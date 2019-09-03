Доллар по 67: что обвалило рубль. LIVE

Курс доллара пробил отметку в 67 рублей

Курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей. Упали и цены на нефть, баррель торгуется ниже $58. Такая реакция рынка связана с опасениями по поводу нового витка торговых войн между США и Китаем, поясняют аналитики. Что происходит на биржах — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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14:59

В целом сейчас рынок спекулятивный. Игроки стараются находиться вне товарно-сырьевого рынка, говорят эксперты. Зато спекулянты совершают сделки.

14:53

Это вызвало обеспокоенность у американского потребителя.

На деле это означает, что американцы лишатся пусть низкокачественных, но недорогих китайских продуктов.

14:42

Он заявил, что сожалеет о не повышении тарифов на Китай еще больше.

Также, по словам Трампа, Япония будет принимать больше сельскохозяйственной продукции, в частности, кукурузы. И это должно привести к потере китайского соевого бизнеса. Очевидно, это потребует перестройки в глобальной цепочке поставок, и она уже происходит.

14:28

Как считают аналитики, цены на нефть уронил американский президент Дональд Трамп. Они упали из-за опасений по поводу развития негативного сценария торговых войн между США и Китаем.

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Carlos Barria/Reuters
14:17

Снижение курса российской валюты произошло на фоне падения цен на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года упал ниже $58 за баррель.

14:09

По данным Центробанка, официальный курс доллара расчетами «завтра», то есть на 4 сентября, составил 66,9 рублей. Курс евро — 73,2 рубля.

14:05

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» проводит онлайн-трансляцию. В ходе торгов на московской бирже курс доллара превысил отметку в 67 рублей.