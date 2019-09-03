Мучения Brexit: Борис Джонсон обвалил фунт

Фунт стерлингов 3 сентября опустился к доллару до минимума за почти три года из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу Brexit без сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Британская валюта дешевела в ходе торгов до $1,1968, что является самым сильным падением фунта стерлингов с октября 2016-го.

В июле британская валюта из-за ситуации вокруг Brexit уже опускалась до минимальных значений апреля, а затем и марта 2017 года.

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Лондон должен был покинуть ЕС еще в марте, но парламент страны несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям сделки с Брюсселем.

В итоге Британия получила отсрочку до 12 апреля, а затем и до 31 октября. Эта дата, до которой Брюссель и Лондон должны разработать соглашение, удовлетворяющее обе стороны.

Новый британский премьер Борис Джонсон обещает в любом случае выйти из ЕС до конца октября.

«Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало», — заявил Джонсон в телеобращении в понедельник, 2 сентября, после экстренного совещания правительства.

Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что это поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.

Как отмечали эксперты, такой «жесткий» вариант окажет влияние не только на внутренний европейский рынок, но и плохо отразится на темпах роста мировой экономики.

Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе саммита G7, например, иронизировал над этой позицией Бориса Джонсона.

«Я надеюсь, что ему не понравится входить в историю как «Мистер без сделки», — отмечал Туск.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что новые антирекорды у фунта впереди.

«В будущем пройдет неизбежный Brexit, сценарий которого сейчас никто не возьмется спрогнозировать, учитывая, что отток капитала из страны составляет около 40 млрд фунтов за год. И это отражение настроения инвесторов. Скорее всего, настроения еще не на своей нижней точке, а нагнетание напряженности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза будет их только ухудшать», — говорит Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал».

Прохождение знаковой отметки — плохой знак для «быков» по фунту. Накопленная, но еще не вылившаяся на торгах истерия с легкостью отправит фунт еще на 5-10% ниже. И произойти это может в течение сентября-октября, то есть еще до самого факта Brexit, отмечает он.

Однако, по словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж «БКС Брокер», по сути сейчас весь негатив уже заложен в котировках, ведь инвесторы как правило заранее принимают решения.

«В случае, если инициатива в парламенте по блокировке «жесткого» Brexit провалится, британский фунт может опуститься еще ниже в район $1,17 за британскую валюту», — считает эксперт.

Так, в парламенте Великобритании 3 сентября на заседании оппозиция попытается торпедировать планы премьер-министра Бориса Джонсона провести Brexit без сделки. Стратегия лейбористов и других оппозиционных групп состоит в привлечении на свою сторону недовольных политикой главы правительства консерваторов, что может привести к расколу в правящей партии и спровоцировать досрочные выборы

В целом инвесторы сейчас всерьез обеспокоены радикальностью и настойчивостью нового премьера, говорит в свою очередь Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

«Его выражение «Сделай или умри!» перестает быть публицистической уткой в глазах не только рядовых британцев, а становится вполне реальной угрозой»,

отмечает он.

«Негативный прогноз предусматривает, что Brexit без сделки приведет к дефициту продовольствия и росту цен в Британии, особенно если учесть, что Лондон импортирует больше 60% продуктов питания из ЕС. Однако реакция валютных трейдеров, выводящих капиталы, и фунта стерлингов на внутренние угрозы не кажется излишне алармистской», — указывает Люшин.

Британское общество расколото на фоне популистской политики, Brexit, похоже, пройдет на невыгодных для Великобритании условиях, а английским компаниям и даже гражданам придется затратить много сил, чтобы остаться на европейских рынках и местах работы и проживания, комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Хуже того, выход Великобритании из ЕС, скорее всего, — это только начало дезинтеграции союза, который стал жертвой слишком разношерстного состава своих стран-членов и в результате раздираем противоречиями миграционных политик стран с разными уровнями доходов, говорит он.

«Brexit в любом случае приведет к замедлению роста ВВП и к падению уровня жизни в Великобритании, разочарование общества будет велико, и на волне этого разочарования к власти придут еще большие популисты», — резюмирует он.