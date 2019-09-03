Ежемесячная прибавка: Путин назначил доплаты медработникам

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

Работники первичной медико-санитарной помощи будут получать ежемесячные доплаты к зарплате. Проработать этот вопрос президент России Владимир Путин поручил правительству. Кроме того, глава государства дал рекомендацию руководству регионов обеспечить медработников первичной помощи служебными квартирами. После 10 лет работы они могут быть им подарены.

Правительство до 1 ноября должно предоставить президенту России Владимиру Путину предложения по введению ежемесячных дополнительных денежных выплат специалистам первичной медико-санитарной помощи.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«Предусмотрен дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью», — также сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, теперь Минздрав создаст и будет вести федеральный регистр специалистов, получающих медицинское и фармацевтическое образование.

Также в России

будут введены новые понятия «молодой специалист» и «врач-наставник» для того, чтобы выпускники вузов первые три года могли работать в государственных и муниципальных медучреждениях под наставничеством опытных специалистов.

Помимо этого, глава государства поручил проработать вопрос финансирования за счет федерального бюджета покупки лекарств людям, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

Также они смогут получать медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Отдельный пункт касается обеспечения медработников первичной помощи служебными квартирами. После 10 лет работы они могут быть им подарены. Соответствующие рекомендации даны главам регионов.

«Рекомендовать приоритетное предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях», — указано в документе.

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Причем к врачам наблюдаются постоянные очереди из-за нехватки специалистов, а сами медицинские работники недовольны уровнем зарплаты и высокой нагрузкой.

Присутствовавшим на заседании заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, курирующей социальную сферу, министру здравоохранения Веронике Скворцовой и другим чиновникам глава государства поручил детально проработать эти и другие актуальные проблемы, а также найти эффективные способы их решения.

По словам президента, в государственных учреждениях первичного звена здравоохранения в России не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч человек среднего медперсонала.

Кроме того,

заложенная в советское время материально-техническая база поликлиник и амбулаторий устарела и нуждается в капитальном ремонте.

«Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом, 2018 году еще находились 499 населенных пунктов численностью от ста до двух тысяч человек. К 2021 году должно быть охвачено сто процентов таких населенных пунктов», — поставил задачу Путин.

Все эти мероприятия будут профинансированы в рамках национального проекта «Здравоохранение», а именно — программ «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Из бюджета на них будет выделено около 230 млрд руб.

В целом ключевыми целями нацпроекта «Здравоохранение» также являются снижение смертности населения, обеспечение всех россиян профилактическим медосмотром не реже раза в год, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг, передает НСН.

«Основное число граждан, основной контингент, он прежде всего обращается в первичное звено — вот когда до каждого конкретного человека дойдут все наши усилия и те огромные, прямо скажем, деньги, которые запланированы на нацпроект «Здравоохранение», — подытожил глава государства.

Татьяна Голикова в свою очередь пообещала, что кабинет министров до 1 октября примет решение по структуре заработной платы врачей: будет ли она жестко фиксированной или же будет возвращена система доплат, передает ФАН.

Также известно, что, к примеру, власти Липецкой области предусмотрят в бюджете региона средства для повышения зарплат врачей, медработников среднего и младшего звена в 2020 году.

Тема зарплат медработников стала вновь актуальной после заявления об увольнении врачей из Нижнего Тагила. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание региональных властей на необходимость решения проблемы низких зарплат медработников.