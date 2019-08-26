Зима близко: как Украина выживет без российского газа

Грядущий отопительный сезон для Украины рискует оказаться сложным из-за нехватки энергетических ресурсов. Озабоченность по этому поводу уже выразил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

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По словам политика, трудности в энергетической сфере преследуют Украину из-за существующих споров с российской компанией «Газпром» по поводу транзита газа. Этот фактор может серьезно повлиять на украинский рынок энергоресурсов, признает Герус.

Москва и Киев заключили и контракт на транзит газа в 2009 году.

Срок действия десятилетнего договора истекает 31 декабря 2019 года.

Пока украинские власти не заявляли о намерении перезаключить документ, хотя министр энергетики РФ Александр Новак предлагал продлить договоренности.

Напомним, что Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров. При этом в Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров. Дело в том, что Минск пользуется скидками от Москвы, в то время как Киев хоть и не покупает газ на общеевропейских условиях, делает наценки для конечных потребителей, отмечают аналитики.

Так, летом в немецком хабе NCG торговали газом в среднем по $118, вместе с доставкой до границы Украины он должен был бы обходиться стране в $138—148, посчитали журналисты из EADaily.

Но цены могут значительно вырасти после отмены транзита, что вынуждает Украину искать иные пути импорта газа.

Румынский газовый пул

В первую очередь Украина рассчитывает на поставки газа из Европы, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. В понедельник, 19 августа, «Укртрансгаз» согласовал возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива как раз с января 2020 года.

Согласно договоренностям, со следующего года из Румынии на Украину должно поступать 1,5 млрд кубометров газа ежегодно. Голубое топливо планируют поставлять через газоизмерительную станцию «Гребеники», модернизация которой должна завершиться к декабрю 2019-го.

Также для поставок будет задействована станция «Каушаны» в Молдавии.

Любопытно, что Кишинев летом текущего года начал торг с Россией, требуя 25% скидку на газ. Причем если «Газпром» не пойдет на уступки, то страна с нового года обещает переключиться на реверсные поставки газа из Украины, от европейских трейдеров.

В свою очередь, Киев уже предложил Кишиневу создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах для бесперебойных поставок газа потребителям следующей зимой.

Молдова сама таким образом страхуется от возможного прекращения транзита, отмечает в разговоре с «Газетой. Ru» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, сейчас импортный газ, в том числе и российский, идет на Украину по венгерскому, польскому и словацкому путям.

«Поставки газа из ЕС могут быть резонными, но только в том случае если Украина сможет договориться с местными трейдерами о выгодной цене.

В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и ждать возможности договориться с Россией о возобновлении транзита»,

— отмечает он.

Между тем на европейском рынке может просто не хватить газа для Украины, добавляет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По прогнозам аналитика, возможны поставки топлива через «Турецкий поток», который Киев может получать через как раз через Румынию и Молдову. Все тот же российский газ.

«Но мощность потока ограничена, поэтому в горячий отопительным сезон вряд ли европейские трейдеры будут продавать газ Украине», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Заокеанский сжиженный газ

Рассматривает Киев возможность ослабить свою энергозасисимость от Москвы и с помощью американских поставщиков газа. Еще в мае глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев ведет переговоры о закупке сжиженного газа из США.

Для США украинский рынок – это отличный способ найти новых клиентов для сбыта, признают аналитики. В период с апреля 2018 по март 2019 года США поставили в Европу свыше 8 млрд кубометров СПГ, что на 15% больше значений за аналогичный период прошлого года. Но в планах у американских трейдеров значится увеличение поставок до 12 млрд кубометров.

Впрочем, для обеспечения украинского рынка сниженным газом необходимы терминалы, которых на территории страны нет,

указывает Дмитрий Марунич. По его прогнозам, Киев может получать газ через польский хаб в Свиноуйсьце, мощность которого составляет 5 млрд кубометров в год.

«Но этой мощности не хватит для обеспечения нужд польских потребителей и других европейских клиентов, включая украинцев», — утверждает эксперт.

При этом цена заокеанского газа может быть ощутимо дороже трубопроводного, добавляет Игорь Юшков. Добыча сжиженного газа обходится сравнительно дорого для производителя из-за необходимости дополнительной очистки от примесей. Кроме того, если Киев заключит долгосрочный контракт с Вашингтоном, то цена в нем может быть не привязана к торгам трейдеров и оказаться выше рыночной, не исключает эксперт.

Ближневосточный вектор

При этом украинские власти подыскивают энергетических партнеров и на Ближнем Востоке. К примеру, в июле текущего года Киев заявил, что договорился о транспортировке катарского газа по Трансбалканскому газопроводу. Первые поставки намечены на январь 2020-го, говорил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

На практике договоренности вряд ли выполнимы, отмечают эксперты. Поставки газа из Катара, из той же Греции или Турции технически маловероятны ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры.

«Для прогонки сжиженного газа из Дохи в Киев нужно как минимум построить перемычку от одного из СПГ-терминалов к магистральной трубопроводной системе. На это нужно время и средства, которых у Киева нет»,

— заметил Юшков.

При этом перегон газа из ближневосточного рынка по тому же Трансбалканскому газопроводу, который идет через Украину в Молдавию и Румынию, возможен только до открытия «Турецкого потока». Турция закрывает свои потребности в газе за счет потока, поэтому поставки по Трансбалканскому трубопроводу находятся под вопросом, добавляет эксперт.

Транспортировать газ из соседнего Азербайджана также не получится, несмотря на явное желание Украины, говорит Марунич. «Заказы на каспийское топливо давно поделены между Турцией и Южной Европой. Анкара уже оставила за собой 17 млрд кубометров в год, а еще 7 млрд кубометров взяли европейцы. Больше газа Баку физически не сможет выработать. Поэтому заявления Киева о газовых поставках с Востока выглядят как неудачный пиар-ход и не более того», — заключил эксперт.