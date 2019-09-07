Новая пенсионная система: как россияне будут копить на старость

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Как рассказали в пресс-службе ведомства, рабочее название документа — «О гарантированном пенсионном продукте», отмечает агентство «РИА-Новости».

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«В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство», — отметили в Минфине.

Документ уже направлен на согласование в Минтруд. Как отмечается,

один из основных элементов «гарантированного пенсионного продукта» — добровольность вступления.

Помимо этого, государство обещает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений. Для бизнеса предполагается ввести налоговые льготы, а для граждан — налоговые вычеты.

При этом накопительные счета граждан должны регистрироваться центральным администратором.

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — говорят в министерстве.

О том, что новая система добровольных пенсионных накоплений будет представлена в сентябре, заявлял в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев. Чиновник не исключал, что это будет во время московского финансового форума, который пройдет 12-13 сентября.

При этом он говорил, что названия ИПК (индивидуального пенсионного напитала) не будет.

Однако сам законопроект о новой системе накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК, говорил Моисеев.

«Основная история — будет отказ от любых средств принуждения к вступлению граждан (в систему)»,

— сказал он журналистам.

Новая добровольная накопительная пенсионная система (индивидуального пенсионного капитала) должна заменить прежний обязательный механизм, замороженный правительством в 2014 году. Тогда в качестве антикризисной меры были прекращены отчисления в накопительную систему (на эти цели шло 6% из 22% пенсионных страховых взносов). Для граждан накопительный компонент был пересчитан в пенсионные коэффициенты.

Концепция ИПК была разработана еще в 2016. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.

Однако чиновники так и не смогли прийти к единому мнению, и разгорелись ожесточенные споры. Ключевым моментом оказался так называемый пункт об «автоподписке».

Один из вариантов ИПК предполагал, что автоподписка, то есть автоматическое включение в систему граждан с возможностью выйти из системы ИПК, должна происходить в соответствии со статьей №158 Гражданского кодекса «Форма сделок».

Но социальному блоку правительства это не понравилось. Так, представители правительства и ЦБ открестились от планов включить граждан в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) «по умолчанию».

В результате дискуссий в правительстве и среди экспертов от нового способа решено было отказаться. Позднее, по данным источника ТАСС, близкого в обсуждению законопроекта, было решено, что вступление в систему будет полностью добровольным.

При этом, как указывали ряд экспертов, проект также завис из-за того, что на первое место вышла пенсионная реформа.

Между тем ранее чиновники называли 2020 год как срок, в который вполне возможно запустить ИПК.

В любом случае эксперты считают, что новая система накопления вряд ли вызовет интерес у россиян.

Как отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, приток новых средств в любом случае будет относительно незначительным, поскольку доходы населения растут медленно, а возможность выйти из программы будет использована сразу после получения первых зарплат с вычетом на новые взносы.

Кроме того, самая платежеспособная часть населения уже участвует в корпоративной пенсионной программе, и дополнительно откладывать средства будут далеко не все.