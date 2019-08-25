Трамп против всех: как российский вопрос расколол G7

Во французском Биаррице завершился второй день саммита G7. Оправдались худшие предположения о том, что между президентом США Дональдом Трампом и остальными мировыми лидерами возникли непреодолимые противоречия. И хозяин саммита президент Франции Эмманюэль Макрон решил уйти от неприятной ситуации. Нехитрым способом.

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В этот раз саммит G7 вопреки многолетней традиции завершится без итогового документа — коммюнике.

«Нам необходимо адаптировать форматы. Финального коммюнике не будет», — сказал Макрон.

Напомним, члены G7 — это США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Россию из этого клуба, который ранее назывался, соответственно, G8, выдворили в 2014-м в связи с присоединением Крыма.

Впрочем, Макрон утешил общественность уточнением, что по итогам саммита «будут следовать договоренности и обязательства». Видимо, уже в двустороннем формате между странами.

«Все в очередной раз выразят свою позицию, проведут жаркие дискуссии, но останутся при своем мнении. G7 превратился в архаичную площадку, на которой все говорят, но ни до чего не договариваются. По сути саммит потерял символ места, где принимаются реальные решения», — говорит политолог Александр Асафов.

Заговор непослушания от Макрона

Тем не менее попытки обсудить горячие темы были. Главная из них, по крайней мере для мировой безопасности, но, похоже, не для Трампа, — иранская ядерная программа.

По этому поводу на саммите случился скандал. Французские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что руководители стран G7 поручили Макрону переговорить с Ираном. Якобы Макрон получил мандат на это от имени всей «большой семерки». Но Трамп, между прочим, позавтракавший с Макроном, опроверг это. Он сказал, что не обсуждал предоставление французскому лидеру таких полномочий, передавал французский телеканал LCI.

В воскресенье также стало известно, что закрытый для полетов авиации аэропорт Биарриц принял борт с иранской делегацией. Информация о прилете иранцев на саммит поступила от службы Flightradar24.

Когда Трампа спросили, что он думает по поводу этой странной истории, тот отказался от комментариев.

Как пояснял Bloomberg, Макрону нужен мандат, чтобы разрешить Ирану хотя бы в течение ограниченного периода времени продавать свою нефть. Вопреки санкциям США. Такая уступка от G7 необходима, чтобы снизить напряженность в Персидском заливе и, главное, не допустить размораживания иранской ядерной программы.

Макрон уже обсудил эту идею с главой иранского МИД Джавадом Зарифом, приехавшим на саммит.

Между тем опасность размораживания Тегераном ядерной программы вполне реальна. Исламская республика еще в мае начала отходить от условий соглашения с западными странами, касающихся запасов обогащенного урана. И уровня его обогащения. Собственно, лимит обогащения уже нарушен, он поднят с 3,67%, что предписывает договор, до 4,5%.

Лучше пригласить Украину, чем Россию

Вторая бурная дискуссия на саммите касалась возможного возвращения России в Группу.

Тему подогрел Трамп. Он сообщил в твиттере, что, «безусловно, возможно», что он пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году.

Глава Европейского совета Дональд Туск выступил жестко по этому вопросу. Сказал, что будет выступать за приглашение на следующий саммит не России, а Украины.

Туск уже общался по телефону «несколько дней назад» с Зеленским, и тот выразил заинтересованность в приглашении на саммит в США.

Ответ Кремля был дипломатичен: если приглашение на саммит G7 в США поступит, то оно будет рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что касается возвращения России в Группу не как гостя, а как полноценного участника, то здесь тоже есть полярные мнения.

На полях саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для зачисления России в организацию нужен прогресс в реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

«Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации «Минска» для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — сообщила Меркель.

Макрон также пояснял, что вернуться к формату «большой восьмерки», не решив проблему Крыма и Украины, было бы стратегической ошибкой. Приглашение Москвы без всяких условий может быть воспринято как признак слабости, отмечал французский лидер.

Однако в клубе есть те, кто поддерживает возвращение Москвы к формату G8, указывал Трамп. И он в их числе. «Я думаю, что работа идет. У нас в G7 есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно в контексте многих вопросов в мире. Я думаю, это возвращение будет носить позитивный характер», — заявил американский лидер, передает издание Bloomberg.

Здравый смысл, надеемся, «рано или поздно возобладает», подвели в Кремле итоги дискуссии о членстве РФ в Группе.

В Биаррице все спокойно

Глядя на обмен мнениями, наблюдатели отметили, что у лидеров нет единой позиции не только по поводу России, но что лично у Трампа плохие отношения с остальными членами G7.

Но президент США попытался опровергнуть слухи о разобщенности лидеров через свой твиттер. Он заявил, что считает ложными такого рода новости в СМИ.

Нет, заявил Трамп, никаких якобы «двух дней катастрофы» на саммите G7 из-за плохих отношений стран-участниц.

«У нас очень хорошие встречи, лидеры очень хорошо ладят... разговоры о мире!» — написал Трамп.

Вот и все, чем может запомниться этот саммит.

Приезжай — гостем будешь?

На саммиты «большой семерки» лидеры стали собираться в 1976 году, хотя сама идея родилась тремя годами раньше. По инициативе Вашингтона министры финансов пяти стран — США, Великобритании, Франции, ФРГ и Японии — в 1973 году договорились встретиться и обсудить проблемы первого энергетического кризиса, вызванного решением ОПЕК наложить эмбарго на поставки нефти в западные страны.

Россия впервые присоединилась к «семерке» в 1991 году. Тогда на совещание был приглашен президент СССР Михаил Горбачев. В 1992 году первый президент России Борис Ельцин принял участие в работе саммита G7 в Мюнхене.

В 1997 году «семерка» в Денвере (США) трансформировалась в G8. Но в 2014-м после присоединения Крыма к России лидеры семи стран отказались приезжать на саммит в Сочи и провели его в Брюсселе, без Владимира Путина.

Маловероятно, что российский лидер поедет в качестве гостя на следующий саммит G7, который планируется в США, считает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.

«В качестве гостя — это понижение статуса однозначно. Россия долго добивалась членства в клубе мировых лидеров, и ее приняли сначала для обсуждения только политических вопросов, потом РФ стала полноценным членом, и возврат к статусу гостя, я думаю, неприемлем», — говорит эксперт.

Статус гостя означает, что даже если Москве теоретически можно будет высказываться по темам, обозначенным в повестке, то принимать решения точно не полагается.

У Путина к тому же есть возможность обсуждать глобальную повестку в двустороннем формате, что он и делает с лидерами США, Франции, Германии, Японии. Не отменен и формат G20, туда Россию по-прежнему зовут.

При этом Трампу безразлично, что подумают лидеры о его идее пригласить Путина на саммит в США, а также вернуться к формату G8.

«Трамп уже живет 2020-м годом, у него на уме выборы и горячее желание сохранить свой электорат, выполнить предвыборные обещания. И он дает понять своим избирателям, что может легко договариваться со всем миром, в том числе не с самыми удобными политиками», — объясняет Макаркин.

Причем в случае с Путиным президент США осторожничает, не слишком приближая Россию, поскольку отголоски скандала о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы с целью поддержки Трампа еще никто не забыл.