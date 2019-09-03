Доллар по 67: что обвалило рубль. LIVE

Он заявил, что сожалеет о не повышении тарифов на Китай еще больше.

Также, по словам Трампа, Япония будет принимать больше сельскохозяйственной продукции, в частности, кукурузы. И это должно привести к потере китайского соевого бизнеса. Очевидно, это потребует перестройки в глобальной цепочке поставок, и она уже происходит.