Чьи земли: самовольно занятые участки будет проще оформить

С 16 сентября в России вступают в силу изменения в законах «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости».

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В результате простые жители поселков или дачники смогут законно и официально регистрировать самовольно занятые земельные участки при условии, что это произошло более 15 лет назад.

Также немаловажное условие — к человеку, занявшему эту территорию, не должно быть каких-либо претензий со стороны соседей.

Площадь присвоенного участка не должна превышать минимальный размер, установленный администрацией региона проживания. В том случае, если лимит не установлен, размер занимаемой территории не должен превышать 10% от площади законно приобретенного основного участка.

Решение о корректировке границ принимается в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) после того, как кадастровые инженеры проведут надлежащие работы по выявлению самозанятых участков.

Эти поправки являются частью закона о «дачной амнистии».

Он подразумевает, что гражданин страны сможет в упрощенном порядке оформить собственность на дом или участок.

В марте 2019 года действие этого закона было приостановлено, однако позже, 2 августа, «дачную амнистию» восстановили и продлили до 1 марта 2021 года.

Таким образом, до срока, установленного законом, у жителей неоформленных в собственность домов появится возможность узаконить постройки. Для этого достаточно будет предоставить в Росреестр декларацию или проектную документацию на постройку и технический план, который изготавливается кадастровыми инженерами. Документы на регистрацию права собственности владелец сможет подать в регистрирующий орган самостоятельно.

Также с 16 сентября в силу поступает закон, упрощающий порядок проведения комплексных кадастровых работ.

Инженеры будут проверять границы участков, выверять неточности и возможные незаконные постройки. Все изменения специалисты будут вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Специалиста можно будет найти с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров».

Благодаря нововведениям упрощается процесс оформления и для юридических лиц. Они смогут оформить кадастрового инженера в штат при условии, что компании будет необходимо провести работы для собственных нужд.

Как разъясняет автор закона «О «дачной амнистии» председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, за период действия данного закона миллионы россиян воспользовались возможностью упрощенного оформления прав на землю.

По его словам,

с 2006 по 2019 год было зарегистрировано около 13 миллионов объектов,

в числе которых земельные участки, дачи, садовые дома, гаражи, бани и др.

Кроме того, закон затрагивает и жителей многоквартирных домов. Так, благодаря «дачной амнистии», органы власти обязуются за пять дней уведомлять собственников помещений о проведении работ, таких как установка лавочки, беседки, детской площадки или клумбы с цветами.

Отмечается, что данный закон учитывает интересы и членов садоводческих и огороднических товариществ. Так, до 1 марта 2022 года они смогут на льготных условиях предоставить в собственность земельные участки, находящихся в публичной собственности и предоставленных СНТ для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» (то есть до 10 ноября 2001 года).

В том числе, это касается земель общего пользования, которые можно будет оформить в общедолевую собственность членов товарищества.