Торговый нокаут: Трамп вгоняет мир в рецессию

Затянувшаяся война между Китаем и США может привести может дорого обойтись мировой экономике. По оценкам аналитиков из ФРС, мировой ВВП потеряет из-за противоречий Пекина и Вашингтона порядка $850 млрд.

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Эксперты исходили из того, что мировой ВВП оценивается в примерно $85 трлн. При этом затяжное торговое противостояние, скорее всего, обойдется мировой экономике в 1% ВВП.

«По итогу мировая экономика рискует сократится на $850 млрд»,

— приводит Reuters выдержку из текста исследования специалистов ФРС.

Любопытно, что американские исследователи при анализе текущей ситуации в глобальной торговле опирались в том числе и на газетные материалы по теме. Так, посредством анализа статей они выяснили, что уровень «неопределенности» торговой политики сейчас достиг уровня, невиданного еще с 1970-х годов.

Новый виток противостояние США и Китая действительно оказывает негативное влияние на и без того стагнирующую экономику, признают опрошенные «Газетой. Ru» аналитики. В своем последнем отчете Всемирный банк снизил прогноз темпов расширения мировой экономики на 2019 год. По оценкам международного регулятора, показатель в этом году замедлится до 2,6%. При этом в январском прогнозе был указан более значимый подъем мировой экономике – 2,9%.

«Перерасчет оценок напрямую связан со снижением темпов роста экономики Китая, которая несет убытки из-за действий США. Если тенденция продолжится, и Дональд Трамп и еще сильнее закрутит гайки, то темпы роста мирового ВВП рискуют похудеть до 2% вместо заявленных 2,6%», — отметил старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон.

Напомним, что с 1 сентября США ввели 15%-ную пошлину на китайский импорт объемом $112 млрд. в этот раз ограничения коснулись в основном вещей и обуви китайского производства. Эти санкции расширяют уже действующие ограничения: 25%-ю пошлину на китайские товары на сумму $250 млрд.

Вдобавок еще в мае текущего года минпромторг США внес IT-гиганта Huawei в «черный список», запретив покупку компонентов для производства электроники у американских компаний. Затем ведомство отложило вступление в силу постановление до конца ноября. При этом Вашингтон до сих пор убеждает европейские страны не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Между тем прогрессирующая торговая война двух стран уже начинает беспокоить экономический блок российского правительства. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что конфликт является основной причиной замедления темпов роста мировой экономики. «Замедление мировой экономики связано с торговыми спорами и ростом протекционизма. Торговые споры США и Китая затрагивают всю мировую экономику и мировые рынки, они замедляют мировую экономику, в том числе и снижают цены на нефть», — указывала глава центробанка.

«Америка вновь не становится великой»

Между тем политика санкций в отношении Китая начинает приносить убытки самим Штатам, признают эксперты ФРС. По оценкам министерства, в данный момент ВВП страны составляет примерно $20 трлн. Если торговая война продолжится текущими темпами, то экономика США потеряет рекордные $200 млрд, предупреждают американские экономисты.

«Затеяв это противостояние с Китаем, Трамп рассчитывал на то, что лишит торговых привилегий Пекин и укрепит национальную экономику за счет возвращения производства.

Безусловно, задумка должна была иметь положительный эффект, но пока эта стратегия не делает Америку вновь великой»,

— заметил Марк Торнтон.

Примечательно, что администрация Белого дома до сих пор настаивает на якобы «полезности» данных мер. По их подсчетам, пошлины успешно позволяют устранить торговый дефицит США в двустороннем товарообороте с Китаем, который за последний год добрался до отметки $337 млрд. За 2018 год китайцам удалось поставить в США товаров на сумму $505 млрд, в то время как общий объем китайского импорта из Америки составил всего $130 млрд.

На практике действия президента США привели пока что только к замедлению темпов роста национального ВВП. Так, опережающий индекс ОЭСР страны в июне снизился до 98,8 минимального значения с января 2010 года.

Еще один показатель — ISM-PMI американского Института менеджеров по снабжению (The Institute for Supply Management) — в июле просел до значения 51,2% , а в августе — до 49,1. Индекс достиг самого низкого уровня с сентября 2016 года.

Торговая война в итоге может стоить США серьезных финансовых потерь, признает старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов.

Негативным эффектом для США может стать рост инфляции вследствие роста цен на китайские товары,

указывает собеседник «Газеты.Ru».

«Также может сократиться экспорт продукции американских фермеров и автопроизводителей в Китай. В результате, американская экономика рискует оказаться на грани рецессии, и без того вероятной в силу циклических причин. Рецессия не равнозначна финансовому кризису, но дисбалансы в торговле вполне могут его спровоцировать», — не исключает эксперт.