За Америкой не поспеваем: почему россиянки не работают

Топ-менеджеры Light Speed, Interactive Brokers, Merrill Edge и другие компании просят свои HR-отделы нанять на позиции финансовых консультантов, брокеров и другие ключевые должности именно девушек, сообщает WSJ, ссылаясь на собственные источники на рынке.

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Желание разбавить штат женской аудиторией связан с трендом на гендерное равноправие, отмечают американские специалисты по рынку труда. Дело в том, что

наличие женщин на позициях брокеров позволяет расширить клиентскую базу за счет привлечения потребителей, которые хотят «видеть разнообразие».

Кроме того, таким способом компании одновременно повышают свою репутацию, демонстрируя соблюдение гендерного равенства в составе сотрудников.

«Бывают ситуации, что финансисты специально ищут делового партнера-женщину, чтобы успокоить недовольство своих клиентов», — отметил член Ассоциации консультантов по рекрутменту штата Теннесси (Tennessee recruiters association) Гарри Норман.

Cогласно свежим данным ассоциации, за последние 10 лет число женщин на руководящих должностях выросло на 23%. Наибольшее количество представительниц слабого пола встречается в сфере дизайна, рекрутинга, маркетинга и финансов. Среди «женских» штатов особенно выделяются Флорида и Пенсильвания. Там на руководящих должностях трудятся около 42% женщин.

При этом в плане оплаты труда американки по-прежнему сталкиваются с гендерным неравенством, указывают специалисты аналитического агентства TUC. Большинство сотрудниц женского пола сталкиваются с неравной оплатой труда на протяжении всей своей карьеры, а равноценного с мужчинами оклада женщинам удается добиться только после 50 лет, свидетельствуют результаты исследования компании. В среднем женщины за ту же работу получают на 21% меньше, чем мужчины.

Слабая позиция

Между тем в России ситуация с гендерным равенством сложнее, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» компании по подбору персонала. По данным международной организации Grant Thornton International, в текущем году в стране примерно четверть всех высших управленческих позиций занимали представительницы слабого пола.

В большинстве случаев женщины входили в совет директоров в компаниях, предоставляющих услуги в сфере туризма и торговли (около 27%). При этом меньше всего женщин на руководящих постах было в нефтегазовых и IT-компаниях.

Также сравнительно мало девушек наблюдается на госслужбе, утверждали эксперты.

При этом женщины, как показывают статистические исследования, более ответственные и лучше работают в режиме многозадачности, что делает их более профессиональными работниками в некоторых сферах, признает HR-эксперт, глава корпорации агентств Business Connection Ильгиз Валинуров.

«Статистические данные за последние 15 лет наглядно указывают на то, что в России на большинство позиций бухгалтеров берут именно женщин, так как они более скрупулезно относятся к цифрам. Также в сфере рекрутинга лидерство удерживают именно женщины», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт добавил, что, несмотря на то, что постепенно гендерные различия стираются, на некоторых позициях клиенты до сих пор указывают желаемый пол кандидата. «Клиент попросил в качестве бизнес-ассистента найти именно женщину, так как у него на протяжении 15 лет работали на этой позиции только они», — привел пример Валинуров.

Впрочем, россиянки даже на высокооплачиваемых должностях получают сравнительно меньше мужчин. Так,

средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин,

отмечала в марте 2019-го вице-премьер Ольга Голодец.

«При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин», — заявила Голодец.

Между тем, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата, около половины российских женщин не работают.

Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.

Среди мужчин трудоустроены оказались 67,8%.

Как считают эксперты, такая цифра объясняется тем, что россиянки часто выбирают семью и заботу о детях.

Как уверяли ранее в Минтруде, с каждым годом ситуация с гендерным равенством улучшается.

В 2001 году женская зарплата составляла лишь 64% от мужской, в то время как сегодня этот показатель достиг 72%. Похожую статистику приводил и Росстат. По данным ведомства, средний заработок женщины в России в 2017 году составил 32,7 тысячи рублей, в то время как мужчины получали 45,6 тысячи рублей.

Между тем экономический блок российского правительства давно пытается решить проблему гендерного неравенства. В конце апреля текущего года Минтруд существенно сократил список запрещенных для россиянок профессий. Так, из 456 специальностей мужскими остались только 79 видов занятости. Женщины теперь официально получили возможность водить локомотивы, электропоезда, большие рейсовые автобусы и управлять тяжелой строительной техникой. Также для женщин «открыли» небо и разрешили работать пилотами в гражданской авиации.

Также ведомство начало задумываться о введении квот для россиянок в органах власти. Сейчас в Госдуме доля женщин составляет лишь 15% от общего числа депутатов, а в Совете Федерации — около 17%. Пока все предложения так и не получили статуса законопроектов, хотя на проблему гендерного неравенства в высших должностных позициях обратил внимание даже вице-премьер РФ Дмитрий Медведев.

В ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте», которая состоялась весной 2019-го года, он заявил, что читает женщин более эффективными руководителями, чем мужчины.

«Все руководители-женщины, безусловно, лучше, чем руководители-мужчины»,

— выразил уверенность глава кабмина.

При этом политик признавал, что жительницам страны сложнее получить высокие посты, хотя зачастую они выполняют свои обязанности не хуже мужчин.

Подобная тенденция связана с тем, что сами подчиненные не всегда готовы работать под руководством женского пола, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе интернет-портала Rabota.ru. Согласно последнему опросу компании, лишь 15% сотрудников готовы работать под руководством женщин, в то время как начальника босса готовы терпеть 41% работников.

Любопытно, что только 8% процентов женщин довольны, когда их начальник тоже женщина. При этом более половины россиянок (54%) хотят работать с мужчинами руководителями. В опросе приняли участие 1200 экономически активных россиян старше 18 лет.