ЦБ снизит ставку: чем ответит рубль

В ближайшую пятницу, 6 сентября, Центробанк вновь снизит ключевую ставку, уверены эксперты и участники рынка. Экономисты считают, она может опуститься до уровня 2014 года.

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19 из 20 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что ключевая ставка будет снижена третий раз подряд. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также считают, что на предстоящем заседании совета директоров Центробанка ставка опустится как минимум на 25 базисных пунктов.

Если прогнозы аналитиков окажутся верными, ключевая ставка достигнет минимального значения за последнее пятилетие. В прошлый раз 7% ставка равнялась весной 2014 года.

В случае, если ЦБ действительно снизит ставку до 7%, она опустится до минимума более чем за пять лет. Так, в последний раз ключевая ставка составляла 7% в марте — апреле 2014 года, а до этого и вовсе находилась на уровне 5,5%. Банк России вынужден был ее повышать из-за волатильности на финансовых рынках на фоне присоединения Крыма.

Ослабление рубля и турбулентность на рынка привели к тому, что Банк России позднее увеличил ставку до 17%. До нынешнего уровня в 7,25% ставка была снижена в марте 2018 года. Далее регулятор дважды повышал ставку, а затем дважды снижал.

На то, что ключевая ставка на этом заседании совета директоров ЦБ снова будет снижена, указывает множество факторов.

Сам регулятор на прошлом заседании допускал возможность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в начале 2020 года, что говорит о неминуемом снижении, считают аналитики.

Как отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», поясняет, что ЦБ может принять решение о снижении ставки из-за двух факторов — снижение инфляции ниже таргета ЦБ в 4% в конце текущего года, а также необходимости монетарной поддержки экономики.

Темпы роста российской экономики с начала года очень низкие. По данным Росстата, прирост ВВП в первом полугодии составил всего 0,7%.

Причины замедления экономического роста Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит», видит как в ограничении внутреннего спроса в условиях жестких параметров бюджетной и денежно-кредитной политик, так и во внешних факторах, приводящих к падению российского экспорта.

При этом за разгон инфляции ЦБ не стоит беспокоиться. Уровень цен близок к 4% таргету, установленному регулятором. На данный момент инфляция на годовом уровне составляет 4,3%, отмечал Росстат.

Между тем, как повлияет изменение ключевой ставки на российскую валюту, пока что сказать сложно. Оценки экспертов разнятся.

Антон Покатович считает, что грядущее заседание ЦБ РФ вряд ли станет фактором заметного ослабления рубля. По его мнению, долговой рынок может испытать еще один временный подъем, что способно оказать косвенную поддержку курсу.

«В результате ожидаем, что в краткосрочной перспективе этой недели курс рубля будет находиться в диапазоне 65,8-67,2 рублей», — предполагает Покатович.

Вероятность укрепления рубля допускает и Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

«В случае анонсирования ЕЦБ на следующей неделе программы монетарного стимулирования, спрос на «риск» вновь, возможно, начнет доминировать и курс рубля вновь получит возможность укрепления», — считает аналитик.

Отметим, что на предыдущее снижение ключевой ставки рубль отреагировал, пусть и не очень сильно. В первые минуты после оглашения решения Банка России курс доллара к рублю снижался на 0,17% к уровню закрытия предыдущих торгов, а курс евро — на 0,23%.

«Опыт последних заседаний в целом показывает их ограниченное влияние на курс рубля — в большинстве случаев решения регулятора не становятся сюрпризом для участников рынка»,

— отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«На данный момент все же большее влияние на валютный курс оказывают внешние факторы — в первую очередь, общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран», — убеждает эксперт.

Западные эксперты не столько оптимистичны. В конце этого года доллар будет стоить 69 рублей, заявлял ранее валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый. Он считается наиболее точным прогнозистом по версии Bloomberg.

Основной негатив для рубля, по мнению Косатого, — это возможное смягчение денежно-кредитной политики Центробанком РФ.