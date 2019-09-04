Угроза рецессии: до чего Трамп довел США

Эксперты ВШЭ проанализировали экономические прогнозы на третий квартал 2019 года по мировой экономике, еврозоне и США. Большинство опережающих индикаторов по все трем зонам указывают на обострение ситуации.

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В третьем квартале этого года экономический климат в мире, согласно данным Института IFO, резко ухудшился — до -10,1 по сравнению с -2,4 во втором квартале текущего года. Значительно снизились как оценка текущей ситуации, так и ожидания на ближайшие месяцы, отмечают эксперты ВШЭ.

Ухудшение индекса IFO может указывать на «переход от фазы роста мировой экономики в деловом цикле к спаду».

Спад в мировом производственном секторе продолжается уже третий месяц подряд. Глобальный индекс PMI, характеризующий мировую конъюнктуру в промышленности, с мая находится ниже нейтрального уровня 50 пунктов и в июле снизился до 49,3 пунктов — самого низкого показателя с октября 2012 года.

Спад промышленной активности наблюдался в таких странах, как Китай, Япония, Германия, Южная Корея, Тайвань, Франция, Великобритания, Италия и Бразилия.

Если мировая экономика замедляется, то и еврозона не может быть исключением. Причем проблемы с ростом возникли уже у самой сильной экономики ЕС — немецкой, составляющей порядка 20% всего ВВП стран ЕС. Показатель делового климата в Германии в августе стал минимальным с ноября 2012 года, следует из отчета экспертов.

Трамп сам все испортил

В США прогнозные индикаторы ушли еще ниже, чем в ЕС, и указывают на замедление роста. Об этом свидетельствует, например, сводный опережающий индекс ОЭСР. В июне он снизился до 98,8 — минимального значения с января 2010 года. С ноября прошлого года индекс находится ниже уровня 100 пунктов, что указывает на замедление темпов роста экономики ниже долгосрочного потенциального уровня.

Еще один показатель — ISM-PMI американского Института менеджеров по снабжению (The Institute for Supply Management) — в июле просел до значения 51,2% , а в августе — до 49,1. Индекс достиг самого низкого уровня с сентября 2016 года.

Впрочем, несмотря на ухудшение, он все еще имеет шанс удержаться в целом по году выше «порогового» значения в 50 пунктов, отделяющего рост от снижения.

По мнению аналитиков Института менеджеров по снабжению, значение индекса хотя и указывает на замедление экономики США, но соответствует росту ВВП на уровне 2,5% в годовом исчислении.

Но если снижение продолжится такими темпами, как сейчас, то рост экономики США по итогам года может снизиться до 2%, заключают эксперты.

В основе замедления лежит интенсификация конфликта между США и Китаем. Именно торговая война, развязанная президентом Дональдом Трампом, оказывает самое пагубное воздействие на мировую экономику, резюмируют аналитики.

^Кто-то из них ошибается

Неудивительно, что Трамп, хорошо осведомленный о состоянии экономики, пытается сейчас задействовать все рычаги стимулирования затухающего роста. Ставка делается на искусственное ослабление курса доллара к основным валютам. ФРС пока сопротивляется. Но Трамп вдохновлен действиями Европейского центрального банка и намерен «додавить» ФРС.

Вот что написал Трамп в одном из своих постов, сумев в одном абзаце сконцентрировать два ключевых постулата своей экономической политики.

«Евро падает против доллара, «как сумасшедший», что дает им (Евросоюзу) большое преимущество в экспорте и производстве, а ФРС НИЧЕГО не делает! Наш доллар сейчас самый сильный в истории. Звучит хорошо, не правда ли?

За исключением тех (производителей), продукция которых предназначена для продажи за пределами США», — бушевал Трамп.

При этом он отказывается признавать негативное влияние тарифных ограничений, которые сам же вводит против других стран и в первую очередь Китая. Конкурентов президент США называет недобросовестными игроками.

«У нас нет проблемы с тарифами, у нас есть проблема с ФРС. Они тупят!» — заключает Трамп.

На этой неделе, напомним, вступила в силу очередная порция новых тарифов США на импорт из Китая, остальная часть ожидается в декабре. Какие будут последствия для американского бизнеса, пока не известно. Но порядка 150 торговых компаний направили президенту США письмо с просьбой сделать отсрочку.

Трамп, в свою очередь, обозвал их слабаками, мешающими экономическому росту.

Между тем новые тарифы затронут интересы сразу нескольких секторов экономики: розничные товары, продовольствие и агробизнес, промышленные технологии и телеком, а также одежда и обувь.

Это означает, что торговая война теперь ударит по карману американского потребителя. Почти 90% одежды и текстиля в США – это товары из Китая. Если они будут облагаться повышенными пошлинами на границе, то подорожают и на прилавках.

Трамп начинал торговые войны с введения повышенных тарифов на китайский импорт в объеме $250 млрд с целью заставить Пекин соблюдать права на интеллектуальную собственность. Китай это не признал и в качестве ответных мер ввел пошлины на импорт американских товаров на $110 млрд. Конфликт затянулся и перешел в геополитическую плоскость.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что Трамп сам себя перемудрил. Боролся за экономический рост и возрождение Америки, но может получить обратный результат.

«Слабый индекс делового оптимизма в производственной сфере от ISM показывает, что этот сектор экономики США находится на грани рецессии», — отмечает Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank.

Да, пророчества в отношении возможности наступления рецессии в США начинают сбываться, промышленная активность сократилась, судя по индексу ISM, впервые за три года, указывает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

«Впрочем, это не означает неминуемого падения рынков, даже наоборот, из-за роста надежд на новые стимулы заметно оживление спроса на акции, растут в цене и сырьевые валюты», — поясняет Суверов.

У США еще есть возможность повлиять на экономический рост. За счет снижения ставки ФРС, что вероятнее всего и произойдет.

«Сейчас вероятность агрессивного снижения ставки на 50 базисных пунктов на заседании ФРС 17-18 сентября оценивается в 17% (83% — на 25 базисных пункта), тогда как совсем недавно такие ожидания были на уровне 5%», — говорит эксперт, добавляя, что усилились также ожидания еще одного снижения ставки ФРС до конца года.

Кризис или не кризис?

Разговоры об угрозе спада в США несколько преждевременны, возражает Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

«Скорее, можно вести речь о стагнации и пробуксовке. Если ориентироваться на сервисный PMI, то в июне-июле цифры были на неплохих уровнях 52,2-53 единицы и лишь в августе упали до 50,9, а в целом ВВП США по данным второго квартала все еще прирастал на 2% по году: в основном, конечно, именно благодаря сектору услуг, который сам по себе составляет более 75% объемов всей американской экономики», — приводит цифры эксперт.

Тема возможного американского (китайского или всемирного) спада производства пока главным образом используется в качестве самого очевидного предлога для снижения ставок ФРС. Главной же и скрытой целью этой финансовой «спецоперации» является кардинальная «усушка-утряска» процентов, которые США вынуждены выплачивать по долгам, обращает внимание Капустянский.

История с торговыми войнами уже опустила проценты по долговым обязательствам с 3% годовых до 1,5%, а снижающиеся до конца года ставки ФРС опустят «премию» для держателей облигаций еще ниже.

Китай при этом сможет даже активнее инвестировать в российскую экономику, чтобы компенсировать себе недополученные доходы от торговли с США, так как недостатка в накопленных финансовых резервах Поднебесная в любом случае испытывать не будет,

добавляет Капустянский.

Он считает, что ФРС США «не по делу» слишком повышала в 2018 году ключевую ставку — целых четыре раза. Теперь ее нужно вернуть до уровня в 1-1,25%, для того чтобы «перезапустить» и продлить длительный цикл роста, который сейчас выдыхается.