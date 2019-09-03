«Нет спроса»: что будет с укороченной версией SSJ100

России отказалась от укороченной версии Sukhoi SuperJet на 75 мест, заявил в интервью газете «Ведомости» председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев.

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«Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса», — рассказал Филев.

Он указал, что S7 надеялась на создание 75-местной машины. По его словам, укороченная версия суперджета поможет решить многие проблемы, которые в настоящее время остаются у SSJ 100.

В частности, при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели, они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло, приводит газета его слова.

В итоге предполагалось, что SSJ75 станет эффективным и востребованным самолетом в региональных перевозках.

По мнению главы S7, причиной отказа от разработки укороченного суперджета было условие компании, что ее специалисты должны принимать участие в испытаниях SSJ75, а также контролировать соответствие лайнера нормам летной годности.

У S7 также были технические требования к проекту суперджета на 75 мест. В их числе изменение шасси и композитного участка пола в пассажирской кабине.

После трагедии с SSJ100 в «Шереметьево» стало ясно, что данный композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным требованиям, пояснил Филев.

О переносе сроков SSJ75 со ссылкой на источники в авиапроме сообщала ранее газета «Коммерсант».

18 апреля издание написало, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынуждена перенести производство укороченной 75-местной модификации самолета Sukhoi Superjet на неопределенный срок в пользу импортозамещения комплектующих для SSJ100.

Позже в Минпромторге опровергли информацию «Коммерсанта» о переносе сроков.

О планах компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая входит в ОАК, создать SSJ75 было объявлено в 2018 году. На реализацию проекта было выделено 85 миллиардов рублей, писал «Коммерсант».

В апреле прошлого года между ГСС и S7 было подписано рамочное соглашение на поставку таких лайнеров, сообщало агентство «Интерфакс».

«До конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ-75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации», — заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров, которого цитировала пресс-служба.

Позже сроки проекта сдвинулись. В апреле 2019 года сообщалось, что самолет SSJ75 будет разработан к 2024 году. Об этом журналистам сообщал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Как пояснил «Газете.Ru» авиационный эксперт Владимир Карнозов, SSJ75 нельзя назвать укороченной версией SSJ100. Это скорее переделанный суперджет, где не будет импортных комплектующих.

«По моим представлениям это должен быть суперджет второго поколения примерно такого же размера, как и первый», — указал эксперт.

По его словам, самолет SSJ 75 также нельзя назвать региональным, хотя так часто его классифицируют.

«Формально он называется региональным, потому что изначально название было Russian Regional Jet», — объяснил Карнозов.

SSJ75 — это скорее «магистральный самолет малой вместимости», отметил он.

Впоследствии во вторник, 3 сентября, в Минпромторге опровергли информацию об отказе от проекта SSJ75. Официальное опровержение есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности.

Соглашение о намерениях с S7 рассматривается нами как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения. Наши расчеты по итогам разработки аванпроекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SAM 146 переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях», — ответили в Минпромторге.

Как объяснили в ведомстве, Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий — 34 самолетных системы и бортовое оборудование.

«Это первый этап. В дальнейшем при условии наличия развитой региональной системы ППО, частных инвестиций и якорного заказа, мы планируем запуск укороченной коммерческой версии», — заявили в ведомстве.

От ГСС ответа на запрос на момент сдачи материала получить не удалось.