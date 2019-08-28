Черный август: рубль уходит в штопор. LIVE

Если эти данные подтвердит Минэнерго, если запасы действительно снижаются, то баррель начнет расти и с ним рубль, возможно, тоже. Об этом узнаем в после 17.00 мск.
Сегодня ожидается публикация отчета Американского института нефти (API) о запасах нефти в США. Вроде бы, они снижаются.
Например, налоговый период еще не закончился и экспортерам нужны рубли для расчетов с бюджетом.
Судя по всему, российская валюта намерена отыграть вчерашний рост нефти. Есть и другие поводы для укрепления. Вопрос только в том, насколько они убедительны.
Доллар при этом оказался почти на 10 копеек выше уровня действующего официального курса, а евро - на 3 копейки ниже официального курса.
Впрочем, на открытии торгов рубль немного растёт к доллару и евро.
Пессимизм связан главным образом с опасениями сокращения спроса на сырье во второй половине 2019 года из-за деструктивного воздействия торгового конфликта США и Китая.
На нефтяном рынке, как отмечают эксперты, продолжают превалировать пессимистичные настроения.
Во вторник нефтяные котировки курсируют вблизи отметки $59 за баррель. Несколько попыток пробраться к уровню $60 в течение дня не увенчались успехом. Для рубля это плохой сигнал.
Но сюрпризы возможны. Тем более на российском рынке.
До открытия биржи индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран, основных торговых партнеров США) повышался, хотя и всего на 0,08%, до 98,08 пункта.
Доброе утро!
Сегодня последим в режиме онлайн, как будет вести себя доллар. Пока ситуация на валютном рынке, вроде бы, стабилизируется. Доллар слабо растет в среду по отношению к большинству основных мировых валют.