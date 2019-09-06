Козырь Арктики: что даст России Севморпуть

К 2024 году грузопоток по Северному морскому пути (СМП) составит 80 млн тонн. Именно такая задача поставлена в майских указах президента России Владимира Путина. Неслучайно развитие Севморпути включено в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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Как рассказал на Восточном экономическом форуме глава «Росатома» Алексей Лихачев, правительство обсуждает план развития Севморпути до 2035 года. От этого зависит судьба всей арктической зоны – значение СМП для экономики России трудно переоценить, отметил он.

В 2018 году товаропоток вырос до 20 млн тонн, а в 2019 году этот показатель должен увеличиться на 45% до 29 млн тонн.

К 2024 году основную часть грузопотока составит газ - 41 млн тонн.

Грузооборот угля по Севморпути к 2024 году составит 23 млн тонн, нефти - 17,1 млн тонн, металлов - 3,5 млн тонн, на железнодорожные грузы для морского экспорта придется 8 млн тонн. Так, грузооборот даже превысит целевое значение и достигнет 92,6 млн тонн. Для выполнения цели потребуется строительство более 100 новых судов и создание развитой инфраструктуры в арктических портах.

Очень важно обеспечить бесперебойную круглогодичную навигацию, говорил Вячеслав Рукша в ходе мероприятия, прошедшего в рамках Восточного экономического форума. Именно поэтому первая задача на данный момент – это создание арктической ледокольной группировки.

К 2035 году Росатом рассчитывает использовать 12 ледоколов, включая три проекта «Лидер», которые позволят совершать проводку каждые сутки. Этот ледокол при ширине 50 метров, сможет прокладывать канал шириной 52 метра со скоростью до 10-12 узлов в час.

«Для полной реализации проекта развития Северного морского пути понадобится ледокольный флот, атомный флот. Вспомогательный флот оценивается где-то в 150 судов, из них 50 судов — это действующие, которые будут зафрахтованы с рынка, а около 100 судов необходимо построить дополнительно», - отмечал замминистра транспорта и глава Росморречфлота Юрий Цветков.

Кроме того, Севморпуть должен быть включен в международные транспортные коридоры. Ранее Владимир Путин говорил, что РФ допускает возможность состыковать Севморпуть с китайским «Морским шелковым путем».

Тем самым планируется «создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой».

По его словам, эта арктическая трассе имеет колоссальные преимущества. Время в пути по морю от Йокогамы до Роттердама - 33 суток, а по Северному морскому пути - 20 суток. Расстояния - соответственно почти 12000 км и 7300 км, заметил глава государства.

«Экономия колоссальная - и на топливе, и на времени, поэтому он, конечно, будет очень привлекательным», - указывал Путин.

В перспективе это путь для сотрудничества России с Китаем, Японией, Южной Кореей и Индонезией.

Севморпуть может стать сильнейшим конкурентом Транссибирской железнодорожной магистрали в доставке транзитов из Азии в Европу. Кроме того, The Washington Post писал, что

российская Арктика может стать и «новым Суэцким каналом». Так, по южному маршруту через Суэцкий канал путь судна от Южной Кореи до Германии занимает 34 дня, а по арктической трассе — 23 дня.

Задача по освоению Севморпути имеет важнейшее стратегическое значение для государства. Помимо отраслей энергетики, нефтегаза и грузоперевозок, Севморпуть может быть привлекателен для туризма. Пока Россия проигрывает по этому критерию Европе — более 90% туристского потока в Арктику (свыше 2 млн человек в год) приходится на Северную Европу, а не на Россию.

Впрочем, в августе Северный морской путь вошел в топ-20 самых интересных круизных маршрутов мира по версии британского издания Wanderlust.

Отправиться в круиз по русской Арктике можно с июля по сентябрь. Путешествие займет от 25 до 28 дней, стартовая точка – Анадырь.

Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Это судоходный маршрут и главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Севморпуть соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему.

СМП - это кратчайший путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Длина пути составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.

На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай.