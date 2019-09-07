«Пояс лояльности»: Россия купила Молдавию газом

Кишинев смог договориться на скидку при поставках российского топлива уже со следующего месяца. Об этом сообщил в фейсбуке президент Молдавии Игорь Додон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение», — написал после Додон в твиттере.

Тарифы для конечных потребителей не вырастут, а уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для молдаван снизится, добавил он.

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Кишинев выбил дисконт

О том, что Додон приехал в Москву просить скидку на газ, было известно заранее. Как говорил политик, необходимо было получить льготу в размере 25-30%. В противном случае придется повысить тарифы на газ для конечных потребителей, а это грозит социальным напряжением в стране, где только завершился политический кризис с двоевластием.

Договориться о скидке, судя по всему, Додону удалось. Но насколько именно российский газ станет для молдаван дешевле, неизвестно — размер дисконта остался тайной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков немного поправил Додона, уточнив, что газовый вопрос действительно обсуждался. При этом он дал понять, что окончательного решения по скидке не было, добавив: переговоры по газу «близки к финализации». И экспертам еще нужно будет проговорить заключительные нюансы, отмечал он.

Кредит на «голубое топливо»

Цена на импорт российского газа в Молдавию в первом квартале этого года выросла на 25%, напоминал до этого Додон. Таким образом, страна платит около $237,46 (€213,3) за тысячу кубометров.

Примечательно, что за несколько дней до его приезда в Москву Кишинев попросил у Европейского союза срочный кредит на приобретение порядка 400 млн кубометров газа в январе и феврале 2020 года. Условия и размер кредита также остались тайной.

Вопрос цены на газ имеет больше политическое значение, нежели экономическое,

считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Это не Германия и даже не Польша, которая потребляет многократно больше, чем Молдавия», — отмечает Пикин.

Природный газ на 100% импортируется в Молдавию из России, а нефтепродукты — из Румынии, Болгарии, России и других стран, говорилось в мониторинге страны по энергетической безопасности.

Российский газ Кишиневу откачивают по договору от 2008 года. Регулярно он продлевался. Контракт на поставку газа в Молдавию с «Газпромом» завершается 31 декабря 2019 года.

В 2018 году «Газпром» поставил в Молдавию почти 3 млрд кубометров газа. Это на 8,4% больше показателя 2017-го. При этом страна маленькая, а население постепенно сокращается и по состоянию на 1 января нового года составляет менее 2,7 млн человек.

«Это не слишком большие цифры для бизнеса «Газпрома», но стоит понимать, что страна на сегодня практически полностью зависит от российского газа и не имеет других коммерчески реальных альтернатив», — объясняет аналитик по газу центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

Эксперты считают, что добиться скидки на газ для Молдавии не составило большого труда.

«Россия давала четкий сигнал с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что если вы включаетесь в евразийскую интеграцию, российский геополитический проект, тогда вы получаете скидку — газ по цене без пошлины»,

— напоминает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Энергетика и газовый вопрос — это еще и политически важный проект. России нужно, чтобы Молдавия оставалась в общем интеграционном поле, добавляет Пикин. И с помощью газа сделать это легче всего.

«Нам важно сохранить свой «пояс лояльности», из которого вышла Украина», — подчеркивает эксперт.

России требуется сохранить снабжение газом потребителей Молдавии и Приднестровья, поскольку любой значительный кризис на украинском направлении будущей зимой создаст «Газпрому» сильнейшие репутационные проблемы в глазах европейских политиков на фоне запуска новых обходных газопроводов, говорит Сергей Капитонов.

Как не замерзнуть: сценарий без Украины

Помимо цены на газ, Додону нужно было проговорить с Путиным сценарий газификации страны в случае полного прекращения транзита российского «голубого топлива» через Украину.

Российский газ поступает в Молдавию по украинской газотранспортной системе. Из-за сложностей переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» в Кишиневе высказывались опасения, что с 1 января 2020 года страна замерзнет без российского газа.

Молдавии важно подготовиться к худшему варианту, поясняет Игорь Юшков: синхронизировать российско-молдавские действия при сценарии без украинского транзита и, возможно, перекинуть точку сдачи-приема от северо-восточной границы Молдавии к южной.

Для России это не самый лучший вариант. Без украинского транзита будет сложно обеспечить контрактные обязательства перед европейцами, указывает эксперт. Если транзит через Украину отменяется, то Молдавия — как один из вариантов — будет получать газ транзитом через Турцию-Болгарию-Румынию. То есть будет задействован Трансбалканский газопровод в реверсном направлении, предполагает Юшков.

Хотя, скорее всего, этот вопрос Путин и Додон также обсуждали, однако по итогам ничего не объявили. По словам молдавского политика, Россия и Молдавия договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли.