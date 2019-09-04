Долги за долгами: как Украина рассчитывается с МВФ

Украина расплатилась с долгами по кредитам, полученным от Международного валютного фонда по программе stand-by в 2014 году. Как сообщил Национальный банк Украины (НБУ), финальные платежи составили в целом $156 млн.

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Напомним, всего по программе пятилетней давности Украина получила $4,6 млрд от международных кредиторов.

Не завершив программу 2014 года, в следующем, 2015 году МВФ и Киев заключили программу расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) на $17,5 млрд. Она должна была завершиться в марте этого года.

Но МВФ успел выделить только четыре транша на сумму $8,7 млрд. В декабре 2018 года эта программа была заменена на текущий вариант кредитования stand-by объемом $3,9 млрд, он истекает в конце этого года.

Киев попросит у МВФ новый кредит

Теперь в Киеве надеются на возвращение к программе EFF. В Нацбанке Украины ожидают, что объем финансовой помощи по новой программе составит $5-10 млрд. Называются и оценки гораздо больше. Некоторые на Украине надеются, что МВФ выделит даже до $50 млрд, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

О том, какие сроки кредитования могут быть установлены, в этот раз не сообщается. По словам главы украинского Минфина Оксаны Маркаровой, новая программа должна быть длиннее, чем предыдущие и, возможно, станет последней.

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже заявлял, что срок новой программы может составить три-четыре года.

В сентябре в Киеве должна начать работу миссия Международного валютного фонда. Она решит, выделять ли Украине новый транш. По последней программе кредитования МВФ, о которой договорились с Киевом в конце прошлого года, был выделен лишь один транш в $1,4 млрд.

Предполагается, что Украине должны перевести в сумме около $2,5 млрд в два транша. Однако в прошлый раз итоги приезда миссии МВФ на Украину в мае были почти нулевыми — денег так и не выделили.

Представители фонда будут работать в стране с 10 по 24 сентября, сообщал Гончарук. В Киеве готовы к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитов, заявляла ранее Оксана Маркарова.

30 лет кредитной истории

Взаимоотношения Украины с иностранными кредиторами имеют длительную историю. Киев присоединился к МВФ 3 сентября 1992 года. За почти 30-летнюю историю объем финансовой помощи Украине оценивается в десятки миллиардов.

В 2019 году Украина должна выплатить иностранным кредиторам почти $5 млрд, писало агентство Bloomberg. По состоянию на 30 июня обязательства НБУ перед МВФ составили 269,311 млрд грн, или более $10 млрд (это почти 7,3 млрд СПЗ — специальные права заимствования).

Для Украины тяжелой будет любая программа кредитования, потому что нет экономики — неоткуда брать деньги на то, чтобы вернуть долги, говорит Ищенко.

«Взаимоотношения с МВФ будут такими же, как и в прошлом, и позапрошлом году, когда МВФ следил за тем, чтобы Украина вначале отдавала деньги, а потом уже объявляла дефолт», — полагает собеседник «Газеты.Ru».

Из-за долгов и нехватки ресурсов Киев встречается с огромными рисками.

Страна уже в состоянии дефолта с 2016 года, а долговая нагрузка по сути только увеличивается, добавляет эксперт. В такой ситуации кредитов бы давать не должны, но Украине дают. И дают исключительно для того, чтобы она продолжала отдавать, поскольку МВФ каждый раз выделяет примерно в 1,5 раз меньше, чем нужно вернуть,

указывает Ищенко.

Госдолг Украины в июле вырос на 2,5%. На конец месяца государственный и гарантированный государством долг составил $82,4 млрд, или более 2 трлн гривен.

Сравнительно дешевые кредиты МВФ Украина пытается замещать дорогими кредитами на свободном финансовом рынке. А дорогие они потому, что Украина неплатежеспособна — ей никто под низкий процент не одолжит, поясняет Ищенко.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем недавно обещал продолжать сотрудничество с МВФ, а фонд называл «надежным партнером Украины».

До этого в мае 2019 года он признавал, что страна затягивает с реформами, которых от Киева ждут иностранные кредиторы. Однако ради транша обещал их ускорить.

В частности, ранее украинские власти анонсировали большую приватизацию и земельную реформу.

Эти меры правительства вызывают ожесточенную критику в Киеве.

«МВФ дает кредит только для того, чтобы мы вернули предыдущие долги, выполняли политические и экономические требования США, а также быстро продали транснационалам землю, порты, ж/д и объекты критичной инфраструктуры»,

— заявлял недавно депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Страна должна начать зарабатывать, а не клянчить, и это уже вопрос не национальной гордости, а выживания», — добавил он.