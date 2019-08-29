Падение рубля: к чему готовиться

Российская нацвалюта на открытии торгов в четверг, 29 августа, демонстрировала отрицательную динамику к мировым валютам. Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,78-66,94 рублей. Евро только в первые десять минут прибавил в стоимости 16 копеек и пересек отметку в 74 рубля.

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Ближе к обеду рубль начал отыгрывать падение, укрепившись к доллару на 10, а потом и на 20 копеек, а к евро на 5 копеек. Между тем торговый коридор доллара все равно оказался почти на 40 копеек выше действующего официального курса, коридор евро — на 42,67 копейки. Текущая ситуация на рынке вынудила Центробанк повысить курс расчетами на завтра разу на 30 копеек — до 66,74.

Повышенная волатильность на рынке связана с негативными новостями с сырьевых площадок,

уверены опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на утренних торгах пробила психологическую отметку в $60 за баррель, опустившись до $59,5 за бочку.

Цены на нефть падают после резкого скачка по итогам предыдущей сессии. Тогда котировки взлетели на фоне данных министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране, отмечают эксперты из ИАЦ «Альпари».



Согласно свежей статистике от Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, пробив минимальный уровень с октября 2018 года.

Однако был и сдерживающий для рынков фактор: добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась до максимального с 1983 года показателя. Так, американские нефтяники добывали примерно по 12,5 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс. баррелей больше показателей начала августа.

«При текущей нестабильной ситуации на энергетических рынках рубль продолжит лихорадить. При самом негативном сценарии, например, если цена барреля нефти упадет до $50, доллар может взлететь до 70 рублей. Так что торговый коридор 69 – 70 рубль мы можем увидеть уже к концу года», — не исключает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Помимо нефти, на рубль давит и нестабильная геополитическая ситуация, добавляет аналитик.

Накануне мировая экономика вошла в новый виток кризиса из-за торговых войн США и Китая. Так, американский лидер Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Пекина. С 1 сентября США планируют ввести 10%-ю пошлину на китайский импорт объемом $300 млрд. Эти санкции расширяют уже действующие ограничения: 25%-ю пошлину на китайские товары на сумму $250 млрд.

«Инвесторы начинают паниковать и диверсифицируют свой портфель в пользу менее рисковых активов. В результате они сбрасывают валюты развивающихся стран, в том числе и рубль»,

— объясняет Бодрова.

Весьма вероятно, что курс доллара достигнет 70 рублей в следующем году, если торговая война США и Китая будет набирать обороты, признают в «БКС Премьер». «Кроме того, остается ситуация в Аргентине, которая находится на грани дефолта. В случае если он произойдет, все валюты развивающихся стран будут под ударом. Также вызывает опасения ситуация в Турции, где снова наблюдается ослабление местной лиры, что создает потенциальные риски для всех валют развивающихся стран», — отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Также надо учитывать разницу в инфляции, в развитых странах она примерно в два раза ниже чем в России, что снижает покупательскую способность рубля и создает предпосылки для его ослабления, говорит собеседник «Газеты.Ru».

Между тем экономический блок российского правительства придерживается более оптимистических оценок. К примеру, в Минэкономразвития считают, что выше отметки в 70 рублей курс доллара может подняться не раньше 2023 года.

Однако и это может произойти лишь в случае реализации консервативного сценария. Он предполагает, что мировые цены на нефть стабильно будут на $10–15 за баррель ниже, чем в базовом и составят от $42,5 до $45,9 на протяжении последних пяти лет. При реализации такого сценария курс доллара к концу 2023 года может составить 70,1 руб., а еще через год — 70,5 руб.

При этом к концу текущего года курс доллара не поднимется выше 65,8 руб., выражают уверенность в ведомстве. А в 2020 году курс американской валюты будет медленно расти и составит около 67,4-67,6 руб.

Любопытно, что в стабильный рубль верят и в Промсвязьбанке. Как рассказывает «Газете.Ru» аналитик банка Богдан Зварич, до конца года доллар будет торговаться в оптимистичном коридоре 67-67,5 рубля. «По нашим прогнозам, рубль получит поддержку за счет скоординированной политики Центробанка, который достаточно осторожно регулирует ключевую ставку», — напоминает эксперт. Также аналитик уверен, что в ближайшее время рынках возобладают коррекционные настроения, основанные на желании трейдеров зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям.

В «БКС Премьер» считают, что начало осени пройдет в диапазоне 66,5-68 руб. за доллар в зависимости от уровня страха на рынке в отношении будущего торговых отношений Штатов и КНР. «Тем не менее, далее по году мы видим предпосылки для продолжения плавного ослабления российской валюты как за счет сезонности и изменений внешней конъюнктуры, так и за счет действий ЦБ РФ в плоскости снижения уровня ключевой ставки. Ожидаем, что 2019 год российская валюта может закончить в коридоре 66,5-68 за американскую валюту», — заключает Сергей Суверов.