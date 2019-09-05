Раньше срока: когда дадут частную пенсию

Женщины в возрасте 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет, получат право на выплату негосударственной пенсии. Правительство поддержало соответствующий законопроект, сообщила пресс-служба «Единой России».

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Сам проект поправок в закон «О негосударственных пенсионных фондах» был внесен в нижнюю палату парламента в конце мая. Его авторы — группа парламентариев во главе с руководителем думского комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы.

Напомним, с 2019 года в нашей стране проходит пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста. Она предусматривает повышение пенсионного возраста.

Власти увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Переход к новым возрастным границам будет осуществлен постепенно. Завершится переходный период для женщин в 2028 году, для мужчин – в 2034 году.

Внесенные поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах» подразумевают, что возраст выхода на негосударственную пенсию (для тех, кто заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении с НПФ — «Газета.Ru») снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин. Согласно нынешним условиям, выплата средств начинается при достижении пенсионного возраста.

«Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Именно поэтому, считают законодатели, нужно «вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно».

Депутаты считают, что улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста за счёт выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим дополнением к зарплате.

Впрочем, по желанию документ позволяет в пенсионном договоре устанавливать и более высокий возраст выхода на пенсию.

Также в проекте закона гарантируется назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

По мнению авторов документа, изменение в законодательстве будет стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущих пенсий.

Первый зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко уже прокомментировал законопроект, передает ФАН.

По его мнению, российским негосударственным пенсионным фондам (НПФ) стоит более активно проявлять себя, чтобы предыдущий опыт этой инициативы не повторился. В прошлом НПФ разочаровали большую часть населения России.

«Нужно показывать больше примеров из западных стран, когда бабушки и дедушки путешествуют по миру благодаря дополнительной пенсии из НПФ»,

— говорит он.

Между тем недавно стало известно о том, что Пенсионный фонд обсуждает с другими ведомствами возможность повышения в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Это приведет к тому, что большее количество пожилых россиян получит эту выплату единовременно при выходе на пенсию.

Предложения уже разосланы в профильные министерства.

Так, для разработки консолидированного мнения документ разослан на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, Банк России, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов.

Получение письма представители ведомств подтвердили, отмечая, что позиция будет сформирована исходя из интересов россиян.

Так, в данный момент работники, выходя на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если сумма, сформированная на персональном накопительной счету человека, на момент выплаты составляет менее 5% от суммы общей пенсии.

Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия, и она уже выплачивается не единовременно.

Осенью также планируется обсуждение чиновниками новой добровольной накопительной пенсионной системы.

В Минфине недавно рассказали, что планируют отказаться от названия «ИПК» (индивидуальный пенсионный капитал — «Газета.Ru») для новой системы и от принуждения граждан к вступлению в систему. Ранее дискуссии вызвало такое подключение граждан к системе, которую называют «автоподпиской».

Как позднее отметил замглавы Минфина Алексей Моисеев, законопроект о новой системе накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК.

«Основная история — будет отказ от любых средств принуждения к вступлению граждан к вступлению (в систему)», — отмечал он журналистам.