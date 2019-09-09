Без зарплаты: где россиянам не найти работу

По итогам 2018 года ситуация на российском рынке труда показывает неоднородную динамику, свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства ИК «Рейтинг». При расчете индекса специалисты проанализировали девять показателей, включая уровень зарплаты в регионе, общую занятость населения, условия труда, а также емкость рынка труда. Выстраивая рейтинг, экономисты выставляли каждому региону баллы. Максимально можно было получить 100 баллов.

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Наихудшие результаты показал рынок труда Хакасии. За прошедший год показатель индекса занятости в регионе сократился на 0,5 балла.

В республике Хакасия по сравнению с 2017 годом выросла безработица и увеличилось среднее время поиска работы.

В итоге местные жители вынуждены идти на работу на вредные для здоровья производства. Там вакансии хоть и присутствуют, но покрыть полностью запросы всех соискателей региона не могут, признают исследователи.

Помимо Хакасии, испытывают острые проблемы с поиском вакансий еще два региона: республика Тыва и Карачаево-Черкесская республика. Обе эти территории входят в группу регионов со сравнительно невысокими социально-экономическими показателями.

Среди проблемных регионов названы также республики Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

Там количество безработных за прошедший год не уменьшилось.

Примечательно, что наибольший прирост индекса по итогам 2018 года произошел в двух кавказских республиках: в Ингушетии – плюс 12,3 балла и Чечне – плюс 10 баллов.

Например, в Ингушетии выросло соотношение зарплаты и минимального набора товаров и услуг, которые можно приобрести на эту зарплату, уменьшилось количество безработных, а также снизилось число работников, занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда.

Кроме этого, уменьшились сроки поиска работы — сократилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев. Впрочем, эти республики по-прежнему замыкают таблицу благополучности, признают аналитики. В Ингушетии до сих пор наблюдается высокая безработица и самое большое значение коэффициента напряженности на рынке труда.

В соседней Чечне ситуация несколько лучше. В регионе наблюдается рост соотношения зарплаты и минимального набора товаров и услуг, доступного к приобретению на среднюю зарплату. В республике произошло снижение безработицы, сократилось среднее время поиска работы, упал коэффициент напряженности на рынке труда, а также наблюдается увеличение емкости рынка труда.Тем не менее, показатель безработицы в регионе по-прежнему считается одним из самых высоких по стране.

Жизнь только в столице

Между тем пять регионов-лидеров по индексу рынка труда не изменили свои места за два прошедших года. Первые два места, как и раньше, занимают Москва и Санкт-Петербург – у них значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте находится Московская область, где значение индекса составило 81,3 балла. В первую пятерку вошли также Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) и республика Татарстан.

Подрос индекс рынка труда и в других регионах России. Так, в Псковской области он увеличился на 9,9 балла.

В целом по стране по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время, которое люди тратят на поиск работы, выросли заработные платы, утверждают эксперты. Также снизился коэффициент напряженности на рынке труда — это отношение средней годовой численности людей, не имеющих работы, к среднему годовому числу открытых вакансий.

Однако ситуация на рынке труда страны по-прежнему достаточно неоднородна,

что неоднократно отмечали представители экономического блока российского правительства.

Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что стране надо добиваться максимальной отдачи от человеческого капитала. Он сообщил, что скоро в России стартует новый проект по внедрению искусственного интеллекта в разные сферы жизни. «Реализация этой история может до 2030 года добавить до 1% роста ВВП», — заявил Орешкин, выступая 5 сентября во Владивостоке.

По его мнению, в вопросе о повышении производительности труда недостаточно иметь хорошее оборудование и хороших людей, важно, чтобы эти люди показывали на этом самом оборудовании хороший результат.