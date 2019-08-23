Худший враг Трампа: Китай вводит пошлины против США

Президент США Дональд Трамп не на шутку рассердился введенными Пекином новыми пошлинами на американский импорт. Он обвинил Китай в зарабатывании «сотен миллиардов долларов» на Америке и заявил, что положит этому конец. Именно такой твит разместил американский президент.

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«Наша страна много лет глупейшим образом теряла триллионы долларов из-за Китая. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью сотни миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться. Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, мы намного лучше будем справляться без него», — заявил Трамп.

Дональд Трамп считает, что пора прекращать позволять Китаю зарабатывать на американцах и красть у США.

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2019 г.

Президент США уже дал распоряжение крупным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю. В частности, он советует переводить производство в Америку.

Он потребовал, чтобы все службы доставки и почтовые компании, включая Fed Ex, Amazon, UPS и Почтовая служба США USPS начали проверять отправления из Китая и отказываться от поставок опиоида фентанила.

По словам Трампа, он теперь не знает, кто худший враг США — Си Цзиньпин или глава ФРС США Джером Пауэлл.

Напомним, накануне стало известно о том, что Китай повысит ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Китайские власти решились на повышение пошлин в ответ на действия США. Часть новых тарифов вступит в силу 1 сентября, другие — 15 декабря. Как отмечается в заявлении комитета, меры приняты из-за протекционизма со стороны США.

В список попали 5078 товарных позиций. Среди них оказались зеленые соевые бобы, соевые бобы для посева и другие виды сои, а также соевая мука. Кроме того, под пошлину попала и сырая нефть.

«Такие действия Соединенных Штатов привели к дальнейшей эскалации китайско-американских торговых трений и нанесли огромный ущерб интересам КНР, США и других государств. Они также создали серьезную угрозу принципам многосторонней торговой системы и свободной торговли», — говорится в сообщении.

Кроме того, Китай увеличит ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти с 15 декабря, «чтобы защитить многостороннюю торговую систему, а также свои законные интересы».

«Комитет по тарифам и сборам принял решение с 15 декабря 2019 года восстановить повышение пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, в размере 25% и 5%», — отмечается в документе.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в свою очередь пояснил телеканалу Fox Business, что решение Китая стало для США новым подтверждением того, что Пекин придерживается недобросовестных практик в торговле. Он также отметил, что в глазах американской общественности оно выглядит как очередное подтверждение торговой войны с Пекином.

По его словам, повышение пошлин Пекином также «укрепит в Америке понимание того, что Китай является ненадежным игроком».

Наварро выразил уверенность в том, что меры, которые Пекин принимает в ответ на введение Вашингтоном пошлин на китайские товары, не наносят серьезного ущерба американской экономике.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в разговоре об американо-китайском торговом конфликте подчеркнул, что отрицательное сальдо США в торговле с Китаем – это не вина Пекина, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе в США объявили о решении ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров объемом $300 млрд с 1 сентября и с 15 декабря.

«Решение американской стороны является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций. Китайская сторона вынуждена принять контрмеры», — ответили тогда в заявлении комитета по тарифам Госсовета Китая.

В мае США уже повысили пошлины до 25% в отношении ряда китайских товаров на сумму $250 млрд. По данным американского торгпредства, в 2018 году в США импортировали из Китая товары на общую сумму $557 млрд.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз ряда китайских товаров. В итоге 2019 году товарооборот между двумя странами сократился почти на 14,6%.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что с тревогой наблюдают за готовящимся соглашением двух ключевых торговых игроков.

Как отмечала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова, если же США и КНР заключат некую новую сделку, то взаимные обязательства двух государств по закупкам товаров могут стать фактором, «серьезно искажающим нормальные условия конкуренции».

«Если у нас будет два крупных участника мировой торговли, которые поставят себя над ее правилами, то это фактически будет война всех против всех», — пояснила Майорова.

В итоге каждая страна будет торговать, как ей вздумается, вводить квоты и заградительные пошлины. Об этой сделке говорят уже два года, но до сих пор неизвестно, какой она будет и состоится вообще, потому что Трамп меняет свое мнение по два раза в день, поясняли эксперты.