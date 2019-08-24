«Худший враг США»: Трамп поднял пошлины на товары из Китая

Америка с сентября повысит пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом $250 млрд с октября также составит не 25%, а 30%. Так ответил президент США Дональд Трамп на анонсированные Пекином пошлины.

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Китай до этого сообщил о введении дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря.

Этот шаг Пекина стал ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд в те же даты — с 1 сентября и 15 декабря.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары (объемом) $75 млрд (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары и продукция из Китая объемом $250 млрд, которые в настоящее время облагаются налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%.

Кроме того, оставшиеся товары и продукция объемом $300 млрд, которые должны были облагаться налогом с 1 сентября в размере 10%, теперь будут облагаться налогом в размере 15%. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп в твиттере.

В своей социальной сети американский лидер прошелся и по персоналиям.

По словам Трампа, он теперь не знает, кто «худший враг США» — Си Цзиньпин или глава ФРС США Джером Пауэлл.

Также глава Белого дома обвинил Китай в зарабатывании «сотен миллиардов долларов» на Америке и пообещал, что положит этому конец.

«Наша страна много лет глупейшим образом теряла триллионы долларов из-за Китая. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью сотни миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться. Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, мы намного лучше будем справляться без него», — заявил Трамп.

Пора прекращать позволять Китаю зарабатывать на американцах и красть у США, призвал президент США.

При этом он дал распоряжение крупным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю. В частности, Трамп советует переводить производство в Америку.

По распоряжению президента, все службы доставки и почтовые компании, включая Fed Ex, Amazon, UPS и Почтовую службу США USPS, должны начать проверять отправления из Китая и отказываться от поставок опиоида фентанила.

Торговая война между Пекином и Вашингтоном продолжается с 2018 года. Договориться сторонам никак не удается.

Развязал торговую войну Дональд Трамп, введя пошлины на уровне 25 процентов на ввоз ряда китайских товаров.

В частности, это касалось импорта 818 видов товаров из Китая общим объемом $34 млрд в год. Пекин отреагировал зеркально.

По данным за 2019 год товарооборот между двумя странами сократился почти на 14,6%.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs ранее предрекли американской экономике рецессию из-за торговой войны с КНР. Прогноз по росту экономики США был понижен на 20 базисных пунктов — до 1,8%.

Китаю также достанется. Рост экономики КНР в 2019-м году просядет до 6,2%, прогнозируют экономисты.

Пострадает и мировая экономика. Всемирный банк снизил прогноз темпов расширения мировой экономики на 2019 год. По оценкам международного регулятора, показатель в этом году упадет до 2,6%.

Однако и возможная сделка между двумя странами вызывает у мировых игроков тревогу.

Как отмечала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова, если США и КНР заключат некую новую сделку, то взаимные обязательства двух государств по закупкам товаров могут стать фактором, «серьезно искажающим нормальные условия конкуренции».

«Если у нас будет два крупных участника мировой торговли, которые поставят себя над ее правилами, то это фактически будет война всех против всех», — пояснила Майорова.

В итоге каждая страна будет торговать, как ей вздумается, вводить квоты и заградительные пошлины. Об этой сделке говорят уже два года, но до сих пор не известно, какой она будет и состоится вообще, потому что Трамп меняет свое мнение по два раза в день, поясняли эксперты.