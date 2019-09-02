«Почувствуют все»: что будет при цене нефти ниже $40 за баррель

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в $40 за баррель российская экономика сильно не пострадает.

Реклама

«Мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса», — подчеркнул министр.

В интервью агентству ТАСС он заявил, что при более высокой стоимости «черного золота» ($60 за баррель) власти страны могут спокойно инвестировать в новые проекты.

Если же цена на нефть упадет ниже этой планки — $40 за баррель, — то, конечно, возникнут сложности, но катастрофы точно не случится, так как есть защитные механизмы, успокаивает чиновник.

В частности, Орешкин ссылается на так называемое бюджетное правило, которое поможет преодолеть негативный сценарий.

Бюджетное правило — это механизм, который снижает финансовую зависимость государства и внутренних экономических условий от цен на энергоносители. Согласно правилу, все нефтегазовые сверхдоходы выше базовой цены на нефть направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а не идут на расходы бюджета. В 2019 году это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6.

«Нефть сейчас никак не давит на внутриэкономическую ситуацию», — в целом заверил Орешкин.

Между тем в августе аналитики Sberbank Investment Research Юрий Попов и Николай Минк представляли сценарии, что будет, если цена на нефть сильно снизится.

«Если учесть, что опасения, связанные с санкциями и падением активов развивающихся рынков в последнее время отошли на второй план, можно отметить, что на данный момент главным фактором риска для рубля являются цены на нефть», — отмечали они.

Эксперты говорили, что если котировки опустятся ниже $50 за баррель, инвесторы забеспокоятся, поддержат ли Минфин и ЦБ курс рубля продажами валюты на рынке. В этом случае зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила.

О том, что снижение цены на нефть ниже $50 за баррель критично для рубля, говорят и другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

При очень низких ценах на нефть зависимость рубля высокая, а при условно высоких, например, начиная с $58 и выше — колебание «ничтожное», отмечал, в частности, в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

По мнению эксперта, для рубля не так важно — будет баррель нефти торговаться в районе $50 или $60 за баррель, на курс это почти не скажется.

«Разницы для экономики никакой нет – все равно все будет изъято», — объясняет он.

Но когда нефтяные котировки падают к $50 и ниже, то это уже начинает серьезно влиять на рубль. Если нефть будет ниже $40 – влияние будет огромным, рубль начнет скакать порциями по 10 рублей условно, говорил аналитик.

Как отмечал Микаелян, снижение цен на нефть до $50 за баррель — критическое для рубля. В таком случае российская валюта будет подбираться к $70 и выше за доллар. Если же нефть опустится ниже $40 за баррель, при таком варианте, возможно, доллар будет стоить и вовсе 80 рублей, отмечал он.

Слышать от министра о том, что цена за нефть может упасть к уровню $40 за баррель, очень тревожно, потому что просто так об этом рассуждать не будут,

говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«При цене отсечения в $45, заложенной в бюджет, $40 за баррель будут означать, скорее всего, дефицит бюджета и невозможность со стороны государства выполнить некоторые социальные обязательства. Тут можно заниматься софистикой и говорить о том, что низкая цена нефти приведет к снижению курса рубля, что поможет российским экспортерам, но я бы предложил вспомнить времена, когда с января 2011 по август 2014 нефть была дороже $100 за баррель, но это не выражалось в бурном экономическом росте», — отмечает эксперт.

Поэтому при цене в $40 рост будет, скорее всего, отрицательным, и все граждане немедленно почувствуют это на себе, в виде слабого рубля и высоких цен, в виде очередной заморозки индексации зарплат и пенсий, в виде падения уровня жизни, говорит он. Так называемая «голландская болезнь» в России не излечена и только прогрессирует, поэтому желать более дешевой нефти ей не стоит.

Падение цены нефти с текущих $60 до $40 — это и рост цен на многие импортные товары на 30% и более, а также другие драматичные макроэкономические события, которые по цепочке потянут за собой и социально-экономические,

предсказывает эксперт.

Между тем, по данным Центробанка, официальный курс доллара расчетами «завтра» составляет 66,62 рубля, курс евро — 73,17 рублей за европейскую валюту.

Цены на «черное золото» снижаются во время торгов в понедельник, 2 сентября, и держатся ниже $60 за баррель, составляя — $58,8.

До конца года российскую валюту ожидает падение из-за смягчения кредитно-денежной политики Банка России, предсказывали ранее опрошенные Bloomberg аналитики.

С худшим прогнозом из них выступил валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый. Польский финансовый аналитик отметил, что рубль к концу года может подешеветь на 9%, а курс доллара вырастет до 69 рублей.