«Площадка для пиара»: саммит G7 стартует на пороге рецессии

В субботу на юго-западе Франции стартует ежегодный саммит G7. В этот раз лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании соберутся в небольшом городке Биарриц вблизи границы с Испанией. Примечательно, что саммит работает в усиленном кольце охраны. В окрестности городка на патрулирование отправлены свыше 13 тыс. полицейских включая спецгруппы по борьбе с терроризмом.

Непосредственно безопасность участников саммита обеспечивает госслужба по охране высокопоставленных лиц (SDLP), а сам Биарриц разбит на две зоны,

рапортовал глава местного МВД Кристоф Кастанер.

Реклама

Усиленная охрана объекта связана с тем, что что во время официального форума проходит «антисаммит» с участием многочисленных антикапиталистов, которые выступают против G7.

Так, в 30 километрах от площадки, где заседают лидеры стран объединения, 24 августа пройдет протестная манифестация, к которой, по данным полиции, присоединятся «желтые жилеты», антиглобалисты и представители «черного блока», известные своими массовыми погромами.

Протестуют против проведения саммита даже защитники природы и животных, которые ранее относились к G7 вполне лояльно. Так, Greenpeace и WWF отказались от участия в мероприятии, поскольку власти ограничили доступ их сотрудников в, так называемую, «красную зону», где обычно проходят основные дискуссии форума. Плюс организаторы аккредитовали всего 25 активистов, хотя в прошлом году на саммите от организаций присутствовали 100 человек.

«Они просто боятся обсуждать острые вопросы. G7 превратился в съезд президентов, которые используют площадку исключительно для своего пиара», — прокомментировал в эфире France Info один из сотрудников организации Réseau action climat (в нее входят Greenpeace и WWF).

Осуждение Китая и Британии

Ожидается, что участники в первую очередь обсудят вопросы затяжной торговой войны между США и Китаем, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. В частности, представители стран затронут проблему с китайским IT-гигантом Huawei, которую США буквально душат санкциями, заметил политолог Александр Асафов.

Напомним, что в мае минпромторг США внес технологичный концерн в «черный список», запретив покупку компонентов для производства электроники у американских компаний. Затем ведомство отложило вступление в силу постановление до конца ноября. Также Вашингтон убеждает европейские страны не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

«Президентские выборы в США не за горами, поэтому Дональд Трап всеми путями будет привлекать к себе внимание, играя на противоречиях в отношении вопроса по Китаю. Кроме того, ему нужно заработать дополнительные очки у потенциальных избирателей, поэтому политик будет переводить беседу в сторону наиболее трепещущих проблем, например, возвращения России в объединение», — уверен эксперт.

Призыв к возобновлению участия Москвы в G7 президент Пятой республики Эммануэль Макрон озвучил за пару дней до форума. Лидер Франции заявил, что считает Россию «глубоко европейской державой», поэтому хочет видеть ее в формате объединения.

Позицию Макрона поддержал и президент США Дональд Трамп, который также выразил уверенность в необходимости возвращения России в «большую восьмерку». С резкой критикой предложения выступили Германия и Британия.

В Москве к заявлениям отнеслись сдержанно и подчеркнули, что приветствуют любые форматы взаимодействия с партнерами. Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возвращение в G7 «не является самоцелью».

Помимо России и торговых войн, участники встречи будут обсуждать и предстоящий выход Британии и Евросоюза, уверены аналитики. Лондон намерен поникнуть союз в конце декабря, но точных условий по выходу из объединения до сих пор выработано не было. Есть общий план выхода, который был разработан еще при Терезе Мэй, но в нем не учтены вопросы по границе с Ирландией. Этот аспект и мешает цивилизованному «разводу».

«Нынешний глава кабмина Борис Джонсон обещает в любом случае выйти из ЕС до 31 октября.

Это, безусловно, окажет негативное влияние не только на внутренний европейский рынок, но и плохо отразится на темпах роста мировой экономики», — считает Асафов.

На пороге рецессии

Впрочем, саммит во французском городке Биарриц действительно проходит на фоне замедления темпов роста мирового ВВП. В своем последнем отчете Всемирный банк снизил прогноз темпов расширения мировой экономики на 2019 год. По оценкам международного регулятора, показатель в этом году замедлится до 2,6%.

При этом в январском прогнозе был указан более значимый подъем мировой экономике – 2,9%. В качестве основного триггера рецессии банк называет снижение темпов роста экономики Китая, которая страдает из-за затянувшихся торговых противоречий с США.

В августе президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Китая. С 1 сентября США введут 10%-ную пошлину на китайский импорт объемом $300 млрд. Эти санкции расширяют уже действующие ограничения: 25%-ную пошлину на китайские товары на сумму $250 млрд. В итоге рост экономики КНР в 2019-м году просядет до 6,2%, прогнозируют экономисты.

Замедляет расширение мировой экономики и растущая нестабильность в Еврозоне. Так, весной правительство Германии снизило прогноз роста экономики страны на 2019 год до 0,5%, хотя еще в январе экономисты рассчитывали на более существенный показатель в размере 1%.

Причиной для пересмотра показателей послужил спад производственных мощностей. С начала года объем промышленного производства снизился на 1,5%, а индекс деловой активности в производственном секторе сократился до 43,2 пункта. Для сравнения: в конце 2018 года показатель находился на уровне 51,1 пункта.

Казалось бы, положительно на темпы роста глобального ВВП должен повлиять фондовый рынок США, ключевые индексы которого торгуются на максимальных за всю историю значениях. Так, ключевой промышленный индекс страны Dow Jones вырос с начала года на 8% и сейчас торгуется на максимальных за пять лет значениях в коридоре 26100 – 2350 пунктов. Технологичный Nasdaq также бьет новые рекорды, вплотную приближаясь к 8000 пунктам. Но и это рынок рискует вскоре обвалиться, указывают аналитики.

«Дальнейший потенциал роста по индексам отсутствует, рынок вот-вот начнет падать. Поэтому рассказывая о покупке то же Гренландии, Трамп пытается показать перспективность нефтегазовых компаний, чтобы привлечь новых инвесторов на американскую биржу», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

При сложившейся мировой конъектуре ожидать каких-либо масштабных решений от членов саммита, которые поменяют расстановку сил в мировой экономике, не стоит, уверен Александр Асафов. «Все в очередной раз выразят свою позицию, проведут жаркие дискуссии, но останутся при своем мнении. G7 превратился в архаичную площадку, на которой все говорят, но ни до чего не довариваются.

По сути саммит потерял символ места, где принимаются реальные решения»,

— обращает внимание Асафов, напоминая, что есть более рабочие площадки, например, G20.

Между тем участники встречи не исключают, что в этом году G7 может завершиться без итогового коммюнике. Всему виной растущие противоречия между США и другими участниками объединения, рассказал Reuters член японской делегации. По его словам, конфликт между странами-участницами и главой Белого дома по торговым вопросам только набирает обороты, нивелируя тем самым значимость саммита.