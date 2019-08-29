Вернуть Европе долги: сколько заплатит Россия

Правительство издало распоряжение, согласно которому наша страна заплатит Совету Европы (СЕ) долг в размере €54,5 млн за те два года, когда Россия была лишена членства в организации и не принимала участие в ее работе. Этот период пришелся на 2017-2018 годы.

Премьер России Дмитрий Медведев дал распоряжение МИД России проинформировать о решении Совет Европы, а Минфину поручил обеспечить финансирование указанных расходов.

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В частности, документ предусматривает, что по линии МИД Россия заплатит в регулярный бюджет Совета Европы €44,8 млн, в пенсионный резервный фонд Совета Европы — €5 млн, в чрезвычайный бюджет Совета Европы — €1,1 млн, в бюджет Европейскою молодежного фонда — €759 тыс., в бюджет группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом («Группа Помпиду») — €393 тыс., в бюджет Европейской комиссии за демократию через право — €728 тыс., в бюджет группы государств против коррупции (ГРЕКО) — в размере €246 тыс.

Кроме того, деньги будут выплачены по линии МЧС в бюджет соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф — €311 тыс.

Из бюджета Минкультуры в бюджет соглашения о культурных маршрутах Совета Европы будет выплачено €39 тыс. и в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») — €965 тыс. По линии Минспорта в бюджет соглашения по спорту Совета Европы направят сумму в размере €162 тыс.

В распоряжении уточняется, что российская сторона будет гасить долг за счет средств из бюджета.

Россия лишилась своих полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года. Причиной этого стало вхождение Крыма в состав Российской федерации, а также начало конфликта на Донбассе.

В 2017 году Россия прекратила перечисление членских взносов, заявив, что разморозит его только после восстановления своих полномочий.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявлял, что считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, поскольку в этот период делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

В тот период Москва заявила о невозможности своей работы в сложившихся условиях, и российская делегация вышла из работы в ПАСЕ. Россия говорила, что не будет перечислять взносы до тех пор, пока права ее делегации не восстановят и страна не сможет полноценно влиять на решения ПАСЕ.

Как позже признали в ассамблее, недостача сумм членских взносов в бюджете, ранее вносимых нашей страной, привела организацию к финансовым трудностям: ассамблее пришлось секвестировать исполнение своего бюджета на 9%, а общая нехватка ресурсов составила €1,5 млн.

Годовой взнос России составляет €33 млн, и это более 7% от общего бюджета организации, в которую входят 47 стран. Лишиться такого источника доходов, какими были взносы России, означало поставить под угрозу само существование ассамблеи. Непропорционально большой взнос делал Россию ключевым спонсором.

Весной 2019 года ассамблея подготовила резолюцию, приглашающую нашу страну вернуться к работе в ПАСЕ. Некоторые члены ассамблеи — Украина, Грузия и Великобритания — высказали протест на решение парламентариев Совета Европы вернуть Россию право активной работы в организации. Так, представители этих стран подготовили более 200 поправок к документу, за несоблюдение которых Россию снова пригрозили отстранить работы ассамблеи.

Правда, голосование на июньской сессии, когда решался вопрос о восстановлении статуса РФ в ПАСЕ, прошло в пользу Москвы. За принятие резолюции о восстановлении полномочий делегации России высказались 116 парламентариев. Против восстановления прав России выступили 62 европейских депутата.

При этом

ассамблея выдвинула России ряд рекомендаций, которые необходимо соблюсти для полноценного возврата к работе. Среди них выплата долгов по взносам, освобождение 24 украинских моряков, задержанных во время попытки несанкционированного прохода из Черного в Азовское море через Керченский пролив, прекращение преследования ЛГБТ-активистов и многое другое.

В ответ на это решение делегация Украины заявила о том, что она прекращает работу на текущей сессии Совета Европы. К демаршу Украины присоединились Грузия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония.

Взнос Украины в бюджет ПАСЕ составляет 400 тыс. евро.

Сейчас российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. 2 июля Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.