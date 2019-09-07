Отложите пошлины: Китай просит у США передышку

Китай предложил промежуточное мирное решение США в торговом споре. Поднебесная заявила, что готова возобновить в небольшом объеме закупки сельскохозяйственной продукции из Америки.

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Такую инициативу выдвинула китайская сторона на телефонных переговорах перед следующей очной встречей с США, сообщило издание Politico со ссылкой на двух источников.

Соя в обмен на Huawei

Однако это может быть сделано в обмен на какое-то разрешение в деле китайского техногиганта Huawei, пояснили источники. В частности, Пекин хочет добиться послабления в ограничении экспорта для Huawei.

Компания попала в черный список указом американского президента Дональда Трампа от 15 мая. США утверждали, что деятельность китайской компании угрожает национальной безопасности страны.

Это затруднило работу компании в целом, поскольку она зависима от американских комплектующих. Фактически ей перекрыт доступ к покупке компонентов у американских компаний, а продавать товары на рынке США стало сложнее.

Кроме продвижения в сделке по Huawei, китайцы по телефону также выдвинули и второе условие. Они хотят оттянуть обещанное Дональдом Трампом повышения пошлин с 1 октября на товары общей суммой около $250 млрд. Они будут обложены пошлиной не в 25%, а 30%, сообщил недавно Трамп.

2 сентября Пекин подал против Соединенных Штатов иск во Всемирную торговую организацию.

В Китае не обнародовали много подробностей своей жалобы в ВТО, однако отметили, что они касаются американских пошлин на товары суммой $300 млрд. Эта порция пошлин вступила в силу с 1 сентября.

В заявлении Китая о начале разбирательства с США в ВТО указывалось, что их введение противоречит достигнутым на G20 в Осаке договоренностям между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем.

Тысячи фермеров под ударом

Пекин прекратил закупать сельхозпродукцию из США с 5 августа. Президент Американской федерации фермерских бюро Зиппи Дювалл назвал этот поступок «смертельным ударом по тысячам фермеров», которые уже находятся в сложной ситуации.

Китай для американских фермеров — четвертый по величине покупатель, потерять его — значит понести большие убытки.

Согласно официальным данным американской стороны, в 2018 году Пекин импортировал сельскохозяйственную продукцию США на сумму $9,1 млрд. Значительное сокращение в сравнении с 2017 годом — $19,5 млрд. В основном в импорте соя, молочная продукция, свинина.

О том, в каких объемах КНР может вновь закупать сельхозпродукцию США, пока неясно.

Подарок на Рождество

Между тем, судя по последним новостям, американская сторона также готова на некоторые поблажки. Так, США скорее всего даст отсрочку повышения пошлин на часть китайских товаров до 15 декабря. В их числе ноутбуки, смартфоны и другие потребительские продукты. Президент США Дональд Трамп указывал, что тарифы откладываются ради защиты американских потребителей, которые будут совершать покупки в праздничный сезон.

Новый раунд китайско-американских торговых переговоров ожидается в середине сентября. А следом в октябре планируется встреча на высшем уровне представителей США и КНР. Переговоры двух сторон были прерваны в мае.

Недавно экономический советник Белого дома Лари Кудлоу в эфире американского телевидения сдержанно, но позитивно оценил будущий приезд китайских коллег в Вашингтон.

«Я ничего не хочу предсказывать. Просто скажу, что это хорошо, что они приезжают, настроения сейчас более спокойные. Мы ведем очень важные переговоры по всем направлениям,

будь то сельское хозяйство или IP, передача технологий, хакерские взломы, торговые барьеры», — сказал Кудлоу на CNBC в пятницу, 6 cентября.

Экономический советник Белого дома отметил, что Вашингтон хотел бы откатиться в переговорах к той ситуации, которая была в мае, когда до торгового соглашения было пройдено «90% пути».

«Но я не хочу ничего предсказывать», — отступил Кудлоу.

Выступление Кудлоу произошло после телефонного разговора вице-премьер КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, который состоялся на этой неделе.