«Это разорительно»: чем обернутся санкции ЕС

Продление антироссийских санкций ЕС вредит самой Европе. Об этом на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Реклама

Она считает санкционные меры ЕС «заезженной пластинкой». «Фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», — цитирует ТАСС Захарову.

Она также отметила, что ЕС предстоит преодолеть множество внутренних трудностей, связанных, в частности, с Brexit.

Дипломат подчеркнула, что Москва считает санкции ЕС нелегитимными, но не собирается вмешиваться в процесс их принятия. «Они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее 4 сентября постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение о продлении санкций — против российских граждан и компаний, которые, как считает Запад, причастны к «подрыву суверенитета Украины».

В частности, включают в себя запрет на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз», «инвестиции в Крым или Севастополь». Теперь решение, как ожидается, будет одобрено Советом ЕС на следующей неделе.

Вопрос о Крыме «закрыт окончательно»

Санкции, которые намерен продлить ЕС, были в очередной раз согласованы в Брюсселе в феврале этого года и вступили в силу в марте. А впервые они были одобрены еще в 2014 году после присоединения украинского Крыма к России по итогам референдума. Запад и Украина итоги референдума не признают.

Позднее введение новых санкций против России стали связывать с инцидентом в Керченском проливе. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини не раз заявляла, что ограничительные меры вводятся с целью давления на Россию.

«Я всегда говорила, с самого начала, что цель наших санкций не в том, чтобы они оставались вечно, а в том, чтобы оказать давление для выхода из ситуации. Однажды они будут сняты, но пока мы не видим позитивных шагов», — говорила Могерини в феврале.

В Москве также неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Хотя санкции продлеваются каждый год, однако в последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о том, что рестрикции, направленные против России, возможно, стоило бы отменить. Хотя бы по экономическим соображениям.

В конце июля премьер-министры федеральных земель Саксонии и Бранденбурга Михаэль Кречмер и Дитмар Войдке призвали ФРГ отменить антироссийские санкции.

«Как немецкий политик я думаю о многих компаниях именно в новых федеральных землях, которые особенно сильно затронули последствия санкций», — указал Кречмер.

Спецпредставитель ООН Идрис Джазаири ранее заявлял, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.

В ответ на санкции Москва перешла на курс импортозамещения и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Украина также признавала, что не сможет дальше удерживать антироссийские санкции – об этом заявляла замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль. По словам дипломата, в 2014 году антироссийские санкции действительно поспособствовали устранению боевых действий на востоке Украины, однако сейчас Киев не способен следить за сохранением ограничений в отношении РФ.

«Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем удерживать санкции и изоляцию России и дальше», — подчеркнула Зеркаль.

Как пояснила замглавы внешнеполитического ведомства, санкции против России не полностью оправдали ожиданий украинских властей. «Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны, нельзя», — добавила замминистра иностранный дел.

США также регулярно вводят против России новые пакеты санкций. «Санкции теперь — это часть ландшафта. Это что-то, что, по всей вероятности, было, есть, и будет. Но меньше истерики. Это уже факт», — комментировал в интервью «Газете.Ru» глава американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

При этом он утверждал, что 9 американских компаний из 10 ожидают роста своего российского бизнеса в ближайшие три года. «Это компании из самых разных секторов экономики. Это может быть и энергетический сектор, и сектор услуг, авиастроения, товары широкого потребления. Всюду компании ожидают рост. Небольшой, но рост. При том, что они растут по 8%, по 9%, по 12%, даже по 20% в год, а российская экономика растет на 1-1,5%», — говорил Родзянко.