Закупки на 5 триллионов: как развивается малый бизнес

Александр Браверман рассказал о превышении объема закупок у МСП планки в 2 трлн руб. в 2019 году

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Генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр... Генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр...
Генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр...

Генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман во время сессии «Малое и среднее предпринимательство как движущая сила экономического роста» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, 5 сентября 2019 года

Егор Алеев/ТАСС
Контрольно-надзорная деятельность в России стала настоящим фактором развития малого и среднего бизнеса. На нее жалуются и иностранные инвесторы, которым открыт доступ в этот сектор. Как объединение платформ институтов развития помогает задаче смягчения административных барьеров и какие зарубежные государства хотят купить российские решения для портала Бизнес-навигатора МСП, «Газете.Ru» на полях Восточного экономического форума рассказал глава Корпорации МСП Александр Браверман.

— Какие проблемы обсуждались Корпорацией МСП на Восточном экономическом форуме?

— Могу сказать о двух мероприятиях очень содержательных, на мой взгляд. Это традиционный деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, где присутствуют все руководители регионов Дальневосточного федерального округа. А вы знаете, что их в этом году стало на два больше — это Бурятия и Забайкальский край. И мы обсудили достаточно широкий круг проблем, который касается и финансирования, и закупок, и бизнес-навигатора, и лизинговых схем.
Но признаюсь — ключевой темой была контрольно-надзорная деятельность, которая становится одним из серьезных сдерживающих факторов для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, для динамики их выручки, их численности. В общем, контроль и надзор стал просто фактором развития МСП.

И необходимость решения этих же вопросов ставят наши иностранные партнеры. Они не хотели бы избыточного контроля, они хотели бы легкого доступа к ресурсам — не хуже, чем в их стране. Они хотят прозрачной процедуры на рынках, то есть того, над чем мы работаем для обеспечения равенства национального режима и режима для инвесторов, которых мы ждем.

— То есть речь о развитии портала Бизнес-навигатора, который отсекает ряд вопросов?

— Это один из ключевых инструментов. Сейчас, я думаю, будут поспевать и другие инструменты: будет портал ВЭБ.РФ, куда мы погрузим в том числе и бизнес-навигатор, как один из ресурсов. Там будут ресурсы других институтов развития, что даст маршрутизацию и наилучшие предложения для потенциальных инвесторов — но уже необязательно представляющих малый и средний бизнес, а любой из видов бизнеса. Там будет много ресурсов. Но на сегодня, если говорить о наличии «одного окна» для предпринимателей, то да, портал Бизнес-навигатора является безаналоговым ресурсом. Это правда. Я берусь это утверждать.

— А вы его презентуете за рубежом?

— Конечно, презентуем. И есть ряд стран, с которыми в продвинутой стадии находятся переговоры по приобретению этого платформенного решения. Причем, это было предложение наших коллег, а не наше. После поступления таких предложений мы начали этот рынок «раскручивать». Платформа будет модифицирована, потому что информационные базы, статистические базы, регуляторно-правовые условия в разных странах разные. И портал Бизнес-навигатора, поскольку он является таким унифицированным ресурсом, должен объединять все функции в едином стандарте, и этот стандарт должен быть сделан для любой страны. Поэтому нам придется его перерабатывать, но наши коллеги очень заинтересованы в этом. Для нас это важно.

— А можете назвать страны?

— Могу. Я часть вам назову. В присутствии президента Российской Федерации проходило подписание с нашими итальянскими коллегами, с нашими азербайджанскими коллегами. Есть соответствующие поручения по республике Беларусь. Есть поручения по Казахстану. Мы находимся в консультациях с рядом стран, не буду их называть. Мы ведем с ними переговоры, но они в начальной стадии.

— Как вы оцениваете компании с госучастием, которые должны отдавать часть закупок субъектам малого бизнеса. Срывов нет?

— Не буду заниматься персональной оценкой, но приведу цифры. Федеральная налоговая служба показала нам по прошлому году 3 трлн 264 млрд 362 тыс. рублей по этим позициям. По этому году мы по восьми месяцам вышли на 2 трлн рублей, что на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Думаю, что мы выйдем на 3,4 трлн рублей контрактов компаний с госучастием с малым и средним бизнесом. Отмечу, что мы не можем сейчас скачкообразно двигаться в динамике наращивания этих показателей, потому что наступил эффект насыщения базы. Но задачу, которую поставил президент — к 2024 году выйти на 5 трлн рублей, --мы, вне всякого сомнения, выполним.