетов канцлера Меркель рановато. Они еще послужат делу стабилизации еврозоны и укрепления рубля.

Трамп, укрепляющий рубль

Третий фактор, укреплявший рубль этой ночью, — Трамп. Президент США ничего не испортил своим очередным эмоциональным твиттом. А он может. Причем, что называется, однажды ночью.

Аналитики банка JPMorgan даже разработали индекс Volfefe, который оценивает влияние твиттов президента США на глобальные рынки, на доходность американских гособлигаций, на азиатские площадки. Об этом сообщало CNBC.

Название индекса сложено из «Vol»- «волатильность» и -«fefe», части загадочного слова covfefе, опечатки в твиттере Трампа.

Анализ твиттера президента показывает, что он спит с 5 до 10 утра, в эти часы новые твиты не появляются.

С избрания президентом в ноябре 2016 года Трамп публиковал в среднем больше десяти твитов в день.

Его аудитория сейчас равна почти 64 миллионам фолловеров. Кажется, это меньше, чем даже у российской светской тусовщицы Бузовой. Хотя в это и трудно поверить.

Реагируют трамповские фолловеры в основном на твиты со словами «Китай», «миллиард» и «товары», но в последнее время их все реже лайкают и ретвитят. Трамп надоел? Или кризис уже не страшен?

Из примерно 4000 его экономических твитов, на рынок воздействовало 146, подсчитали в JPMorgan.

Президент особенно часто комментирует в твиттере торговую войну с КНР и критикует руководство Федрезерва.

Достается от Трампа и ОПЕК. Но не в этот раз. В общем, Трампу отдельное спасибо за укрепление рубля этой ночью.

Рубль не испугался Центробанка

Наконец, рубль в понедельник укреплялся, потому что не испугался сообщения Центробанка о том, что западные санкций в отношении РФ сохранятся и в 2020–2022 годы.

В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов», обнародованных в понедельник, регулятор исходит из сохранения западных санкций «на всем прогнозном горизонте».

Санкциями и прогнозами о продолжении санкций давно уже никого не удивишь на российском рынке. В общем, рубль на этот не дрогнул, хотя обычно страдает от действий и заявлений регулятора.

Значимых новостей или макростатистики в начале недели не было, и в целом на глобальных рынках отмечалось усиление интереса к рисковым активам, в том числе и к рублю.

Но главные события этой недели — впереди. Речь идет о заседании ЕЦБ в четверг, от которого все ждут знаковых решений по монетарной политике – новых стимулов.

И еще — заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. Участники сделки по заморозке добычи нефти обсудят на комитете результаты выполнения договора о сокращении добычи и рассмотрят прогноз на 2020 год, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на полях мирового нефтяного конгресса.

Судя по оценкам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru» эта неделя будет праздником для российской нацвалюты. Она поднимется и укрепится. И, конечно, чтобы снова упасть. Замедление экономического роста в России и обнищание населения не оставляют шансов на долгосрочное укрепление рубля. И ЦБ еще раз, видимо, опустит ставку, чтобы добить рубль.