Ежемесячная прибавка: Путин назначил доплаты медработникам

Правительство до 1 ноября должно предоставить президенту России Владимиру Путину предложения по введению ежемесячных дополнительных денежных выплат специалистам первичной медико-санитарной помощи.

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Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«Предусмотрен дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью», — также сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, теперь Минздрав создаст и будет вести федеральный регистр специалистов, получающих медицинское и фармацевтическое образование.

Также в России

будут введены новые понятия «молодой специалист» и «врач-наставник» для того, чтобы выпускники вузов первые три года могли работать в государственных и муниципальных медучреждениях под наставничеством опытных специалистов.

Помимо этого, глава государства поручил проработать вопрос финансирования за счет федерального бюджета покупки лекарств людям, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

Также они смогут получать медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Отдельный пункт касается обеспечения медработников первичной помощи служебными квартирами. После 10 лет работы они могут быть им подарены. Соответствующие рекомендации даны главам регионов.

«Рекомендовать приоритетное предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях», — указано в документе.

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Причем к врачам наблюдаются постоянные очереди из-за нехватки специалистов, а сами медицинские работники недовольны уровнем зарплаты и высокой нагрузкой.

Присутствовавшим на заседании заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, курирующей социальную сферу, министру здравоохранения Веронике Скворцовой и другим чиновникам глава государства поручил детально проработать эти и другие актуальные проблемы, а также найти эффективные способы их решения.

По словам президента, в государственных учреждениях первичного звена здравоохранения в России не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч человек среднего медперсонала.

Кроме того,

заложенная в советское время материально-техническая база поликлиник и амбулаторий устарела и нуждается в капитальном ремонте.

«Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом, 2018 году еще находились 499 населенных пунктов численностью от ста до двух тысяч человек. К 2021 году должно быть охвачено сто процентов таких населенных пунктов», — поставил задачу Путин.

Все эти мероприятия будут профинансированы в рамках национального проекта «Здравоохранение», а именно — программ «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Из бюджета на них будет выделено около 230 млрд руб.

В целом ключевыми целями нацпроекта «Здравоохранение» также являются снижение смертности населения, обеспечение всех россиян профилактическим медосмотром не реже раза в год, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг, передает НСН.

«Основное число граждан, основной контингент, он прежде всего обращается в первичное звено — вот когда до каждого конкретного человека дойдут все наши усилия и те огромные, прямо скажем, деньги, которые запланированы на нацпроект «Здравоохранение», — подытожил глава государства.

Татьяна Голикова в свою очередь пообещала, что кабинет министров до 1 октября примет решение по структуре заработной платы врачей: будет ли она жестко фиксированной или же будет возвращена система доплат, передает ФАН.

Также известно, что, к примеру, власти Липецкой области предусмотрят в бюджете региона средства для повышения зарплат врачей, медработников среднего и младшего звена в 2020 году.

Тема зарплат медработников стала вновь актуальной после заявления об увольнении врачей из Нижнего Тагила. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание региональных властей на необходимость решения проблемы низких зарплат медработников.