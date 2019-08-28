Все подорожало: сколько денег нужно к школе

За последние два года траты родителей на подготовку детей к школе выросли почти в два раза, рассказали респонденты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о тратах россиян в связи с подготовкой детей к новому учебному.

В среднем подготовить ребенка к школе стоит 26 986 рублей вместо 12 745 рублей в 2017 году, отмечали опрошенные россияне.

Судя по их ответам, больше всего траты на подготовку к школе выросли на покупку школьных формы и сумки или рюкзака.

Реклама

В среднем на комплект школьной формы (с учетом спортивной формы и обуви) в этом году респонденты планируют потратить 13 431 рублей, что практически в два раза больше, чем два года назад. А среднюю стоимость школьной сумки оценивают в 3 119 рублей. В 2017 году эти цифры составляли 1 785 рублей.

Также гораздо выше, чем два года назад, родители оценивают свои затраты на учебно-методические материалы. Если в 2017 году они составляли 1 197 рублей, то в 2019-м — 3 119 рублей.

Подорожали, согласно опросу респондентов, и школьно-письменные принадлежности — с 1 773 рублей до 2 217 рублей.

«Несмотря на снижение доли тех, кто планирует делать спонсорские взносы или взносы по договоренности на школьные нужды, их средняя сумма за два года также возросла. Так, на охрану, техническое оснащение класса и иные нужды респонденты, отправляющие ребенка в школу, планируют отдать 1 781 рублей (649 рублей в 2017 году). А средняя сумма добровольного спонсорского взноса составляет в этом году 1 625 рублей против 310 рублей два года назад», — отмечается в опросе ВЦИОМ.

Если в 2017 году россияне говорили, что тратили на цветы к 1 сентября около 589 рублей, то в этом году — 1 177 рублей.

Большинство опрошенных россиян с детьми уже успели совершить необходимые покупки к школе.

Между тем недавно в Госдуме предложили выделять деньги родителям на сборы ребенка в школу. С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов. Свое предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он отмечал, что минимальный набор принадлежностей для учебы, среди которых одежда, обувь, канцтовары и другие товары, стоит достаточно высоко. В связи с этим, по мнению чиновника, родителям приходится повышать расходы на сбор ребенка в школу в ущерб прочим тратам на семью.

Также, согласно инициативе Чернышова, нужно ввести ограничение на стоимость школьной корзины, которая не должна быть выше 25% от зарплаты родителей. Депутат уточняет, что государство должно взять на себя обязательство возмещать остальные расходы.

О том, что собраться в школу, непосильная задача для многих родителей, свидетельствует и статистика Росстата.

По данным приведенной ранее статистики ведомства, в России около 26% детей живут за чертой бедности. И этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране — всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. При этом в многодетных семьях ситуация еще хуже. Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в именно в таких семьях — 52,2%.

«Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности – 28%», — говорили «Газете.Ru» ранее в Минтруде.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» детские магазины отмечали, что стоимость подготовки ребенка в школу в этом году выросла незначительно по сравнению с прошлым годом.

Так, в «Детском мире» рассказывали, что в 2019 году минимальная стоимость подготовки мальчика в школу составила 4 533 рублей, а девочки – 3 833 рублей. Причем по сравнению с прошлым годом стоимость не выросла, а уменьшилась – для мальчиков на 3%, для девочек на 6%.

При этом в минимальный набор для мальчика в «Детском мире» включили сорочку, жилетку, классические брюки, футболку, спортивные брюки, полуботинки и кеды – все вместе стоимостью почти 2 943 рубля. Аналогичный набор одежды для девочек с заменой полуботинок на балетки, брюк на юбку и сорочки на блузку стоит 2 243 рубля.

Если говорить о покупке школьного ранца, то в «Детском мире» ранец с жесткой спинкой стоит 899 рублей, а в магазинах «Ашан» его минимальная стоимость составляет 769 рублей.

По данным пресс-службы «Детского мира», удорожания не было, и напротив, на некоторые позиции цены стали ниже за счет большого объема закупок и активной работы с поставщиками.

В «Ашане» «Газете.Ru» говорили, что в этом году отмечают незначительный рост цен по сравнению с прошлым годом.

«И это касается, в первую очередь, изделий из бумаги, так как подорожало сырье. В предложениях от брендов стоимость выросла в отдельных категориях за счет того, что производитель сделал акцент на качестве продукции, разработал эксклюзивный дизайн или расширил линейку. Отметим, что товары первой ценовой категории остались на прежнем уровне», — рассказали в пресс-службе.