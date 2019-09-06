Инженеры и геологи: кому много платят в России

Больше всего вакансий с заработной платой от 80 тысяч рублей в месяц есть в сферах производства, строительства, недвижимости, транспорта и добывающей промышленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала Роструда «Работа в России».

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При этом высоко оплачивается труд машинистов бульдозера, маркшейдеров, водителей грузового транспорта, механиков по ремонту транспорта, инженеров, электрогазосварщиков, прорабов, начальников участков в строительстве, отмечается в сообщении.

Портал «Работа в России» — государственная информационная система Роструда. На ней размещено более 1,5 млн вакансий и около 950 тысяч резюме.

Если полистать объявления с вакансиями, то действительно окажется, что по некоторым специальностям можно найти очень высокооплачиваемую работу. Например, на главной странице портала размещены вакансии, которые предлагают работу ведущему инженеру производственного объединения на уровне 200 тысяч рублей. Правда, она доступна в Камчатском крае.

При этом главному маркшейдеру (специалист по геодезическим съемкам горных разработок --«Газета.Ru») в промышленности предлагается зарплата в районе 189 тысяч рублей в месяц. Командиру воздушного судна предлагают 174 тысячи рублей в месяц, а главный геолог в Сахалинской области может получать от 150 тыс. руб.

Впрочем, профессии эти редкие и высоко оплачиваемую работу по ним предлагают в отдаленных регионах России, куда не все хотят перебираться и где цены на многое завышены.

Подавляющее число россиян получают совсем другую зарплату. Многие даже не получают зарплату в 50 тысяч рублей. Так, согласно статистики Росстата, по стране в июне средняя зарплата составила 49,3 тыс. руб., что на 7,7% больше уровня июня 2018 года.

Больше всего получают специалисты в области добычи сырой нефти и природного газа. В июне в среднем здесь платили 172,9 тыс. руб.

На втором месте было производство табачных изделий. Там оклады составляют в среднем 113 тысяч рублей в месяц.

Наименьший уровень среднемесячных зарплат зафиксирован в сферах производства одежды — 20,2 тысячи рублей и производстве мебели — 26,1 тыс. руб.

При этом из другой разбивки статистического ведомства по регионам следовало, что самые низкие оклады получают жители Чечни, где в июне среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей. Почти столько же получают и в Саратовской области — 28,6 тыс. рублей, Ивановской области — 28,9 тыс. рублей, Алтайском крае — около 29 тыс. рублей.

В регионах Дальнего севера зарплаты чуть лучше.

Так, на Чукотке средняя номинальная зарплата за июнь составила 106,9 тысяч рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — чуть более 104 тыс. руб. В Ненецком автономном округе — средняя зарплата составляет 96,8 тыс. руб.

Москва была в рейтинге на четвертой строчке с показателем оклада чуть более 96 тыс. рублей. У санкт-петербуржцев средняя зарплата составила 65,2 тыс. руб.

При этом ранее в августе россияне назвали справедливый размер заработной платы. В частности, по мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.

Чтобы сводить концы с концами, многим россиянам приходится залезать в кредиты.

Так, по итогам 2018 году у россиян накопилось долгов по кредитам более чем на 16 трлн рублей. При этом аналитики уже подвели итоги кредитной активности граждан за шесть месяцев 2019 года. Оказалось, что за это время россияне взяли новых кредитов на 4,23 трлн рублей, что на 10% больше, чем за тот же период 2018 года.

О том, что россияне набрали слишком много кредитов, давно беспокоятся чиновники.

В конце июня глава Минэкономики Максим Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. По его мнению, рост потребительского кредитования в России является одним из факторов, способных привести экономику страны к рецессии.

Как отмечал Орешкин, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, и это ненормально – это ведет к формированию пузыря.

Однако позднее глава Центробанка ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters отмечала, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. По ее мнению, большим преувеличением будет мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.