Доллар по 67: что обвалило рубль. LIVE

В целом сейчас рынок спекулятивный. Игроки стараются находиться вне товарно-сырьевого рынка, говорят эксперты. Зато спекулянты совершают сделки.
Это вызвало обеспокоенность у американского потребителя.
На деле это означает, что американцы лишатся пусть низкокачественных, но недорогих китайских продуктов.
Он заявил, что сожалеет о не повышении тарифов на Китай еще больше.
Также, по словам Трампа, Япония будет принимать больше сельскохозяйственной продукции, в частности, кукурузы. И это должно привести к потере китайского соевого бизнеса. Очевидно, это потребует перестройки в глобальной цепочке поставок, и она уже происходит.
Как считают аналитики, цены на нефть уронил американский президент Дональд Трамп. Они упали из-за опасений по поводу развития негативного сценария торговых войн между США и Китаем.
Снижение курса российской валюты произошло на фоне падения цен на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года упал ниже $58 за баррель.
По данным Центробанка, официальный курс доллара расчетами «завтра», то есть на 4 сентября, составил 66,9 рублей. Курс евро — 73,2 рубля.
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