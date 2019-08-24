«Худший враг США»: Трамп поднял пошлины на товары из Китая

Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из Китая

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Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в... Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...

Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин, ноябрь 2017 года

Damir Sagolj/Reuters
США увеличат пошлины на китайские товары выше запланированного уровня. Такое решение президент Дональд Трамп принял в ответ на аналогичный шаг Пекина. Накануне он также призвал американские компании поскорее уходить из Китая. Из-за торговой войны рост мировой экономики уже был снижен до 1,8%.

Америка с сентября повысит пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом $250 млрд с октября также составит не 25%, а 30%. Так ответил президент США Дональд Трамп на анонсированные Пекином пошлины.

Китай до этого сообщил о введении дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря.

Этот шаг Пекина стал ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд в те же даты — с 1 сентября и 15 декабря.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары (объемом) $75 млрд (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары и продукция из Китая объемом $250 млрд, которые в настоящее время облагаются налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%.

Кроме того, оставшиеся товары и продукция объемом $300 млрд, которые должны были облагаться налогом с 1 сентября в размере 10%, теперь будут облагаться налогом в размере 15%. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп в твиттере.

В своей социальной сети американский лидер прошелся и по персоналиям.

По словам Трампа, он теперь не знает, кто «худший враг США» — Си Цзиньпин или глава ФРС США Джером Пауэлл.

Также глава Белого дома обвинил Китай в зарабатывании «сотен миллиардов долларов» на Америке и пообещал, что положит этому конец.

«Наша страна много лет глупейшим образом теряла триллионы долларов из-за Китая. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью сотни миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться. Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, мы намного лучше будем справляться без него», — заявил Трамп.

Пора прекращать позволять Китаю зарабатывать на американцах и красть у США, призвал президент США.

При этом он дал распоряжение крупным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю. В частности, Трамп советует переводить производство в Америку.

По распоряжению президента, все службы доставки и почтовые компании, включая Fed Ex, Amazon, UPS и Почтовую службу США USPS, должны начать проверять отправления из Китая и отказываться от поставок опиоида фентанила.

Торговая война между Пекином и Вашингтоном продолжается с 2018 года. Договориться сторонам никак не удается.

Развязал торговую войну Дональд Трамп, введя пошлины на уровне 25 процентов на ввоз ряда китайских товаров.

В частности, это касалось импорта 818 видов товаров из Китая общим объемом $34 млрд в год. Пекин отреагировал зеркально.

По данным за 2019 год товарооборот между двумя странами сократился почти на 14,6%.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs ранее предрекли американской экономике рецессию из-за торговой войны с КНР. Прогноз по росту экономики США был понижен на 20 базисных пунктов — до 1,8%.

Китаю также достанется. Рост экономики КНР в 2019-м году просядет до 6,2%, прогнозируют экономисты.

Пострадает и мировая экономика. Всемирный банк снизил прогноз темпов расширения мировой экономики на 2019 год. По оценкам международного регулятора, показатель в этом году упадет до 2,6%.

Однако и возможная сделка между двумя странами вызывает у мировых игроков тревогу.

Как отмечала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова, если США и КНР заключат некую новую сделку, то взаимные обязательства двух государств по закупкам товаров могут стать фактором, «серьезно искажающим нормальные условия конкуренции».

«Если у нас будет два крупных участника мировой торговли, которые поставят себя над ее правилами, то это фактически будет война всех против всех», — пояснила Майорова.

В итоге каждая страна будет торговать, как ей вздумается, вводить квоты и заградительные пошлины. Об этой сделке говорят уже два года, но до сих пор не известно, какой она будет и состоится вообще, потому что Трамп меняет свое мнение по два раза в день, поясняли эксперты.