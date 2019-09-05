Закупки на 5 триллионов: как развивается малый бизнес

— Какие проблемы обсуждались Корпорацией МСП на Восточном экономическом форуме?

— Могу сказать о двух мероприятиях очень содержательных, на мой взгляд. Это традиционный деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, где присутствуют все руководители регионов Дальневосточного федерального округа. А вы знаете, что их в этом году стало на два больше — это Бурятия и Забайкальский край. И мы обсудили достаточно широкий круг проблем, который касается и финансирования, и закупок, и бизнес-навигатора, и лизинговых схем.

Но признаюсь — ключевой темой была контрольно-надзорная деятельность, которая становится одним из серьезных сдерживающих факторов для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, для динамики их выручки, их численности. В общем, контроль и надзор стал просто фактором развития МСП.

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И необходимость решения этих же вопросов ставят наши иностранные партнеры. Они не хотели бы избыточного контроля, они хотели бы легкого доступа к ресурсам — не хуже, чем в их стране. Они хотят прозрачной процедуры на рынках, то есть того, над чем мы работаем для обеспечения равенства национального режима и режима для инвесторов, которых мы ждем.

— То есть речь о развитии портала Бизнес-навигатора, который отсекает ряд вопросов?

— Это один из ключевых инструментов. Сейчас, я думаю, будут поспевать и другие инструменты: будет портал ВЭБ.РФ, куда мы погрузим в том числе и бизнес-навигатор, как один из ресурсов. Там будут ресурсы других институтов развития, что даст маршрутизацию и наилучшие предложения для потенциальных инвесторов — но уже необязательно представляющих малый и средний бизнес, а любой из видов бизнеса. Там будет много ресурсов. Но на сегодня, если говорить о наличии «одного окна» для предпринимателей, то да, портал Бизнес-навигатора является безаналоговым ресурсом. Это правда. Я берусь это утверждать.

— А вы его презентуете за рубежом?

— Конечно, презентуем. И есть ряд стран, с которыми в продвинутой стадии находятся переговоры по приобретению этого платформенного решения. Причем, это было предложение наших коллег, а не наше. После поступления таких предложений мы начали этот рынок «раскручивать». Платформа будет модифицирована, потому что информационные базы, статистические базы, регуляторно-правовые условия в разных странах разные. И портал Бизнес-навигатора, поскольку он является таким унифицированным ресурсом, должен объединять все функции в едином стандарте, и этот стандарт должен быть сделан для любой страны. Поэтому нам придется его перерабатывать, но наши коллеги очень заинтересованы в этом. Для нас это важно.

— А можете назвать страны?

— Могу. Я часть вам назову. В присутствии президента Российской Федерации проходило подписание с нашими итальянскими коллегами, с нашими азербайджанскими коллегами. Есть соответствующие поручения по республике Беларусь. Есть поручения по Казахстану. Мы находимся в консультациях с рядом стран, не буду их называть. Мы ведем с ними переговоры, но они в начальной стадии.

— Как вы оцениваете компании с госучастием, которые должны отдавать часть закупок субъектам малого бизнеса. Срывов нет?

— Не буду заниматься персональной оценкой, но приведу цифры. Федеральная налоговая служба показала нам по прошлому году 3 трлн 264 млрд 362 тыс. рублей по этим позициям. По этому году мы по восьми месяцам вышли на 2 трлн рублей, что на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Думаю, что мы выйдем на 3,4 трлн рублей контрактов компаний с госучастием с малым и средним бизнесом. Отмечу, что мы не можем сейчас скачкообразно двигаться в динамике наращивания этих показателей, потому что наступил эффект насыщения базы. Но задачу, которую поставил президент — к 2024 году выйти на 5 трлн рублей, --мы, вне всякого сомнения, выполним.