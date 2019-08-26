Глобальный обвал: чем грозит миру Гонконг

Наступившая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась падением котировок на фоне на фоне нарастающих протестных акций и торговой войны между США и Китаем.

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Индекс Hang Seng обвалился в понедельник на 857 пунктов (3,27%), до значения 25322. Это крупнейший спад при открытии торгов в Гонконге за последние несколько месяцев. Фактически экономика вернулась в 1997 год, когда Гонконг, как бывшую британскую колонию, передали Китаю.

Просели все местные «голубые фишки», которые торгуются на фондовых площадках этого мегаполиса. Большинство компаний мало известны для российских потребителей товаров, тем не менее они являются технологическими гигантами азиатского и даже американского рынков, их акции пользуются спросом у инвесторов по всему миру.

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На 6,36% подешевели в понедельник, например, ценные бумаги AAC Technologies, поставщика компонентов для Apple. На 7,38% ухудшились позиции Sunny Optical Technology, крупнейшего в КНР разработчика оптики для многих брендов в сфере IT-технологий, в том числе, для производителей смартфонов и компьютеров.

Гонконгская биржа — шестая по капитализации в мире ($4,209 трлн), по этому показателю она лишь немного уступает крупнейшей бирже Старого света Euronext ($4,243 трлн),

отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер».

И мощь этого биржевого инструмента уже ощутили на себе богатейшие жители Гонконга.

После того, как акции многих компаний обвалились, местные инвесторы потеряли миллиарды долларов. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние 10 самых богатых гонконгцев, получающих доходы от зарегистрированных здесь компаний, с 23 июля уменьшилось на $19 млрд.

Например, состояние Ли Кашена, самого богатого человека Гонконга, сократилось на $2,7 млрд, или примерно на 9%.

Причиной эскалации в Гонконге стал законопроект об экстрадиции в Китай. Местные жители посчитали, что это позволит Пекину затребовать выдачи оппозиционеров и в итоге приведет к досрочной отмене особого статуса региона.

Танки начнут атаку со стадиона

Протесты уже ударили по экономике города, в первую очередь по туризму и розничной торговле. Количество ранее популярных групповых туров из соседних стран упало вдвое. Азиатские туристы не едут сюда, опасаясь стать жертвами антиправительственных акций протеста. Глава Совета по туристической индустрии Гонконга Джейсон Вонг констатировал, что турагентства боятся банкротства и отправляют сотрудников в отпуск без содержания.

Сокращение числа туристов ударило по крупнейшему авиаперевозчику Cathay Pacific, имеющему 148 самолетов и совершающем рейсы по всему миру, включая Россию. Авиакомпания массово отменяет рейсы. При этом стоимость ее авиабилетов вполне конкурентна, что не могло не затронуть интересы десятков тысяч потребителей.

Магазины из-за уличных протестов теряют покупателей и также вынуждены закрываться.

Власти в отчаянии. Министр финансов Гонконга Пол Чан предупредил о наступлении в некогда процветающем мегаполисе экономического упадка.

А мэр Гонконга Кэрри Лам уже оценила ситуацию, как наихудшую со времен финансового кризиса 2008 года.

Но, похоже, худшее еще впереди. Власти теряют терпение и не исключены наступательные силовые действия. Полицейские впервые за последние дни применили слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. Не помогло.

Ранее сообщалось, что власти Китая подвели войска к границе с Гонконгом. Один из спортивных стадионов Шэньчжэня, граничащим с мятежным мегаполисом, забит военной техникой. Официальная версия — технику пригнали для проведения военных учений. Но протестующие и инвесторы не питают иллюзий.

Давление на рынок Гонконга оказывает также эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином. И состоявшийся на выходных во французском Биаррице саммит G7 не только не разрядил обстановку на рынках ведущих экономик, но, наоборот, подлил масла в огонь.

Трамп на саммите выразил сожаление, что не повысил пошлины на товары из КНР выше заявленных 10%. Это реплика в очередной раз всколыхнула мировые финансовые рынки. На Токийской бирже торги также открылись снижением индексов.

Индекс Nikkei, включающий курсы акций 225 ведущих японских компаний, упал на 2%, до отметки в 20279,23 пункта.

Инвесторы побежали в японскую валюту, которая считается защитным активом прежде всего для азиатских инвесторов.

Экономическая зараза перекинется в ЕС

Сейчас главный вопрос, который задают себе инвесторы и эксперты: не перекинется ли обвал на рынке Гонконга на мировые финансовые площадки? Любой обвал рынка несёт в себе риски для мировой экономики, предупреждают эксперты.

«Обвал фондового рынка всегда сопровождается паникой, которая переносится на соседние рынки, как некая экономическая «зараза». Ведь инвесторы могут держать активы на нескольких рынках, и в случае опасности вывести их в безопасные зоны. Отсюда и общее падение фондовых площадок», — описывает возможный сценарий кризиса Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

Впрочем, в мире сейчас слишком много проблемных зон и откуда рванет, не совсем понятно, отмечают эксперты. Великобритания и Европа на стадии «расставания», США с Китаем не могут установить пошлины, в Европе — плачевные экономические данные, в США президент не может найти общий язык с ФРС, в Аргентине как и в Италии, возможен дефолт.

Азия однажды уже была причиной серьезных потрясений в мировой экономике. Кризис разразился в Юго-Восточной Азии в 1997—1998 годах,

напоминает Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Причиной кризиса тогда оказался быстрый рост экономик, так называемых, «азиатских тигров», который сопровождался большим притоком инвестиционного капитала в эти страны, значительным ростом государственного и корпоративного долга, бумом на рынке недвижимости.

«В итоге произошел перегрев экономики и ее обвал. Эхом этого кризиса в том числе оказался дефолт 1998 года в России», — говорит Капустянский.

Новости о протестах в Гонконге серьезного влияния на другие страны не оказывают, возражает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Все внимание инвесторов сейчас приковано к торговой драме США и КНР, считает эксперт.

Потенциально волнения в Гонконге могут стать спусковым крючком начала обвала мировой экономики, но лишь в случае их распространения в глубь материкового Китая. А это чревато бегством капитала и бизнеса.

«При этом в Азии есть страны, которые не против приютить на своей территории производства и западный бизнес, и банки», — отмечает Капустянский из Forex Optimum.

Еще до начала антиправительственных протестов экономика Гонконга была в худшем состоянии за последние 10 лет. Дело в том, что именно через бывшую британскую колонию материковый бизнес Китая привлекал финансирование и управлял операциями, однако с началом торговой войны благополучие региона начало таять. Неудивительно, что каждое новое ухудшение отношений между США и КНР больно бьет по фондовой бирже Гонконга, отмечает Николаев.

Кризисам обычно способствует рост дисбалансов в экономике, уточняет Бахтин.

«Тот же азиатский кризис 1998 года был связан с «перегретостью» азиатских экономик и их слишком большой зависимостью от спекулятивного капитала. Сейчас «жесткая посадка» в Китае, вероятность которой увеличилась, может теоретически приблизить мировой финансовый кризис, юань уже ослаблен», — говорит стратег «БКС Премьер» Бахтин.

«Допускаю, что Гонконг может стать причиной мирового кризиса. Слишком много слабины в сильных государствах, ситуация накаливается все сильнее и сильнее с каждым днём, и искрой, которая разожжет глобальный кризис может быть что угодно», — заключает Френкель из «ФинИст».