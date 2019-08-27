Работа без оплаты: в резюме появится новая графа

Уже в следующем году в резюме россиян появится новый пункт, на который обязаны будут обращать внимание работодатели. Речь идет о наличие у кандидата опыта участия в волонтерских программах.

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С соответствующим предложением выступил Роструд, сообщает «Российская газета» со ссылкой на замглаву ведомства Дениса Васильева.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — обращает внимание чиновник. Васильев также пояснил, как волонтерский опыт будет интегрирован в резюме. По его словам,

уже в 2020 году россияне, которые зарегистрированы в системе «Добровольцы России», получат возможность указать свой волонтерский опыт на портале «Работа в России».

Две системы будут синхронизированы между собой, поэтому технических проблем с нововведением возникнуть не должно, уверены в ведомстве.

Напомним, что портал «Работа в России» выступает флагманским проектом Минтруд и является аналогом частных сервисов поиска работы. Система интегрирована в каталог «Госуслуг». Согласно данным с заглавной страницы сайта, на нем размещено почти 500 тыс. вакансий в различных сферах занятости.

Между тем инициатива Минтруда направлена в первую очередь на выполнение пунктов Концепции комплексного развития волонтерства до 2025 года, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Документ утвердило правительство РФ еще в декабре 2018 года. Он состоит из семи разделов и предусматривает развитие инфраструктуры и инструментов поддержки добровольческой деятельности.

В нем как раз и говорилось об интеграции единой информационной системы «Добровольцы России» и порталом «Работа в России» для учета опыта волонтерства при трудоустройстве. Также концепцией предусматривается разработка обучающих онлайн-курсов для волонтеров, которые бы обучили россиян новому ремеслу.

Графа для «Газпрома»

Новая графа вряд ли будет решающим фактором при приеме сотрудника на должность, признают в Молодежном парламенте при Государственной думе. По мнению председателя организации Марии Воропаевой, опыт волонтерства возможно будут учитывать рекруторы лишь в крупных госкорпорациях, таких как, например, «Газпром».

«Дело в том, что опыт волонтерства связан, прежде всего, с личными качествами. С точки зрения работодателя это опыт не является определяющим, так как не отражает его профессиональных навыков. Поэтому на эту графу, возможно, обратят внимание в крупных корпорациях, где развит институт тимбилдинга, и где, для компании важно разностороннее развитие сотрудника», — отмечает собеседница «Газеты.Ru».

При этом для представителей малого и среднего бизнеса волонтерский опыт имеет опосредованное значение, добавляет Воропаева. В этом случае предприниматель будет обязан отпускать сотрудника на выполнение волонтерских задач в рабочее время.

В итоге предприниматель должен будет оплачивать время, которое потратил на совершение добрых дел его собственный сотрудник, из своего кармана.

«Себе в ущерб никто из предпринимателей волонтерством заниматься не будет. Другое дело, если бы государство предоставляло при наличии в штате таких работников какие-либо преференции или налоговые льготы бизнесу. Тогда концепция бы заработала», — отмечают в Молодежном департаменте.

Между тем в настоящее время все больше работодателей смотрят не на письменное резюме соискателя, а на его профили в соцсетях, свидетельствуют результаты последнего исследования от аналитического агентства ResearchMe.

В итоге более 70% предпринимателей перед тем, как предложить соискателю место, изучают его страницу в соцсетях. Прежде всего работодатель обращает внимание на подписки на профессиональные сообщества, наличие рабочих контактов и выложенные фотографии. При этом 67% бизнесменов просят указать ссылки на профили в резюме, в то время как для 22% рекруторов содержание соцсетей является решающим фактором при приеме на работу.

Впрочем,

большинство работодателей признаются (76%), что даже просматривают посты уже работающих на них сотрудников.

Любопытно, что каждый четвертый контролирует только то, что касается его компании или работы, а 13% боссов следят за всеми публичными действиями своих сотрудников.

Помимо профилей в соцсетях, работодателей также интересуют традиционные пункты биографии соискателя – наличие диплома, опыт работы в необходимой сфере и рекомендации с предыдущего места работы. При этом в крупных компаниях, таких «Яндекса» и МТС, например, смотрят в большей степени на то, соответствует ли кандидат требованиям вакансий, нежели чем на его образование, свидетельствуют данные свежего опроса интернет-издания Vc.ru

Так, в «Яндексе» ориентируются на результаты вступительного теста и собеседования соискателя, в то время как в других компаниях все еще обращают внимание на то, насколько престижный вуз закончил в свое время кандидат.