Пенсионные накопления: россиян подпишут по новой системе

Центробанк и Минфин анонсировали публичное обсуждение cистемы пенсионных накоплений. Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, эти организации решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для новой системы.

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«Законопроект об ИПК — я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Сергей Швецов — первый зампредседателя Центробанка — «Газета.Ru») через неделю объявим вам все детали», — пообещал он.

При этом Моисеев не исключил, что это может произойти на Московском финансовом форуме, который пройдет 12-13 сентября.

Как позднее отметил замглавы Минфина, законопроект о новой системе накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК.

«Основная история — будет отказ от любых средств принуждения к вступлению граждан к вступлению (в систему)», — сказал он журналистам.

Новая добровольная накопительная пенсионная система (индивидуального пенсионного капитала) должна заменить прежний обязательный механизм, замороженный правительством в 2014 году. Тогда в качестве антикризисной меры были прекращены отчисления в накопительную систему (на эти цели шло 6% из 22% пенсионных страховых взносов). Для граждан накопительный компонент был пересчитан в пенсионные коэффициенты.

Концепция ИПК обсуждается уже долгое время среди чиновников. Ведомства разработали концепцию ИПК еще в 2016 году.

Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.

Однако оживленная дискуссия развернулась вокруг способа вступления граждан в систему.

Социальный блок правительства оказался против автоподписки. Так, представители правительства и ЦБ открестились от планов включить граждан в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) «по умолчанию».

По одному из вариантов концепции автоподписка, то есть автоматического включения в систему граждан с возможностью выйти из системы ИПК, должно было происходить в соответствии со статьей №158 Гражданского кодекса «Форма сделок».

В этой статье предусмотрено, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Де-факто, все работники будут включены в систему по умолчанию.

В результате дискуссий и разногласий в правительстве и среди экспертов от нового способа решено было отказаться. Позднее, по данным источника ТАСС, близкого в обсуждению законопроекта, вступление в систему будет полностью добровольным.

Хотя планировалось запустить систему ИПК в 2019 году, однако из-за разногласий между финансово-экономическим и социальным блоками кабмина обсуждение концепции было отложено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года.

В частности, проект завис из-за того, что в приоритетном порядке решили продвигать пенсионную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста. ИПК отложили, чтобы не раздражать граждан до тех пор, пока президент не подпишет пенсионный закон, утверждали ранее источники «Газеты.Ru» в правительстве.

Позднее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов как раз на Московском финансовом форуме заявил, что законопроект об ИПК «подвис» из-за пенсионных изменений. Однако запуск системы с 2020 года все же реалистичен, говорил чиновник.

«С учетом того, что пенсионный вопрос – наиболее болезненный для власти в последние годы, вряд ли новую систему пенсионных накоплений примут так быстро. Особенно с учетом того, что система накопительной части пенсии фактически потерпела крах – Минфин регулярно из года в год объявляет о заморозке», — комментирует Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Как отмечает Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России», вопрос о новой пенсионной реформе назрел уже три года назад. Так что вряд ли запуск новой концепции можно ждать в обозримом будущем, названная ранее дата 2020 год тоже может быть сдвинута по времени.

«Новая модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября, до введения в строй может претерпеть ряд изменений. Часть граждан уже успела перевести пенсионные накопления в сторонние фонды или воспользоваться корпоративными программами и скептически относится к нововведениям», — говорит он.

Как отмечает в свою очередь директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, приток новых средств в любом случае будет относительно незначительным, поскольку доходы населения растут медленно, а возможность выйти из программы будет использована сразу после получения первых зарплат с вычетом на новые взносы. Кроме того, самая платежеспособная часть населения уже участвует в корпоративной пенсионной программе и дополнительно откладывать средства будут далеко не все.