«Два дня катастрофы»: как G7 решает российский вопрос. LIVE

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России — онлайн

Все как всегда. Этими словами можно подвести итоги первого дня встречи лидеров G7. Антиглобалистов разогнали, все обсудили, ничего не решили. А итоги возможного камбэка России в клуб лидеров даже засекретили. В воскресенье — второй день саммита. «Газета.Ru» следит за дискуссией во французском Биарицце в режиме онлайн.

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10:45

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», — цитирует РИА Новости Пескова.

10:40

Ответ Кремля: если приглашение на саммит G7 в США поступит, то оно будет рассмотрено.

10:33

Дональд Трамп сообщил, что, «безусловно, возможно», что он пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя саммита G7 в 2020 году.

10:32

Трамп при этом допустил, что российский лидер будет приглашен на следующий саммит G7. Хозяином саммита будет Трамп, поскольку он состоится в США.

10:31

Многие вопросы эффективнее решать в формате G20, уточнял Песков. При этом он напомнил, что президент Владимир Путин не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

10:24

Мнение Кремля на этот счет: возвращение к формату G8, то есть с участием России, не является самоцелью. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

10:15

При этом Трамп и председательствующей сейчас в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон ранее, на этой неделе, сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл. Эта тема обсуждалась и на саммите в Биарицце.

10:10

Но без России. Нас вывели из клуба в 2014-м, после присоединения Крыма.

10:05

На самом деле Большая семерка на этом саммита больше семи. Кроме прибывших на форум политиков из Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Канады, в мероприятии принимают участие представители Австралии, Индии, Чили, ЮАР.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели!

Сегодня снова зовем вас на курорт, во французский Биарицц, где проходит второй день саммита лидеров семи ведущих стран мира — G7.