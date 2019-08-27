Прибавка к выборам: москвичам повысят пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о повышении минимального размера пенсии с 1 сентября. В соответствии с постановлением мэра, городская доплата составит две тысячи рублей.

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«Постановление повышает с 1 сентября 2019 года величину городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров – с 17 500 до 19 500 рублей», — говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Никаких дополнительных документов пожилым москвичам собирать не придется, добавляют в мэрии. Перерасчет будет проводиться в автоматическом режиме, а выплаты в увеличенном размере поступят на карты граждан в первой декаде сентября в соответствии с графиком выплат. Изменения коснутся только неработающих пенсионеров.

Повышение городской доплаты позволит увеличить выплаты порядка 1,6 млн. московских пенсионеров. При этом 44 тыс. москвичей получат надбавку впервые с момента выхода на пенсию.

Впервые с предложением увеличить пенсию жителям столицы Сергей Собянин выступил 21 августа. По его словам, минимальный размер выплат должен соответствовать объективным потребностям населения и текущим экономическим реалиям. «Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так — растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль — это признак того, что экономика развивается», — объяснял тогда Собянин необходимость повышения пенсий.

До этого пенсионные выплаты для неработающих пенсионеров в столице увеличивали в начале 2018-го года.

Тогда показатель вырос с 14,5 до 17,5 тыс. рублей. При этом власти Москвы заявляли, что планируют сохранить текущий уровень пенсий до конца 2019 года.

Тем не менее, необходимо отметить, что доходы пенсионеров вырастут на фоне предстоящих выборов в Мосгордуму, которые намечены на 8 сентября. По данным ВЦИОМ, около 44% москвичей планируют принять участие в голосовании на предстоящих выборах. Традиционно большую часть электоральной группы составляют люди пенсионного возраста, а также граждане до 40 лет.

Не хватает на безбедную жизнь

По данным Пенсионного фонда РФ (ПФР), средний размер пенсии по стране составляет 14,8 тыс. рублей. При этом больше других получают пенсионеры Чукотского автономного округа – около 27 тысяч рублей. Также пенсионное пособие выше столичного получают жители Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Камчатского Края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Во всех этих регионах пенсионерам платят больше 20 тыс. рублей ежемесячно.

Что касается наименьших средних пенсий, то их получают граждане республик Северного Кавказа, а также жители Республики Калмыкия. Там в месяц пенсионеры могут рассчитывать лишь на сумму чуть больше прожиточного минимума, который составляет 11 тыс. 280 рублей.

При этом, даже средняя по России пенсия в размере 14 тыс. рублей не может гарантировать пожилым гражданам безбедную старость,

указывают аудиторы Счетной палаты РФ. По словам аудитора ведомства Светланы Орловой, при таких выплатах пенсионеры могут потратить на продукты не более 200 рублей в день.

Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ, приобретение жизненно необходимых лекарств, а также расходы на предметы личной гигиены, говорит о значительных тратах пенсионеров. «В итоге на питание, если еще учитывать, что пенсионеры не тратят деньги на обувь и одежду, у них остается всего 6 тыс. рублей, или 200 рублей», — указывали в Счетной палате, ссылаясь на собственное исследование.

Текущая ситуация вынуждает россиян выходить на пенсию позже разрешенного срока, свидетельствуют данные свежего социологического опроса от Роструда. Так, больше половины граждан (56,3% респондентов) планируют работать после достижения пенсионного возраста.

Любопытно, что продолжать трудиться по специальности готовы лишь 30% опрошенных, в то время как 25% предпочли бы устроиться на менее сложную работу с неполным графиком. Оставшиеся 27% хотят пройти переобучение, чтобы работать, не выходя из дома.

Между тем работающие пенсионеры все также имеют право на получение выплат от государства, напоминают в ПФР. С 1 августа 2019 года фонд провел индексацию выплат работающим россиянам, вступившим в пенсионный возраст.

Прибавка зависит от дохода гражданина, даты выхода на пенсию и стоимости одного пенсионного балла. Чем выше зарплата и страховые взносы, уплаченные работодателем, тем больше будет прибавка к пенсии.

Для тех, кто оформил страховую пенсию до 1 февраля 2016 года, прибавка составила 214 рублей в месяц. При этом, те россияне, которые оформили страховую часть до 1 января 2018-го получили уже 244 рубля. На поддержку работающих пенсионеров ПФР зарезервировал 10,6 млрд рублей.