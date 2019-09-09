Новый законопроект: сигаретам установят минимальную цену

Депутаты Государственной Думы РФ предложили установить фиксированную минимальную цену на табачные изделия, изменив соответствующим образом законодательство. Об этом намерении депутат Госдумы Сергей Катасонов рассказал »Парламентской газете».

«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. 95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», — уверен депутат.

Кроме того, по его словам, нововведение должно способствовать прекращению ввоза контрафактной и контрабандной продукции, попадающей в Россию в основном из ближнего зарубежья. По словам Катасонова, в прошлом году на российском рынке таких изделий было порядка 80%, из-за чего федеральный бюджет потерял около 50 млрд руб. При этом, как отметил депутат, это приблизительная цифра.

Реклама

«Оценить ущерб полиция сможет только при наличии единой минимальной цены, но сегодня у нее такого инструмента нет», — приводит издание слова парламентария. При этом он добавил, что минимальную цену на табачные изделия еще предстоит определить.

В то же время он подчеркнул, что схема расчета должна ежегодно меняться в соответствии с налогами. «Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, — все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену», — обратил внимание Катасонов.

Сейчас, согласно ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», минимальная розничная цена сигарет зависит от марки продукции и составляет 75% от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители.

Инициативу парламентариев поддержали в Совете Федерации. Так, глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что в этом «есть резон». Вместе с тем он отметил, что администрировать эту сферу будет весьма непросто.

«На алкогольном рынке есть унификация продукции, в том числе и по крепости. У сигарет это сделать сложнее. Но в принципе, то и то «разрешенное зло», которому следует противодействовать, чтобы бороться за здоровье нации», — сказал законодатель РИА «Новости».

Сенатор напомнил, что после того, как были приняты необходимые законы, которые урегулировали алкогольный рынок за счет избавления страны от контрафакта, бюджет государства получил дополнительный доход. «Табачный рынок также очень емкий, предлагаемые меры позволят увеличить доход в федеральный бюджет», — считает собеседник агентства.

В то же время глава федерального проeкта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что минимальная цена на табачные изделия должна составлять порядка 250 руб. за пачку сигарет.

«Минимальная цена имеет правo на жизнь, если это будет пoвышение цены, причем в разы. Пoэтапно, планово, но поставленное на oпределенный период — за 3-4 года. Сейчас в России самыe дешевые в Eвропе сигареты, этo вo-первых. Вo-вторых, у нас доступность сигарет для общества oчень высoкая, oтсюда мы видим смертность и многие другие негативные проявления потребления табака», — сказал он ТАСС.

По словам Хамзаева, необходимо также поднять акцизы на продукцию. Это, отметил лидер «Трезвой России», поможет избежать последствий от потребления некачественного продукта.

Между тем, как отметил в эфире НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев, меры, предложенные депутатами, не помогут в борьбе с нелегальным табаком.

«Эти меры, так же как и цифровая маркировка, которая уже действует в России, эффективны для легальных каналов продажи. <...> Проблема в наличии «черных» каналов. То есть контрабанды, которая распространяется подпольно через знакомых, как водка раньше через таксистов, то есть по тем каналам, которые не отчитываются и не выставляют ценники на витрину. Вот для этих каналов введение минимальной цены едва ли как-то подействует», — считает эксперт.

Он добавил, что планируемые изменения в законодательстве будут «способствовать обелению» легальной розницы. «Но есть подозрение, что эти каналы и так уже достаточно «белые», — обратил внимание Королев.