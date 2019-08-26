Санкции в действии: рубль под угрозой. LIVE

23 августа США уведомили о вступлении в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей. Соответствующий документ управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, вступающий в силу 26 августа, размещен на сайте Федерального реестра США
Ограничения вводятся из-за отравления экс-сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в городе Солсбери в Великобритании.
Новые санкции США по «делу Скрипалей» вводятся в отношении России в два этапа. Речь идет об ограничениях, которые накладывают на России США, Великобритания и те страны, которые пожелают к ним присоединиться.
Рестрикции вводятся в соответствии с подписанным 1 августа этого года президентом Дональдом Трампом указом об ограничительных мерах в отношении страны, нарушившей американский закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Именно этот закон стал юридическим основанием для первого пакета антироссийских санкций, введенных США (в конце августа 2018 года) в связи с инцидентом в Солсбери.
Добрый день, уважаемые читатели «Газета.Ru». Сегодня мы проводим онлайн трансляцию, посвященное тому, как вступление в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей» против России повлияло на российский финансовый рынок. Мы также следим за тем, как мировые рынки приняли результаты встречи лидеров стан G7.
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