Черный август: рубль уходит в штопор. LIVE

Рубль слабеет и торгуется выше 66 рублей к доллару — онлайн

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Так инвесторы оценили сигналы о замедлении роста экономики в США. На нефтяном рынке, по единодушной оценке экспертов, царит пессимизм, запасы нефти растут, потому что замедляется рост ВВП и в еврозоне. Азиатские рынки и вовсе лихорадит из-за конфликта между США и Китаем. «Газета.Ru» последит за рынками в режиме онлайн.
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11:40

Если эти данные подтвердит Минэнерго, если запасы действительно снижаются, то баррель начнет расти и с ним рубль, возможно, тоже. Об этом узнаем в после 17.00 мск.

11:34

Сегодня ожидается публикация отчета Американского института нефти (API) о запасах нефти в США. Вроде бы, они снижаются.

11:22

Например, налоговый период еще не закончился и экспортерам нужны рубли для расчетов с бюджетом.

11:12

Судя по всему, российская валюта намерена отыграть вчерашний рост нефти. Есть и другие поводы для укрепления. Вопрос только в том, насколько они убедительны.

10:58

Доллар при этом оказался почти на 10 копеек выше уровня действующего официального курса, а евро - на 3 копейки ниже официального курса.

10:45

Впрочем, на открытии торгов рубль немного растёт к доллару и евро.

10:28

Пессимизм связан главным образом с опасениями сокращения спроса на сырье во второй половине 2019 года из-за деструктивного воздействия торгового конфликта США и Китая.

10:23

На нефтяном рынке, как отмечают эксперты, продолжают превалировать пессимистичные настроения.

10:16

Во вторник нефтяные котировки курсируют вблизи отметки $59 за баррель. Несколько попыток пробраться к уровню $60 в течение дня не увенчались успехом. Для рубля это плохой сигнал.

10:10

Но сюрпризы возможны. Тем более на российском рынке.

До открытия биржи индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран, основных торговых партнеров США) повышался, хотя и всего на 0,08%, до 98,08 пункта.

10:00

Доброе утро!

Сегодня последим в режиме онлайн, как будет вести себя доллар. Пока ситуация на валютном рынке, вроде бы, стабилизируется. Доллар слабо растет в среду по отношению к большинству основных мировых валют.