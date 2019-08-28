Поэт и латифундисты: Forbes назвал богатейшие семьи России

Аналитики Forbes выпустили свой ежегодный рейтинг самых зажиточных семейных кланов России. За прошедший год десятка самых состоятельных семей страны стала богаче еще на $300 млн, а их суммарное состояние достигло $25,3 млрд.

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По оценкам Forbes, из-за стагнации в российской экономике отечественная бизнес-элита богатела не так стремительно, как в последние пять лет. Например,

в 2018 году суммарное состояние семей-миллиардеров увеличилось на 5,8% --до $25 млрд.

Подобная динамика связана со стоимостью акций компаний, которыми владеют предприниматели, указывает в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Судя по динамике на мировых биржах стоимость их компаний в период с середины 2018-го по середину 2019-го росла, но достаточно медленными темпами. При этом причины такой динамики связаны с общим ослаблением курса рубля, а также замедлением темпов роста российский экономики», — отмечает эксперт.

Десятка богатейших

В этот раз журнал Forbes несколько обновил рейтинг, включив в него около трети новых семей. Так, в список впервые попали семья Евтушенковых. Семейные активы Владимира Евтушенкова, который выступает владельцем 64% акций АФК «Система», и его сына Феликса оцениваются в $1,94 млрд. В итоге семья получила сразу пятую строчку в топе богатейших кланов страны.

Также среди новичков рейтинга были замечены семьи Линников и Михайловых.

Между тем лидерство в списке уже пятый год подряд сохраняет за собой семья Гуцериевых. Несмотря на то, что суммарная оценка состояния клана за год незначительно снизилась с $5,97 до $5,65 млрд, семейство оказалось все равно богаче всех представителей бизнес-элиты России, считают в Forbes.

Любопытно, что основной вклад в семейный капитал в этом году внес сын председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Его отец передал ему долю в финансовых активах группы, в то время как дядя Саит-Салам Гуцериев отдал ему нефтяные и угольные активы группы. Плюс от своих родственников Саид Гуцериев получил доли в «Сафмар ретейл» и активы сети магазинов электроники «М.Видео».

Главный бенефициар клана Михаил Гуцериев известен не только своей предпринимательской деятельностью. Он также владеет продюсерским центром и пишет стихи песен для российских звезд.

На второе место в списке помещено семейство Ротенбергов. Получить золото рейтинга ему удалось лишь в 2014 году, когда журнал Forbes впервые решил посчитать состояние целых семейных кланов, а не отдельно каждого из его представителей. Тогда суммарные доходы двух браться Аркадия и Бориса составляли $5,55 млрд.

Впрочем, вскоре в отношении семьи Ротенбергов были введены санкции со стороны западных стран, что привело к снижению стоимости активов. Бизнесмены пытались диверсифицировать свои инвестиционный портфель, передав часть акций сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. Подобная схема привела к тому, что суммарное состояние клана «похудело» до $5,18 млрд.

Третье место рейтинга получила семья Шаймиевых. Клан состоит из Айрата Шаймиева, его брата Радика, а также сына Тимура, который недавно занял место генерального директора управляющей компании «Гранат-Стан Групп». За год их совокупное состояние выросло на $320 млн и достигло отметки в $2,8 млрд.

При этом часть семей сократила свои активы по сравнению с 2018-м годом. К примеру, клан Гапонцевых опустился на одну строчку, оказавшись на четвертом месте рейтинга. В настоящее время совокупное состояние Валентина Гапонцева и его сына Дениса, которые управляют крупнейшим в мире производителем промышленных лазеров IPG Photonics, составляет $2 млрд. В результате на его место пришло семейство Шаймиевых.

Во вторую пятерку рейтинга попали члены правления УК Kafijat Мегдет Рахимкулов и его сын Тимур ($1,89 млрд, а также совладельцы группы РЕСО Сергей Саркисов и его брат Николай ($1,6 млрд).

Между тем богатейшие кланы мира зарабатывают сравнительно больше, свидетельствуют данные Bloomberg за 2019 год. На первом месте рейтинга, как и в прошлом году, оказалось семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart. За минувшие 12 месяцев состояние семьи увеличивалось на $70 тысяч в минуту, на $4 млн в час и на $100 млн в сутки. В итоге за год капитал клана вырос на $39 млрд до $190,5 млрд.

Вторую строчку рейтинга заняли наследники Фрэнка Марса, основавшего знаменитую кондитерскую компанию Mars. Компания Mars Inc. полностью принадлежит семье, чье состояние выросло за год на $37 млрд, достигнув $126,5 млрд.

Третья строчка досталась братьям Чарльзу и Дэвиду Кохам. Их отец основал в США в Канзасе корпорацию Koch Industries. Кох, которая получила мировую известность благодаря тому, что открыла новый способ нефтепереработки. Но сейчас эта компания занимается несколькими видами бизнеса, включая, химическое производство, изготовление пластмасс, и инвестициями. Состояние Кохов, по подсчетам Bloomberg, увеличилось за год на $25 млрд — до $125 млрд.