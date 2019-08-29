Продать землю и почту: что ждать от нового премьера Украины

29 августа был официально назначен премьер-министр Украины. Им стал 35-летний юрист Алексей Гончарук. На первом заседании Верховной Рады 9 созыва его кандидатуру поддержали 290 народных депутатов.

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Ранее новый премьер занимал должности председателя третейского суда в «Союзе инвесторов Украины», а также заместителя генерального директора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания».

Эта компания в 2005 году имела регистрацию по адресу: Донецкая область, город Макеевка. Сейчас, конечно, компания уже исключена из числа юридических лиц.

Своей главной и самой сильной профессиональной чертой Гончарук считает хорошую компетенцию и профессиональные навыки, полученные во время работы в области строительства.

Знания, полученные им во время работы в «Первой украинской индустриально-инвестиционной компании», позволили ему позже создать и возглавить «Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам».

Вопросами недвижимости будущий премьер занимался и во время работы в юридической фирме Constructive Lawyers, среди клиентов которой фигурируют, например, Независимая ассоциация банков, ArcelorMittal и «Украинский медиа-холдинг».

Бывший министр экономики Украины Айварас Абрамовичюс помог Гончаруку основать негосударственный аналитический центр «Офис эффективного регулирования BRDO», а также получить под него финансирование от Европейского Союза и Канады. Этот центр Гончарук возглавил в 2015 году. Офис финансируется на средства международные спонсоров, официальная цель его работы — ускорить реформирование органов государственной власти.

Гончарук также занимал должность советника первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива в правительстве Арсения Яценюка.

После победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского Гончарук стал заместителем главы администрации президента.

В интервью агентству Bloomberg Гончарук говорил о необходимости проведения земельной реформы и о снятии запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения до конца 2019 года, а также о перезапуске процесса приватизации. Он также отметил, что сейчас ведутся дискуссии со Всемирным банком о возможных моделях, по которым должна пройти земельная реформа, и о том, в какой форме земельные участки смогут приобретать иностранцы.

Именно Гончарук заявил, что даже самая консервативная модель приватизации рынка земли позволит ускорить экономический рост на Украине на 0,5% ВВП, а самая либеральная — более чем на 3% в год.

В планах будущего правительства фигурирует приватизация таких структурных объектов, как украинская почта и железная дорога (Укрпошта, Укрзалізниця), а также продажа государственных банков.

«Когда мы говорим о пакете экономических реформ, я могу назвать как минимум 20 законопроектов, которые уже готовы и ждут принятия», — заявлял Гончарук в интервью Bloomberg.

По его словам, идеология команды Зеленского по блоку экономических реформ состоит в том, чтобы добиться большей свободы и конкуренции, минимизировать давление и бюрократическую нагрузку на человека и бизнес.

Зеленский ранее заявлял, что новым премьером должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабинет министров, Верховную раду или фракцию в парламенте. Гончарук под это определение попадает.

Украинские СМИ называют Гончарука «человеком главы офиса президента Андрея Богдана». Считается, что именно Богдан познакомил Зеленского с Гончаруком, и у них уже успели сложиться хорошие отношения.

В первые 100 дней Зеленского на посту президента Гончарук сопровождал нового главу Украины в рабочих поездках по стране. Так, он был с первым лицом государства в Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской и Житомирской областях.

Ряд экспертов на Украине считают, что Гончарук способен получить поддержку международных партнеров Украины: США, Евросоюза, МВФ и Всемирного банка.

Гончарук не склонен к популизму, а Зеленский в вопросах макроэкономики не большой специалист, поэтому ему придется доверять новому премьеру, отмечает ряд украинских аналитиков. Это будет промежуточный человек между командой людей нового президента и международными финансовыми организациями.