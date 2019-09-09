Деньги без дружбы: зачем Пашинян едет к Трампу

Ориентировочно 22 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян летит в Вашингтон, сообщают местные СМИ. И этому есть подтверждение из США.

Реклама

На готовящийся визит отреагировал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он сообщил, что Соединенные Штаты хотят видеть «процветающую успешную Армению». Мирная смена власти весной 2018 года открыла, по его словам, новые возможности для развития Армении, и США заинтересованы помочь стране в этом деле.

Дружбы нет, но денег дают

Ранее в мае этого года представитель администрации США уже встречался с Пашиняном в Ереване и обсуждал возможность его встречи с президентом США Дональдом Трампом. В тот раз организовать переговоры двух лидеров не получилась. Как сообщал сам премьер «из-за графика и других обстоятельств». В Нью-Йорке Пашинян тогда планировал встречу с соотечественниками, но тоже не срослось.

Зато было признано, что существует «дефицит прогресса в двусторонних отношениях» между США и Арменией из-за отсутствия контактов на высшем уровне.

Тем не менее при отсутствии дружественных контактов на высшем уровне США не жалеют денег для Армении.

По словам Кента, с момента обретения Арменией независимости, Соединенные Штаты предоставили стране помощь в размере более $2 млрд на образовательные программы, на благоустройство сел, разминирование военной зоны.

Кроме того, после прихода Пашиняна к власти США продолжили выделять финансовую помощь Армении в развитии альтернативной электроэнергетики, на проведение демократических реформ.

Предполагается, что в ходе визита в США Пашинян выступит в Лос-Анджелесе перед армянской диаспорой на территории «Гранд парк» — прямо перед мэрией города. Ожидается участие 20 - 30 тысяч человек. «Я давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос-Анджелесе, в самом армянском городе…Думаю, мы устроим мощное и теплое армянское собрание в городе, который многие по праву называют столицей диаспоры», - заявил в соцсети армянский премьер.

В США проживает по разным оценкам от полумиллиона до двух миллионов армян. В самой Армении — менее 3 млн.

Оппоненты Пашиняна, в том числе в Азербайджане, утверждают, что прошлогодняя встреча Пашиняна с соотечественниками и с Трампом сорвалась потому, что Пашинян никому не интересен. А сейчас он едет за океан просить у Трампа денег.

Москва ближе Вашингтона

Более очевидны успехи Пашиняна не на американском направлении, а на российском. По крайне мере с президентом РФ Владимиром Путиным Пашинян несколько раз встречался, и оба лидера, насколько можно судить по внешним факторам, благосклонно относятся друг к другу.

Это дает возможность Армении реализовывать ряд значимых проектов при помощи Москвы. Например, несмотря на помощь американцев в развитии «зеленой энергетики» правительство Армении ведет переговоры по поводу участия российской стороны в строительстве в республике новой АЭС. «Мы продолжим, и уже сейчас рассматриваем возможности строительства новой атомной станции, после закрытия Мецаморской АЭС», -— заявлял в июне вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Армянская АЭС, напомним, была введена в эксплуатацию в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. В 1989 году энергоблок N1 был остановлен. Особенно испугалась соседняя Турция. Теперь идут работы по продлению срока службы второго энергоблока, который дает 407,5 МВт — 45% всей вырабатываемой в Армении электроэнергии.

Россия и Армения в 2015 году подписали межправительственное соглашение по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС и предоставлении Еревану госкредита на $270 млн и гранта на $30 млн. Средства предоставлены на срок до 15 лет.

Кроме того, Россия финансирует в Армении целый ряд программ по линии ООН. В частности, с 2016 года Россия направляет средства на реализацию проекта «Развитие устойчивого школьного питания» – это $20 млн. Есть также программа, рассчитанная до 2022 года, по продвижению сельского туризма. На эти цели в 2016-2019 годах направлено $3 млн.

С этого года российское государство намерено содействовать обучению и трудоустройству молодежи регионов Армении. Всего в 2019-2021 годах по Программе развития ООН в Армении будет направлено $0,8 млн.

И главное, Армения стала полноценным членом евразийского экономического союза. При этом успешно торгует с Евросоюзом и Турцией. Пашинян быстро освоился в ЕАЭС и даже позволяет себе критиковать некоторые механизмы взаимодействия в Союзе. Армения с 1 января 2019 года, согласно правилам ротации, возглавляет руководящие органы ЕАЭС.

Провалили экономику и безопасность

До избрания на пост премьера Пашинян не скрывал своего негативного отношения к вступлению Армении в Евразийский союз. Еще в бытность депутатом он проголосовал против присоединения Армении к ЕАЭС.

В 2017 году фракция «Елк» («Выход») под его руководством инициировала обсуждение вопроса о выходе страны из объединения. Пашинян тогда заявил, что Армения вступила в Союз «не добровольно, а вынужденно».

Но сейчас Пашинян дает понять, что не готов к резким телодвижениям и разваливать Евразийский союз изнутри он не намерен. «Если мы считаем, что это неправильное решение, это не значит, что для исправления ошибки нужно делать прямо противоположные шаги», — говорил в феврале Пашинян на брифинге в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве.

С другой стороны, Пашинян считает, что власти Армении «провалили и экономику, и безопасность», пока страна находится в ЕАЭС. По его подсчетам, за 3 года членства в Союзе (с 2015 года) ВВП Армении в долларовом выражении сократился на 8%.

Россия, конечно, не выпустит Армению с орбиты своего влияния. Армения — ключевой партнер России в Закавказье, говорил глава МИД России Сергей Лавров в одном из интервью. «Политические процессы на Украине, в Грузии и Армении нам, безусловно, небезразличны, поскольку речь идет о братских народах, с которыми нас связывает длительная история взаимоотношений, включая проживание в одном государстве», — отмечал глава внешнеполитического ведомства России.

По его словам, Запад после распада СССР уверовал в то, что наступил «конец истории», и теперь можно вмешиваться в дела тех или иных государств на постсоветском пространстве, командовать внутриполитическими процессами. Но Москва наладила с Ереваном стратегические, союзнические отношения.

«Объективно говоря, Армения не может обойтись без России. Хотя Пашинян и считает европейский выбор для Армении лучшим вариантом. Но зажатая между Турцией и Азербайджаном Армения, имеющая к тому же проблему Карабаха, обречена быть вместе с Россией», — уверен первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

Эксперт не разделяет точку зрения о том, что если у Армении получится договориться с Азербайджаном по проблеме Карабаха и гарантии России по сдерживанию карабахского конфликта будут не нужны, то Армения развернется на Запад. По крайней мере, в ближайшей перспективе Армения останется партнером России. «Но одно безусловно, что Россия получила в лице Пашиняна менее сговорчивого лидера, чем предыдущий, Серж Саргсян. Хотя Пашинян и не такой настойчивый, как белорусский президент Александр Лукашенко», — заключает Макаркин.

Судя по тому, что повестка визита президента Армении в США, до сих пор находится в разработке, она либо чрезвычайно важная и сложная, либо для нее просто нет подходящих тем, отмечает Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

С точки зрения текущей геополитической конъюнктуры, второй вариант очевидно наиболее вероятен «и возможная встреча двух президентов, это лишний раз подтвердит», считает Капустянский.

Эксперты дают понять, что для США, по крайней мере сейчас, во главе с Трампом, Армения или Грузия — это совершенно не интересно, там есть темы поважнее. А значит и итоги ожидаемой встречи, скорее будут носить «формальный характер».

«Американцы сейчас, совершенно точно не готовы наращивать внешние вложения в малоперспективные с точки зрения быстрой выгоды, отношения. Остаются только интересы США в геополитике, или историях для внутреннего электората», — говорит эксперт. Так что, Пашинян просто обречен сидеть на двух стульях одновременно.