Усиление в Доме: Олег Говорун возглавил Фонд дольщиков

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил Олега Говоруна генеральным директором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации подписано 28 августа 2019 года. Пост заместителя гендиректора в ДОМ.РФ за новым руководителем Фонда сохраняется.

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Олег Говорун обладает колоссальным опытом и усилит работу с регионами по одному из самых сложных на сегодняшний день вопросов в стране. До прихода в мае этого года в ДОМ.РФ, с 2013 по 2019 год Олег Говорун занимал пост начальника Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое в 2018 году преобразовано в Управление Администрации Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. В 2012 году был Министром регионального развития Российской Федерации.

Ранее стало известно, что гендиректор ДОМ.РФ пересмотрел структуру управления в группе. Три его заместителя по его решению был назначены и рекомендованы на руководящие посты для трех курируемых компанией ключевых направлений с сохранением должностей в головной структуре группы. Так, Артем Федорко является предправления Банка ДОМ.РФ, Денис Филиппов назначен руководителем Фонда ДОМ.РФ по городской среде, Олег Говорун по решению премьер-министра возглавил Фонд дольщиков.

«Скорее всего Плутник будет лично заниматься ключевыми проектами развития – не случайно совпало, что изменения в структуре последовали за решением о комплексном подключении Дом.РФ к девелопменту на территориях РЖД. Есть понимание, что он готовит еще ряд крупных сделок. Этот логичный шаг позволит ему эффективно управлять более глобальными задачами и проектами компании. А с таким приобретением, как Олег Маркович, можно только поздравить», - рассуждает источник в правительстве.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сегодня позитивно прокомментировал назначение. «Олег Говорун не так давно присоединился к команде Александра Плутника. Имея серьезный опыт работы с регионами, он с самого начала сфокусировался на работе по решению проблем дольщиков», - сказал он, добавив, что рассматривает событие как несомненное усиление команды группы ДОМ.РФ, которое позволит развивать такое важное направление как защита прав дольщиков.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», тоже делают ставку на опыт работы Говоруна с регионами, который поможет ему реализовать повестку деятельности Фонда защиты прав дольщиков с учетом того, что география после июньских поправок в законодательство значительно расширилась.

«Он – опытный управленец. Учитывая, что ранее он занимал пост министра регионального развития, наработанные связи и компетенции, а также понимание специфики регионального рынка помогут ему выстроить эффективную политику со всеми российскими субъектами и решении их насущных проблем, особенно в части обманутых дольщиков. Сейчас это одна из самых важных тем. Уверен, ему удастся снять эту болевую точку», - сказал сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Президент поручил избавиться от понятия «обманутый дольщик» и фонду предстоит большой объем работы. «Логично, что такую структуру возглавит человек, имеющий большой опыт работы в субъектах РФ. Считаю, что назначение Олега Марковича окажет только положительное влияние на работу Фонда и решение вопроса достройки домов», - поделился мнением генеральный директор «Рейтингового агентства строительного комплекса» (РАСК) Николай Алексеенко.

Сегодняшняя система защиты прав граждан через Фонд защиты прав дольщиков уже доказала свою «работоспособность», считает эксперт. «В свою очередь, не будем забывать, что ранее Александр Плутник провел большую работу, заложил «фундамент» и видимо будет и дальше курировать Фонд со стороны ДОМ.РФ и как член Наблюдательного совета Фонда», - добавил эксперт.

Напомним, что генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства назначается Правительством Российской Федерации по представлению наблюдательного совета ДОМ.РФ. С момента создания Фонда в октябре 2017 года должность генерального директора Фонда по совместительству занимал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. В Фонде выстроена прозрачная система управления и на рынке признают – ни одна из влиятельных строительных групп не смогла оказать на него давление. Жесткая система контроля и аудит по международным стандартам в этой компании с ее основания и эксперты выражают уверенность, что с назначением Говоруна высокие стандарты работы фонда сохранятся.

По словам эксперта «Качество жизни» ОНФ Арсения Беленького, Говорун пришел уже в рабочую команду. Осуществлена докапитализация Фонда, выстроена работа по достройке объектов в регионах и взаимодействие с застройщиками. Также важно, что Фондом совместно с Минстроем России в прошлом году были инициированы поправки по защите прав дольщиков ГК «Урбан Групп», которые купили не только квартиры, но и нежилые помещения до 7 квадратных метров, в том числе кладовки и машино-места. После создания Единого реестра проблемных объектов на сайте ЕИСЖС в России все-таки появилось понимание о количестве проблемных домов. Сейчас это более 3 тысячи домов.

«Сейчас команда становится сильнее. Назначение Олега Говоруна гендиректором Фонда, безусловно, важный шаг. Если Александр Плутник возглавил Фонд, когда законодательная база защиты граждан только формировалась, то сейчас можно констатировать о совершенно другой ситуации. Предыдущее руководство успешно справилось с задачей сдвинуть с мертвой точки столь острый вопрос», - сказал Беленький.

По его мнению, Олегу Говоруну на новом посту в первую очередь необходимо взять под свой контроль особо крупные случаи, такие как «Урбан Групп» и завершить строительство этих объектов, а также организовать работу в новых условиях, когда отрасль перешла на проектное финансирование, но Фонд все еще является надежным механизмом защиты прав и государственной гарантией по домам, квартиры в которых продаются по старой схеме.

Напомним, что Фонд защиты прав дольщиков создавался как единый механизм защиты прав покупателей жилья по ДДУ. Застройщик обязан отчислять в Фонд взносы в размере 1,2% с договора долевого участия. В Фонде сейчас (с момента создания в октябре 2017 года) собрано более 33 млрд рублей. Они все размещены на счетах в уполномоченных банках и государственных ОФЗ.