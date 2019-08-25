«Два дня катастрофы»: как G7 решает российский вопрос. LIVE

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ответ Кремля: если приглашение на саммит G7 в США поступит, то оно будет рассмотрено.
Дональд Трамп сообщил, что, «безусловно, возможно», что он пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя саммита G7 в 2020 году.
Трамп при этом допустил, что российский лидер будет приглашен на следующий саммит G7. Хозяином саммита будет Трамп, поскольку он состоится в США.
Многие вопросы эффективнее решать в формате G20, уточнял Песков. При этом он напомнил, что президент Владимир Путин не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.
Мнение Кремля на этот счет: возвращение к формату G8, то есть с участием России, не является самоцелью. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Трамп и председательствующей сейчас в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон ранее, на этой неделе, сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл. Эта тема обсуждалась и на саммите в Биарицце.
Но без России. Нас вывели из клуба в 2014-м, после присоединения Крыма.
На самом деле Большая семерка на этом саммита больше семи. Кроме прибывших на форум политиков из Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Канады, в мероприятии принимают участие представители Австралии, Индии, Чили, ЮАР.
Доброе утро, уважаемые читатели!
Сегодня снова зовем вас на курорт, во французский Биарицц, где проходит второй день саммита лидеров семи ведущих стран мира — G7.