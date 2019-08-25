На замену «Кукурузнику»: в России создают региональный самолет

В России будет создан новый самолет для региональных перевозок, призванный заменить легендарный Ан-2 «Кукурузник», который выпускается и эксплуатируется с 1947 года, сообщает РИА «Новости».

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Новая машина будет создана в рамках заказа Министерства промышленности и торговли, заявка на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета на сумму 1,2 млрд руб уже размещена на портале госзакупок, передает НСН.

Требования к новому самолету пока почти не раскрыты, известно лишь, что это будет воздушное судно вместимостью 9-14 человек, соответствующее современным запросам рынка и созданное на основе передовых перспективных научно-технических решений и авиационных технологий.

Создать чертеж и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию по новому самолету планируется в ближайшие полгода.

Опытный образец нового самолета должен быть готов к следующей осени. Частично в модели могут быть использованы узлы и некоторые технические решения самолета ТВС-2ДТС «Байкал», имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и американский турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-12UAN.

Ан-2 производился в СССР, Польше, а сейчас продолжает выпускаться в Китае. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2. Машина экспортировалась в 26 стран мира. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет.

В 2015 году конструкторы СибНИА им. С.А.Чаплыгина создали современную модификацию Ан-2. По словам экспертов,

машина представляет из себя полностью собранный из новейших композитных материалов, оснащенный двигателем новой модели биплан.

Он превосходит своего тяжелого на подъем металлического предшественника в несколько раз по всем характеристикам.

Это оценили посетители Международного авиационно-космического салона МАКС-2015. Расстояние от Новосибирска до Москвы «Легенда» — таково рабочее название машины — способна преодолеть без единой посадки.

«Благодаря уникальным технологиям наш самолет превосходит предшественника по скорости почти в два раза. То же можно сказать и о дальности полета без дозаправки: если у Ан-2 топливо находилось только в верхней паре крыльев, то у «Легенды» баки и в нижних крыльях тоже. При этом технология изготовления позволяет собирать такую модель в 5-6 раз быстрее», — пояснял директор СибНИА Владимир Барсук.

Он добавил, что если Ан-2 мог подняться в воздух только в светлое время суток, то для его наследника была разработана уникальная навигационная система, которая позволяет эксплуатировать самолет круглосуточно.

Внутренние сообщения в России действительно нуждаются в легком самолете-наследнике «Кукурузника», подтвердил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«У нас огромная страна, расстояния большие, дороги плохие, а вертолетов на всех не хватает… Мы сейчас восстанавливаем базовые аэропорты, восстанавливаем небольшие аэропорты, и для них, соответственно, нужна техника», — приводит RT слова эксперта.

Он напомнил, что сейчас Россия производит две машины подобного класса.

«Ан-2 — надежный и хорошо планирующий, и самолет Л-410, который себя хорошо зарекомендовал. Но

нужны самолеты классом пониже, которые более приспособлены для работы на полевых аэродромах.

То есть, это очень хорошая инициатива», — добавил специалист.

В середине нынешнего месяца со стапеля сборки «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» была снята центральная часть крыла первого опытного турбовинтового гражданского самолета Ил-114-300.

Центральная часть крыла (центроплан) необходима уже на этапе сборки фюзеляжа самолета, и ее отгрузку заказчику и головному производителю — РСК «МиГ» — завод после завершения всех внестапельных работ намерен осуществить в сентябре этого года.

«Это первый опытный агрегат по программе строительства Ил-114-300, которая предусматривает производство на мощностях ВАСО важнейших элементов самолета — крыла и хвостового оперения с механизацией, мотогондол», — рассказал директор по производству «ВАСО» Николай Лысаков.

В апреле прошлого года сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» и СибНИА им. С.А.Чаплыгина провели презентацию самолета для региональной авиации ТВС-2ДТС.

Его серийное производство должно начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга, а первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания «Полярные авиалинии».

«Проект реализуется в рамках государственной программы развития регионального авиасообщения на отдаленных территориях. ТВС-2ДТС прекрасно подходит для этой цели, поскольку обладает повышенной проходимостью и разработан с учетом эксплуатации в самых жестких климатических условиях», — сообщали в аппарате авиационного кластера Ростеха.

Презентация самолета прошла в Якутске: состоялось несколько опытных полетов с участием штатных пилотов «Полярных авиалиний». Их комментарии легли в основу дальнейшей адаптации самолета под эксплуатацию в условиях экстремально низких температур.