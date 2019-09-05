Война за гиперзвук: какие карты раскрыл Путин

В четверг, 5 сентября, завершилась ключевая сессия Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина. Помимо российского лидера в нем приняли участие главы Японии, Индии, Монголии и Малайзии.

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Состав участников был выбран не случайно, отметил в ходе сессии глава России. Такое сотрудничество становится противовесом Западу и ярко демонстрирует, что эпоха западного доминирования в мире завершается, добавил Владимир Путин.

«Без Индии и Китая решать мировые проблемы невозможно»,

— заявил российский президент. Примечательно, что ранее подобную точку зрения выразил этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обращали внимание журналисты в кулуарах форума.

Разворот России к Азии и серьезная работа над интеграцией – вопрос решенный, указывали участники панельной сессии. Дело в том, что Индия включилась в борьбу за Дальний Восток, одновременно, вступив в конкуренцию с Китаем. Население обеих стран превышает миллиард человек, и их притязания понятны. Не зря накануне индийский премьер-министр Нарендра Моди разговаривал с Путиным до часу ночи.

По итогам переговоров выяснилось, что Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока. Кредитная линия на $1 млрд станет первым займом, который Нью-Дели выделит российскому региону. Любопытно, что премьер государства недвусмысленно заметил, что Индия хочет работать «рука об руку» с Россией в развитии Дальневосточного региона.

«Президент Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом для XXI века. Подход президента Путина действительно вдохновляет... С одной стороны регион полностью открыт для инвестиций, с другой стороны огромное количество внимания уделяется социальному развитию», — сказал Моди.

Межу тем Владимир Путин в ходе сессии подробно рассказал об успехах развития Дальнего Востока, не забыв упомянуть,что

инвестиции в экономику региона за пять лет составили 612 млрд рублей, а рост промышленного производства за этот период вышел на отметку 23%.

Это, кстати, почти в три раза выше среднего показателя по стране. Впрочем, даже столь взрывного роста пока не достаточно для совершения регионом «социального рывка», признает российский лидер.

Давней проблемой ДФО остается сильный отток населения в другие регионы. По данным Росстата, из ДВФО в 2017 году уехало около 17 тысяч человек, а

в январе текущего года регион покинуло рекордное количество человек: 30 тысяч россиян.

«Один из главных индикаторов – это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться. И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает», — указывает Владимир Путин.

При этом власти стараются снизить отток россиян из региона за счет социальных проектов, в том числе и льготного кредитования. Так, в ходе сессии президент предложил давать молодым семьям ипотеку на покупку нового жилья по рекордно низкие 2% годовых. Программа рассчитана на пять лет и будет доступна только на территории ДФО. Банки начнут выдавать льготные кредиты уже в этому году.

Помимо льготных кредитных продуктов, власти собираются вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток. Подобные меры позволят привлечь заинтересованную молодежь с соседних регионов.

Вклад страны Восходящего солнца

Примечательно, что форум во Владивостоке стал одной из ключевых площадок для привлечения инвестиций в регион. Например, несмотря на спор между Токио и Москвой по поводу Курильских островов,

Япония уже инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 млрд,

а также заявила о дальнейших вложениях регион.

В частности, японцы готовы экспортировать технологии в области здравоохранения в Россию. «Японские жители сохраняют физическую активность до 75 лет за счет нового лечения и оздоровительных программ. Мы готовы делиться этими знаниями в Россией», — отметил

премьер-министр Синдзо Абэ.

Кроме того, Абэ продемонстрировал уверенное знание всех 12 национальных проектов, в которых для России прописаны разные амбициозные задачи. По каждому из этих проектов Япония также готова предложить сотрудничество. Впрочем, развитие экономических отношений до сих пор тормозит нерешенный вопрос о мирном договоре.

Глава японского правительства рассказал на пленарной сессии, что 27 раз встречался с Путиным, и вместе они «уже пуд соли съели» при обсуждении мирного соглашения. Россия и Япония уже на протяжении более полувека не могут прийти к соглашению по итогам Второй мировой войны. Главный вопрос — это Курильские острова, о принадлежности которых до сих пор спорят власти двух стран. «Владимир... давай заключим договор!» — все же сказал Абэ на пленарной сессии.

Гиперзвук на экспорт

В ходе панельной сессии за три часа участники затронули тему мировой гонки вооружении и экспорта оружия. Так Владимир Путин вновь подбросил журналистам сенсацию, заявив, что предлагал США купить российское гиперзвуковое оружие.

«Я Дональду (Трампу. – «Газета.Ru») сказал: «Хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим».

Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?» — поделился президент.

Текущая ситуация в системе международной коллективной безопасности стала накаляться после того, США провели испытания ударных ракетных комплексов в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом такие пусковые установки МК-41 могут использоваться для пуска ударных ракетных систем. «Нам все время американцы говорили, что это не так, но теперь они взяли и испытали эту систему как раз с установки МК-41. То есть, это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях. Исхожу из того, что нас пытались ввести в заблуждение», — сказал Путин, заметив, что Россия будет вынуждена на это реагировать.

По словам президента, США пока молчат в ответ на предложения России по сдерживанию гонки вооружений, а

размещение американских ракет в Японии и Южной Корее создаст угрозу российским базам на Дальнем Востоке.

Хоть разговор на пленарной сессии и касался серьезных тем, участники все же уделили внимание и простым человеческим темам. Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что удивился погоде во Владивостоке. Он полагал, что здесь очень холодно, а оказалось 24 градуса тепла.» Совсем как в родной Малайзии сейчас», — пошутил политик.

Кстати, модератор сессии журналист Сергей Брилев отметил, что Мохамаду 93 года и спросил, каков предельный возраст в политике. Оказалось – 95 лет. «Я пока не дотягиваю», — иронично заметил Путин.

Кроме того, выяснилось, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посоветовал Дональду Трампу позвонить российскому президенту во время своего визита в Вашингтон. Он обратил внимание Трампа на то, что в России горят сибирские леса. И предложил Трампу позвонить Путину и выразить соболезнования в связи с пожарами, так как «горят легкие планеты, а ведь мы все живем на одной Земле».