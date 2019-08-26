Санкции в действии: рубль под угрозой. LIVE

Добрый день, уважаемые читатели «Газета.Ru». Сегодня мы проводим онлайн трансляцию, посвященное тому, как вступление в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей» против России повлияло на российский финансовый рынок. Мы также следим за тем, как мировые рынки приняли результаты встречи лидеров стан G7.

Курс доллара на московской бирже на данный момент приближается в отметке 66 рублей за доллар, составляя 65,98 рублей.

Индекс ММВБ - +0,15%. Индекс РТС — +0,45%.