Проиграл золоту: что ждет рубль

Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей. По данным Центробанка, официальный курс доллара расчетами на «завтра», то есть на 4 сентября, также вырос, составив 66,9 рубля. Курс евро увеличился до 73,2 рублей.

Реклама

Из-за опасений о «жестком» варианте Brexit падала и стоимость фунта стерлингов, преодолев психологически важную отметку в $1,2.

«На рынки вернулась волатильность. Сезоны отпусков подошли к концу, и инвестиционные банкиры вернулись на рабочие места»,

— описывает происходящее Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Причины падения курса рубля уже почти традиционные — это торговые войны США и Китая и замедление темпов роста мировой экономики. Американский президент выразил сожаление, что не увеличил тарифы на китайские товары еще выше.

Напомним, что с 1 сентября вступили в силу новые пошлины в отношении китайских товаров, импортируемых США. Администрация Трампа ввела пошлину в размере 10% на импорт из Поднебесной объемом $300 млрд. Эти санкции расширяют уже действующие ограничения: 25%-ю пошлину на китайские товары на сумму $250 млрд. При этом вторая часть дополнительных пошлин в размере 5% будет введена 15 декабря. Также в декабре китайцы планируют ввести 25%-е и 5%-е тарифы на ввоз американских автомобилей и запчастей.

Инвесторов беспокоит, что США и Китай не могут договориться о проведении очередных торговых переговоров и конфликт будет только разгораться.

Кроме того, давит на рынки перспектива Brexit без сделки, на котором, если ЕС не согласится на условия Лондона, настаивает новый британский премьер Борис Джонсон, а также кризис в Аргентине.

Накануне официальный Буэнос-Айрес официально ограничил движение капитала в стране. Это привело к тому, что местные банки смогут покупать доллары только с разрешения регулятора.

Таким способом Буэнос-Айрес пытается спасти страну от дефолта, к которому страна катится после падения курса нацвалюты до исторического минимума и бегства инвесторов. Разгорающийся кризис в Аргентине может перекинуться на другие развивающиеся страны,

предупреждают аналитики.

«В таких условиях спрос инвесторов на рисковые активы снижается, что и приводит к снижению курса валют emerging markets. На российскую валюту также оказало давление снижение нефтяных цен, которые сейчас торгуются около $57 за баррель марки Brent», — говорит Абрамов.

Сложности на мировом рынке нефти начались еще месяц назад, когда в начале августа стало известно о сорванных торговых переговорах США и Китая и введенных ими взаимных торговых пошлинах на экспортные товары, напоминает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Сначала за неделю обвалился курс юаня, затем нефтяные котировки опустились ниже $60 за баррель. В это же время американский Федрезерв заявил о снижении ключевой ставки, и курс доллара укрепился к другим мировым валютам», — отмечает он.

Давление на курс рубля в данный момент оказывает много факторов: сезонное ухудшение платежного баланса, торговые войны, снижение стоимости сырья, конвертация высоких дивидендов отечественных компаний в валюту нерезидентами,

перечисляет Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Однако самым мощным фактором является, вероятнее всего, обвал рынка в Аргентине и падение кредитного рейтинга страны до дефолтного (Standard & Poor's). Для крупных фондов ситуация в Латинской Америке стала неожиданностью: они терпят серьезные убытки, и многие безнадежно застряли в аргентинских активах, не успев вовремя продать их. Все это вынуждает их закрывать позиции, открытые в других развивающихся странах», --поясняет он.

Если ситуация в Аргентине не разрешится в ближайшее время, то валюты развивающего сегмента продолжат дешеветь.

Из активов развивающихся стран инвесторы будут перекладываться в традиционный защитный актив — золото. Его стоимость уже росла на рынке в течение вторника на 1-2%.

При этом впереди у рубля могут быть новые антирекорды. Так, в ближайшее время курс вполне может опуститься до 67,3 рубля за доллар, считает Николаев.

На российскую валюту будет давить целый ряд событий.

Так, в среду, 4 сентября, Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ (облигаций федерального займа). А в пятницу, 6 сентября, будет принято решение по ключевой ставке денежного рынка. Рынок закладывает ее снижение с 7,25% до 7%, об этом говорят доходности по ОФЗ и ставки по депозитам, отмечает Абрамов.

Напомним, ключевая ставка на уровне 6-7% является нейтральной, указывала ранее главы ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом открытым остается вопрос, снизит ли до конца года ЦБ ставку до 6,75%, обращает внимание Абрамов.

До конца года российскую валюту ожидает падение стоимости из-за смягчения кредитно-денежной политики Банка России, предсказывали ранее опрошенные Bloomberg аналитики.

С худшим прогнозом из них выступил валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый. Польский финансовый аналитик считает, что рубль к концу года может подешеветь на 9%, а курс доллара вырастет до 69 рублей.