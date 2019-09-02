ОСАГО на грани провала: ЦБ хочет передать техосмотр правительству

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом говорится в комментарии Центробанка, который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

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Как сообщает регулятор, в июне этого года были приняты изменения в закон о техосмотре (ТО). Они предусматривают, что операторы техосмотра в течение года после вступления в силу закона должны пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации и представить в РСА документы, подтверждающие выполнение этих требований.

Закон 122-ФЗ устанавливает, что оценка соответствия оператора требованиям аккредитации проводится только в форме выездной проверки по месту нахождения пунктов ТО.

Банк России выражает серьезную обеспокоенность, что отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, к дестабилизации рынка ОСАГО.

«Эта ситуация может привести к прекращению оформления диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО», — пишет регулятор

При этом необходимо отметить, что принятие Банком России к РСА мер, предусмотренных за невыполнение функций по аккредитации, не обеспечит исполнение требований закона 122-ФЗ.

В связи с этим Центробанк считает, что мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству РФ.

В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами.

РСА направил в ведомства ряд предложений по вопросу выполнения закона о ТО, сообщили между тем «Газете.Ru» в Российском союзе автостраховщиков.

Ведомство направило в заинтересованные ведомства предложения, которые позволят исполнить нормы нового закона о техосмотре, говорит президент РСА Игорь Юргенс.

«Согласно новому закону о техосмотре, РСА не только проводит документарные проверки операторов ТО, но и обязан проводить выездные проверки всех станций техосмотра после обновления ими аккредитации. Для получения аккредитации действующими операторами ТО устанавливается переходный период. В течение года РСА в ходе выездных проверок должен проверить соответствие операторов техосмотра заявленным при аккредитации условиям», — отметили в РСА.

При этом у организации по закону нет права привлекать сторонних независимых экспертов для осуществления таких проверок.

Кроме того, дополнительного финансирования для исполнения выездных проверок пока не предусмотрено, оплата при аккредитации операторами установлена в 2011 году и с тех пор не менялась.

В настоящее время в РФ работает более 5 тысяч операторов техосмотра.

«В этих обстоятельствах пропускная способность РСА в части проведения проверок у операторов ТО ограничена», - сказал Игорь Юргенс. При этом мы понимаем, что с большой вероятностью операторы техосмотра будут откладывать подтверждение аккредитации на последний момент и создадут «узкое горло».

Однако РСА предлагает другое решение проблемы. В частности, утвердить план проверок действующих операторов ТО, а также увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с 1 до 2 лет.

Кроме того, мы полагаем, что добросовестные операторы техосмотра, которые уже зарекомендовали себя предыдущей работой, могут не нуждаться в обязательной выездной проверки, им достаточно будет документарной. Поэтому РСА просит предоставить союзу право самостоятельно выбирать, какую проверку - документарную или выездную - проводить у оператора», — сказал Игорь Юргенс.

Между тем ранее о том, что ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, писала газета «Коммерсантъ».

Напомним, согласно новому закону о ТО в первом и втором кварталах 2020 года операторы должны привести в соответствие свою работу с новыми требованиями. Иначе говоря, они должны провести переаккредитацию. Изменения в закон «О техническом осмотре транспортных средств» и другие законодательные акты РФ были приняты 6 июня 2019 года.

Как отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер», передача обязанностей куратора технического осмотра автомобилей государству имеет смысл.

«Это позволит не допустить роста стоимости автомобильного страхования за счёт сохранения стоимости аккредитации пункта технического осмотра, и дефицита полисов ОСАГО, которые по новому законодательству не могут выдаваться без карты технического осмотра, за счёт сохранения сроков выдачи аккредитаций», — говорит эксперт.

В сложившихся условиях передача обязанностей куратора технического осмотра автомобилей государству имеет смысл,

считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

«Это позволит не допустить роста стоимости автомобильного страхования за счёт сохранения стоимости аккредитации пункта технического осмотра, и дефицита полисов ОСАГО, которые по новому законодательству не могут выдаваться без карты технического осмотра, за счёт сохранения сроков выдачи аккредитаций», — отмечает он.

К тому же обязанность обеспечения безопасности граждан на территории России, в том числе и в процессе дорожного движения, принадлежит именно аппарату государственного управления, то есть правительству, добавляет он.

За год в России происходит порядка 6 тыс. ДТП, связанных с неисправностями в автомобилях, и это число не демонстрирует стабильного уменьшения или роста, говорит между тем управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский. Госдума неоднократно предлагала, в том числе и в январе этого года, отменить техосмотр для частных автомобилей полностью, добавляет он.

«Вряд ли передача этой функции правительству что-то изменит. Если оставлять техосмотр как явление, то следовало бы упростить его максимально, например, убрать нелепое требование регулировать световой поток противотуманных фар на машинах, на которых эта регулировка не предусмотрена производителем. Оставить базовые вещи, связанные с тормозной и рулевой системами, с ремнями безопасности и подушками безопасности, если они есть», — говорит эксперт.