Проиграл золоту: что ждет рубль

Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей

Курс доллара в ходе торгов во вторник поднимался выше 67 руб., но по итогам биржевых торгов сдал позиции до 66,78. Падение стоимости рубля произошло на фоне снижения цен на нефть, на которые давит торговая война, затеянная Дональдом Трампом, отмечают эксперты. Кроме того, инвесторы не хотят вкладываться в валюты развивающихся стран вроде России из-за кризиса в Аргентине. Как всегда, в ситуации турбулентности они перекладываются в золото — традиционный защитный актив.

Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей. По данным Центробанка, официальный курс доллара расчетами на «завтра», то есть на 4 сентября, также вырос, составив 66,9 рубля. Курс евро увеличился до 73,2 рублей.

Из-за опасений о «жестком» варианте Brexit падала и стоимость фунта стерлингов, преодолев психологически важную отметку в $1,2.

«На рынки вернулась волатильность. Сезоны отпусков подошли к концу, и инвестиционные банкиры вернулись на рабочие места»,

— описывает происходящее Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Причины падения курса рубля уже почти традиционные — это торговые войны США и Китая и замедление темпов роста мировой экономики. Американский президент выразил сожаление, что не увеличил тарифы на китайские товары еще выше.

Напомним, что с 1 сентября вступили в силу новые пошлины в отношении китайских товаров, импортируемых США. Администрация Трампа ввела пошлину в размере 10% на импорт из Поднебесной объемом $300 млрд. Эти санкции расширяют уже действующие ограничения: 25%-ю пошлину на китайские товары на сумму $250 млрд. При этом вторая часть дополнительных пошлин в размере 5% будет введена 15 декабря. Также в декабре китайцы планируют ввести 25%-е и 5%-е тарифы на ввоз американских автомобилей и запчастей.

Инвесторов беспокоит, что США и Китай не могут договориться о проведении очередных торговых переговоров и конфликт будет только разгораться.

Кроме того, давит на рынки перспектива Brexit без сделки, на котором, если ЕС не согласится на условия Лондона, настаивает новый британский премьер Борис Джонсон, а также кризис в Аргентине.

Накануне официальный Буэнос-Айрес официально ограничил движение капитала в стране. Это привело к тому, что местные банки смогут покупать доллары только с разрешения регулятора.

Таким способом Буэнос-Айрес пытается спасти страну от дефолта, к которому страна катится после падения курса нацвалюты до исторического минимума и бегства инвесторов. Разгорающийся кризис в Аргентине может перекинуться на другие развивающиеся страны,

предупреждают аналитики.

«В таких условиях спрос инвесторов на рисковые активы снижается, что и приводит к снижению курса валют emerging markets. На российскую валюту также оказало давление снижение нефтяных цен, которые сейчас торгуются около $57 за баррель марки Brent», — говорит Абрамов.

Сложности на мировом рынке нефти начались еще месяц назад, когда в начале августа стало известно о сорванных торговых переговорах США и Китая и введенных ими взаимных торговых пошлинах на экспортные товары, напоминает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Сначала за неделю обвалился курс юаня, затем нефтяные котировки опустились ниже $60 за баррель. В это же время американский Федрезерв заявил о снижении ключевой ставки, и курс доллара укрепился к другим мировым валютам», — отмечает он.

Давление на курс рубля в данный момент оказывает много факторов: сезонное ухудшение платежного баланса, торговые войны, снижение стоимости сырья, конвертация высоких дивидендов отечественных компаний в валюту нерезидентами,

перечисляет Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Однако самым мощным фактором является, вероятнее всего, обвал рынка в Аргентине и падение кредитного рейтинга страны до дефолтного (Standard & Poor's). Для крупных фондов ситуация в Латинской Америке стала неожиданностью: они терпят серьезные убытки, и многие безнадежно застряли в аргентинских активах, не успев вовремя продать их. Все это вынуждает их закрывать позиции, открытые в других развивающихся странах», --поясняет он.

Если ситуация в Аргентине не разрешится в ближайшее время, то валюты развивающего сегмента продолжат дешеветь.

Из активов развивающихся стран инвесторы будут перекладываться в традиционный защитный актив — золото. Его стоимость уже росла на рынке в течение вторника на 1-2%.

При этом впереди у рубля могут быть новые антирекорды. Так, в ближайшее время курс вполне может опуститься до 67,3 рубля за доллар, считает Николаев.

На российскую валюту будет давить целый ряд событий.

Так, в среду, 4 сентября, Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ (облигаций федерального займа). А в пятницу, 6 сентября, будет принято решение по ключевой ставке денежного рынка. Рынок закладывает ее снижение с 7,25% до 7%, об этом говорят доходности по ОФЗ и ставки по депозитам, отмечает Абрамов.

Напомним, ключевая ставка на уровне 6-7% является нейтральной, указывала ранее главы ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом открытым остается вопрос, снизит ли до конца года ЦБ ставку до 6,75%, обращает внимание Абрамов.

До конца года российскую валюту ожидает падение стоимости из-за смягчения кредитно-денежной политики Банка России, предсказывали ранее опрошенные Bloomberg аналитики.

С худшим прогнозом из них выступил валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый. Польский финансовый аналитик считает, что рубль к концу года может подешеветь на 9%, а курс доллара вырастет до 69 рублей.