Худший враг Трампа: Китай вводит пошлины против США

Трамп потребовал немедленного ухода американских компаний из Китая

Дональд Трамп теперь не знает, кто худший враг США, — Си Цзиньпин или глава ФРС США Джером Пауэлл. Он призвал американские компании поскорее уходить из Китая. Так американский лидер отреагировал на то, что Китай ввел дополнительные ввозные пошлины на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд. Это стало ответом на аналогичные действия Америки.

Президент США Дональд Трамп не на шутку рассердился введенными Пекином новыми пошлинами на американский импорт. Он обвинил Китай в зарабатывании «сотен миллиардов долларов» на Америке и заявил, что положит этому конец. Именно такой твит разместил американский президент.

«Наша страна много лет глупейшим образом теряла триллионы долларов из-за Китая. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью сотни миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться. Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, мы намного лучше будем справляться без него», — заявил Трамп.

Дональд Трамп считает, что пора прекращать позволять Китаю зарабатывать на американцах и красть у США.

Президент США уже дал распоряжение крупным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю. В частности, он советует переводить производство в Америку.

Он потребовал, чтобы все службы доставки и почтовые компании, включая Fed Ex, Amazon, UPS и Почтовая служба США USPS начали проверять отправления из Китая и отказываться от поставок опиоида фентанила.

По словам Трампа, он теперь не знает, кто худший враг США — Си Цзиньпин или глава ФРС США Джером Пауэлл.

Напомним, накануне стало известно о том, что Китай повысит ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Китайские власти решились на повышение пошлин в ответ на действия США. Часть новых тарифов вступит в силу 1 сентября, другие — 15 декабря. Как отмечается в заявлении комитета, меры приняты из-за протекционизма со стороны США.

В список попали 5078 товарных позиций. Среди них оказались зеленые соевые бобы, соевые бобы для посева и другие виды сои, а также соевая мука. Кроме того, под пошлину попала и сырая нефть.

«Такие действия Соединенных Штатов привели к дальнейшей эскалации китайско-американских торговых трений и нанесли огромный ущерб интересам КНР, США и других государств. Они также создали серьезную угрозу принципам многосторонней торговой системы и свободной торговли», — говорится в сообщении.

Кроме того, Китай увеличит ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти с 15 декабря, «чтобы защитить многостороннюю торговую систему, а также свои законные интересы». 

«Комитет по тарифам и сборам принял решение с 15 декабря 2019 года восстановить повышение пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, в размере 25% и 5%», — отмечается в документе.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в свою очередь пояснил телеканалу Fox Business, что решение Китая стало для США новым подтверждением того, что Пекин придерживается недобросовестных практик в торговле. Он также отметил, что в глазах американской общественности оно выглядит как очередное подтверждение торговой войны с Пекином.

По его словам, повышение пошлин Пекином также «укрепит в Америке понимание того, что Китай является ненадежным игроком».

Наварро выразил уверенность в том, что меры, которые Пекин принимает в ответ на введение Вашингтоном пошлин на китайские товары, не наносят серьезного ущерба американской экономике.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в разговоре об американо-китайском торговом конфликте подчеркнул, что отрицательное сальдо США в торговле с Китаем – это не вина Пекина, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе в США объявили о решении ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров объемом $300 млрд с 1 сентября и с 15 декабря.

«Решение американской стороны является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций. Китайская сторона вынуждена принять контрмеры», — ответили тогда в заявлении комитета по тарифам Госсовета Китая.

В мае США уже повысили пошлины до 25% в отношении ряда китайских товаров на сумму $250 млрд. По данным американского торгпредства, в 2018 году в США импортировали из Китая товары на общую сумму $557 млрд. 

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз ряда китайских товаров. В итоге 2019 году товарооборот между двумя странами сократился почти на 14,6%.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что с тревогой наблюдают за готовящимся соглашением двух ключевых торговых игроков.

Как отмечала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова, если же США и КНР заключат некую новую сделку, то взаимные обязательства двух государств по закупкам товаров могут стать фактором, «серьезно искажающим нормальные условия конкуренции».

«Если у нас будет два крупных участника мировой торговли, которые поставят себя над ее правилами, то это фактически будет война всех против всех», — пояснила Майорова.

В итоге каждая страна будет торговать, как ей вздумается, вводить квоты и заградительные пошлины. Об этой сделке говорят уже два года, но до сих пор неизвестно, какой она будет и состоится вообще, потому что Трамп меняет свое мнение по два раза в день, поясняли эксперты.