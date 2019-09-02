Отдать сразу: механизм выплаты накопительной пенсии изменят

Пенсионный фонд России (ПФР) считает необходимым при выходе человека на пенсию выплачивать ему накопительную часть разовым платежем, а не растягивать выплаты по месяцам или по годам в том случае, если накоплений на его счету сформировано незначительно.

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Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Предложения ПФР об изменении системы выплат средств, собранных на индивидуальном накопительном счету каждого работающего гражданина подготовили Минтруд и Пенсионный фонд (ПФР).

Минтруд разослал документ для обсуждения в профильные министерства.

Если предложение будет одобрено и вступит в силу, то число выходящих на пенсию граждан, которые получат накопительную пенсию разово, в виде единовременного перечисления, существенно вырастет.%

Для разработки консолидированного мнения документ разослан на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, Банк России, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов.

Получение письма представители ведомств подтверждают, отмечая, что позиция будет сформирована исходя из интересов россиян.

В настоящее время работники, выходя на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если сумма, сформированная на персональном накопительной счету человека, на момент выплаты составляет менее 5% от суммы общей пенсии.

Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия, и она уже выплачивается не единовременно.

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

ПФР рассчитывает ежемесячную величину накопительной пенсии следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, то есть на предполагаемый срок, который проходит между выходом человека на пенсию и его смертью.

В настоящее время этот он составляет 252 месяца или 21 год.

В 2020 году период дожития вырастет еще на 6 месяцев.

По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе—июне 2019 года составил 14 тыс.135 рублей.

Если предложение ПФР будет принято, то для получения накопительной пенсии ежемесячно необходимо будет иметь на счету 450–500 тыс. рублей. На данный момент таких людей в России очень немного.

В 2014 году произошла заморозка формирования накопительных пенсий, поэтому сейчас средства на накопительных счетах не формируются за счет отчислений работодателей, и увеличиваются лишь в том случае, если управляющие компании, которые вкладывают средства негосударственных фондов в активы фондового рынка, получают инвестиционный доход.

Так, в данный момент на пенсию выходит поколение россиян, которые участвовали в накопительной компоненте лишь в 2002 и 2003 годах, а в 2004 году их исключили из системы накоплений, оставив право участвовать в ней лишь гражданам 1967 года рождения и младше.

В первый год их отчисления составили 1%, во второй — 2% от зарплаты, поэтому суммы выплат очень маленькие, приводит комментарий гендиректора компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгения Якушева принадлежащее Григорию Березкину РБК.

На счетах работников, который ведут негосударственные фонды, сейчас находится в среднем около 73 тыс. рублей.

Этих средств, если человеку назначить пенсию прямо сейчас, хватит для выплаты суммы менее чем 300 рублей в месяц. Если бы в 2014 года перечисления на накопительные счета не были бы заморожены, то средняя сумма на них на данный момент не превышал бы 200 тыс. рублей. Это примерно в два раза меньше, чем та сумма, которая необходима для назначения ежемесячной выплаты по схеме, предложенной для внедрения ПФР и Минтрудом.

Предлагаемая Минтрудом методика приведет к увеличению числа единовременных выплат и практически к прекращению назначения накопительной пенсии.

Абсолютное большинство пенсионеров сегодня получают пенсионные накопления единовременной выплатой, поскольку эти средства формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить разово, считают в ПФР.