Вечная борьба: фальшивомонетчики вырываются вперед

2 сентября по новому стилю «Гознаку» исполняется 201 год со дня основания. Именно в этот день император Александр I подписал указ «Об учреждении Экспедиции заготовления государственных бумаг» – по сути первого отечественного специального предприятия по изготовлению бумажных денег, защищенных от подделки. Оно выпускалго в Российской империи защищенные бумажные денежные знаки, облигации, гербовую бумагу и др. Тогда же стали применять в бумажном производстве паровую машину, использовалась также специальная бумага.

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И хотя более чем за двухвековую историю технологии изготовления денег очень сильно продвинулись, подделывают сегодня даже современные 200-рублевки и двухтысячные купюры.

Когда в 2017 году Центробанк ввел их в обращение, регулятор отмечал, что в этих банкнотах «использован усовершенствованный защитный комплекс». Банкноты были изготовлены на хлопковой бумаге белого цвета, в которую были внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

Но даже их фальшивомонетчики научились подделывать, причем очень быстро.

«Насколько нам известно, банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей начали подделывать уже в первые недели после выпуска их в обращение»,

— рассказали «Газете.Ru» в «Гознаке».

Так, уже в июле 2018 года был вынесен первый приговор за подделку новой двухтысячной купюры. 27-летний житель села в Амурской области расплатился фальшивкой за бензин на автозаправке. Ему было назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

При этом, как отмечают в «Гознаке», «любую банкноту будут пытаться подделать, вне зависимости от того, насколько хорошо она защищена».

Впрочем, в предприятии тут же оговариваются: в случае с банкнотами в 200 и 2000 рублей речь идет о подделках низкого качества. Они представляют собой имитации, распечатанные на принтере. И вина за ошибочное принятие фальшивок за настоящие купюры лежит в основном на невнимательных гражданах.

«То есть качество таких фальшивок настолько низкое, что человек, который держит их в руках, почти наверняка поймет, что это не настоящая банкнота. При сбыте таких изделий фальшивомонетчики надеются на невнимательность человека, или на неосведомленность в части основных защитных признаков банкноты,» — указали «Газете.Ru» в «Гознаке».

5 тысяч - любимая купюра для подделок

Согласно статистике Центробанка, за первые два квартала этого года было выявлено более 18 тыс. подделок.

Если говорить о банкнотах номиналом в 200 рублей и 2000 рублей, то в первом и втором кварталах 2019 года фальшивок среди них оказалось 59 штук и более 1,3 тысяч соответственно.

Но самый популярный номинал для подделки остается неизменным уже много лет — это купюра в 5 тысяч рублей.

За первые два квартала это года их было выявлено 12,5 тысяч единиц. При этом в первом квартале было выявлено 6,2 тыс. фальшивых банкнот с пятитысячным номиналом, во втором квартале 6,3 тыс.

При этом, судя по статистике, раньше фальшивых 5-тысячных купюр было еще больше.

В целом за 2018 год злоумышленники подделали 27,8 тыс. единиц денежных знаков номиналом пять тысяч рублей. До этого в 2017 году фальшивых 5000-х купюр было выявлено около 27 тысяч штук.

Полностью избавиться от фальшивых банкнот в ближайшее время не получится, утверждает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

По словам эксперта, «Гознак» вынужден постоянно лавировать между потерями от фальшивомонетчиков и расходами на совершенствование систем защиты.

«Уже сейчас любая денежная купюра имеет такое количество степеней защиты, достаточно сложных, трудоемких, что в общем-то купюры, особенно мелкие, не очень-то выгодны в производстве. Ладно пятитысячные, а защищать всеми методами сторублевую или двухсотрублевую может оказаться дорого», — говорит эксперт.

Можно создать абсолютно неподделываемую купюру, но она будет сама по себе слишком дорога, отмечает Коренев.

«Проблема любых мошенничеств с деньгами — это вечная гонка между жуликами и теми, кто им должен противостоять. И эта гонка идет с переменным успехом. Периодически вперед вырываются жулики, потом появляются новые технологии по выявлению фальшивок, и ситуация резко начинает улучшаться, потом опять жулики совершенствуют технологию и так далее. Это гонка была, она есть и, наверное, будет вечно, даже когда деньги будут полностью электронными», — уверен эксперт.

Между тем, как отмечают в «Гознаке», одна из основных задач предприятия - обеспечить технологическое преимущества перед фальшивомонетчиками на достаточный период, обычно составляющий 5-7 лет.