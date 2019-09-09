Подать на жизнь: зачем МВФ приезжает на Украину

Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны. Как утверждает глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий, миссия будет находиться в Киеве до 24 сентября.

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Ожидается, что по ходу миссии стороны будут обсуждать выделение очередного денежного транша Украине. Так,

в Киеве рассчитывают, что МВФ даст стране заем в размере $5-10 млн. сроком на четыре года.

При этом, по словам главы Министерства финансов Украины Оксаны Маркаровой, этот транш станет последним. Власти намерены полностью выполнить программу и сделать экономику самостоятельной, чтобы больше не прибегать к помощи МВФ.

Любопытно, что последний раз МВФ посещала страну в мае 2019 года. Тогда миссия уехала, так и не выделив денег. Это было связано в первую очередь с нестабильной ситуацией на Украине на тот момент, отмечают опрошенные «Газетой. Ru» аналитики.

Дело в том, что представители МВФ приехали во время инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Однако кабинет министров и парламент оставался не обновленным. В итоге глава миссии Рон ван Роден заявила, что организация будет готова вернуться к обсуждению суммы нового транша, когда в стране пройдут парламентские выборы и окончательно сформируется новое правительство.

Между тем сотрудничество Украины с фондом длится на протяжении долгого времени. Так, еще в 2014 году была открыта программа stand-by, представляющая из себя, по сути, кредитную линию. Тогда Киев получил $4,6 млрд на два года.

Уже в 2015 было принято решение перевести страну на новую программу – EFF, то есть расширенное финансирование. Украина в течение четырех лет должна была получить $17,5 млрд. Однако в 2018 году качели вновь качнулись, и миссия МВФ приняла решение свернуть stand-by. Киеву на 14 месяцев выделялось $3,9 млрд.

Возвращать деньги по stand-by 2014 года Украина начала в августе 2018 года, а в начале сентября текущего года полностью выплатила долги по кредитам на $156 млн. Обновление программы на 2019 год ожидалось в мае, затем в июне. Однако в МВФ решили отложить этот вопрос до начала осени.

Транш на выживание

Как заявил первый заместитель директора-распорядителя фонда Дэвид Липтон, в 2019 году новый виток программы stand-by должен помочь стране поддержать стабильную макроэкономическую ситуацию.

Миссия фонда хочет видеть на Украине крепкий финансовый сектор,

- отметил Липтон. Для этого правительство должно продолжить фискальную консолидацию, выплатить все государственные долги. Также в МВФ рассчитывают на то, что Украине удастся снизить инфляцию, сохраняя при этом гибкий валютный курс.

При этом новая власть на Украине обещала выполнить все условия. Так, во время встречи президента страны Владимира Зеленского руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительными органами, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидает от экономики Украины в ближайшие пять лет активного роста. По его словам, она должна вырасти минимум на 40%.

«За следующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла минимум на 40%. Для этого в следующем году мы должны вырасти на 5%, а в последующие — минимум по 7% в год», — заявил он, отметив, что эта задача амбициозна, но в то же время выполнима.

Гончраук уверен в возможностях своей команды, которая уже начала активную деятельность в министерстве экономики. Так, он рассчитывает в ближайшее время предоставить украинцам около миллиона рабочих мест, а также начать переговоры с Россией по поводу транзита газа.

Однако, по мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, такие положительные оценки состояния экономики страны со стороны украинских властей – игра на публику. В реальности же,

в данный момент Украина не находится в столь стабильном состоянии, как об этом говорят премьер-министр и министр финансов.

«Да, они действительно надеются прожить без кредитов от МВФ, но в той ситуации, в которой в данный момент находится Украина, – это почти нереально. Придется как-то выживать за счет населения, поднятия налогов. Скорее всего, власти возьмут паузу, чтобы в ближайшее время разменять высокую личную популярность Зеленского на закручивание гаек и затягивания поясов у населения до определенного предела. После того, как рейтинг из-за этих действий сильно упадет, они вновь прибегнут к помощи фонда», — заявил в беседе с «Газетой. Ru» Жарихин, отмечая, что очередной кредит они могут и не получить.

Главной проблемой для Киева в продлении кредитной линии может стать то, что еще ни одну программа МВФ не была выполнена до конца. «В предыдущие годы Украина всегда завершала, так сказать, обрывала программы. Но наша цель — сделать то, что удалось многим европейским странам — выпуститься из программы», — заявляла Маркарова.