Российские ответные санкции против Европейского союза оказались намного чувствительнее для немецкой экономики, чем сами изначальные ограничительные меры Европы против Москвы, сообщил лидер партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг.

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Он добавил, что за снятие рестрикций в первую очередь высказываются жители восточных областей ФРГ – где более тесная историческая связь в Россией, передает ФАН.

«На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства», — подчеркнул политик.

Тремя днями ранее Комитет постоянных представителей стран Евросоюза без обсуждения утвердил продление до 15 марта индивидуальных санкций против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к «подрыву суверенитета Украины». Теперь для вступления рестрикций в силу их должен одобрить Совет ЕС.

В этой связи представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что продление антироссийских санкций ЕС вредит самой Европе. Она назвала санкционные меры ЕС «заезженной пластинкой», передает НСН.

«Фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза»,

— указала дипломат.

Она также отметила, что ЕС предстоит преодолеть множество внутренних трудностей, связанных, в частности, с Brexit. Захарова подчеркнула, что Москва считает санкции ЕС нелегитимными, но не собирается вмешиваться в процесс их принятия.

«Они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться», — резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

В конце июля премьер-министры федеральных земель Саксонии и Бранденбурга Михаэль Кречмер и Дитмар Войдке призвали ФРГ отменить антироссийские санкции.

«Как немецкий политик я думаю о многих компаниях именно в новых федеральных землях, которые особенно сильно затронули последствия санкций», — указал Кречмер.

Спецпредставитель ООН Идрис Джазаири ранее заявлял, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.

Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия переходит на сотрудничество с Китаем, подчеркивал председатель Экономического комитета бундестага Клаус Эрнст.

«В результате этих санкций, конечно, Россия переориентируется на торговые отношения с Китаем. Кроме того, Россия будет пытаться производить то, что ранее закупала в Европе», — пояснял чиновник.

Он указал, что санкции действуют уже пять лет, а Москва не собирается менять ряд аспектов своей внешней политики в угоду Западу. Посему, Эрнст призвал к диалогу с Россией.

«Простое продвижение этой санкционной политики без диалога друг с другом приведет к тому, что в мире, наполненном напряженностью, она станет постоянным источником новой эскалации.

Это противоречит и политике Соединенных Штатов, и, учитывая агрессивную внешнеторговую политику Китая, это неправильный путь. Хорошо, что я не единственный, кто видит это», — подчеркнул политик.

Отношения Москвы и ЕС ухудшились в 2014 году. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры после возвращения Крыма в состав России после референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. В итоге Евросоюз ввел ограничительные меры против России, которые, в частности, включают в себя запрет на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз», «инвестиции в Крым или Севастополь».

В ответ на это Москва перешла на курс импортозамещения и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Санкции продлеваются каждый год, однако в последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о том, что рестрикции, направленные против России, стоит отменить.