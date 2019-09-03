«Экспортные контракты под угрозой»

«Роснефть» опровергла обвинения советника президента «Транснефти» Игоря Демина, которые он сделал от имени компании, по поводу направленного премьер-министру РФ обращения Герхарда Шрёдера, назвав их «неприемлемыми по сути и неуважительными по форме».

Реклама

Ситуация с загрязнением магистрального нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями создала острые проблемы в обеспечении европейских потребителей качественным нефтяным сырьем и продуктами его переработки.

«До сих пор, ни Деминым, ни кем бы то не было из «Транснефти», не дан внятный ответ на принципиальные вопросы, касающиеся загрязненной нефти: что стало первопричиной загрязнения; кто причастен к замене качественной нефти на суррогат; что происходит и будет происходить с 5 млн тонн суррогата поставленного вместо законтрактованной нефти; существует ли согласованный с поставщиками и потребителями план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения нефти и предотвращению аналогичных инцидентов в будущем», — отмечается в заявлении «Роснефти».

Сложившаяся ситуация привела к тому, что Европа в настоящее время лихорадочно прорабатывает все альтернативные возможности получения нефти, констатирует доктор экономических наук Михаил Делягин.

«Просто не потому, что случилась авария, авария бывает у всех, а потому что реакция «Транснефти» на аварию свидетельствует о ненадежности ее как партнера», — констатировал он.

«И на этом фоне крайне уважаемый представитель западноевропейского бизнеса Герхард Шредер, который сделал очень многое для развития российско-европейских отношений, предлагает вполне вменяемую систему мер, усиленный контроль. Проблема даже не в том, что «Транснефть» не справилась и что она больше не будет так делать. Проблема в том, что в это должен поверить западный потребитель», — говорит Делягин.

Однако, вместо содержательных ответов внимаю европейских потребителей предлагаются чуть ли не личные оскорбления, сокрушается эксперт.

Инцидент с «Дружбой» дал все козыри в руки европейским сторонникам активной диверсификации поставок энергоносителей в Европу, замечает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«В ЕС давно говорят о чрезмерной зависимости от российских нефти и газа, и теперь, когда весь мир убедился в том, что «Транснефть» не имеет надежных инструментов гарантий качества сырья, не приемлет идей о введении мировых стандартов контроля качества», — поясняет она.

«Все это позволяет странам Европы форсировать реализацию альтернативных проектов по поставкам нефти в ЕС. И ряд стран, например, Польша, уже заявили о своем намерении ускорить процесс диверсификации поставок», — подчеркивает Косарева.

Вместо практического решения проблемы «Транснефть» отчего-то решила вступить в конфликт с Герхардом Шредером, который, кстати, предложил разумные меры, анализирует ситуацию гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«План компании по очистке трубы, по сути, сводится к идее подмешивать суррогат к чистой нефти. То есть качество сорта Urals будет снижаться. А значит, будет снижаться и его цена по отношению к эталонному Brent. Потери бюджета составят порядка 500 млрд рублей – это оценка Fitch. И возможно эти потери еще увеличатся, потому что непонятно, когда рынок восстановится», — рассуждает Мухин.

По его словам, под угрозой оказываются, по сути, все экспортные контракты.

«Как мы с таким качеством будем выполнять международные нормы? С 1 января, например, вступает в силу новый регламент ООН по судовому топливу. Как мы сможем ему соответствовать?» — задается вопросом политолог.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский вспомнил, что в настоящее время вступают в силу более жесткие европейские регламенты по содержанию хлорорганических примесей.

«Связано ли это с загрязнением? На мой взгляд, да. Конечно, можно сказать, что Европа заботится о снижении выбросов и т.д, но, в первую очередь, на мой взгляд, ускоренное принятие этих регламентов связано с этим скандалом», — говорит он.

Ущерб будет исчислять миллиардами, уверен Кричевский: и это при том, что еще неизвестна сумма исков. «Непонятно, какую долю рынка мы потеряем – но диверсификация поставок будет однозначно. Как сегодня происходит с природным газом. Ну и, в-третьих, будет дисконт к цене», — отмечает Кричевский.

Необходимо восстановить престиж России как надежного поставщика нефти, настаивает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев.

«Герхард Шредер предложил некоторые шаги. Первый шаг - ввести международный аудит нефти, поступающей в систему «Транснефти». Второе, что он предложил, это организовать ужесточение требований к качеству нефти с нынешних 6 ppm до 1 ppm. Довести фактически до международного стандарта», — напоминает он.

Была ли первая реакция «Транснефти» на предложения Шредера проявлением эмоций или это сознательная и продуманная позиция компании, очевидно, станет известно в ближайшее время. «Газета.Ru» будет следить за развитием ситуации.